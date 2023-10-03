В Башкирии неизвестный мужчина поджег Porsche Cayenne GTS

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На записи с камер видно, как к припаркованной машине подходит человек. Он льёт на капот какую-то жидкость и поджигает её. Затем скрывается с места.
Инцидент произошёл на ул. Дорожная в Нефтекамске. Прибывшие пожарные потушили автомобиль за 5 минут.
Согласно открытым данным, в сервисах бесплатных объявлений такую машину можно купить от 3,5 до 22,9 миллиона рублей.
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