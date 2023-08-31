"С ноги по лобовухе": жесткая разборка в пробке во Владивостоке

Инцидент между пассажиром и водителем Caldina произошел накануне, 29 августа, вечером на Тополиной аллее во Владивостоке. Пассажир авто вышел из машины, запрыгнул на авто и стал ногами выбивать ловобое стекло.
Причина конфликта пока неизвестна. Как заявляют очевидцы происшествия, пассажир что-то не поделил с рулевым Caldina, вышел из авто и призывал выйти водителя, но тот отказался и отчаянно пытался проехать вперёд, застряв в пробке.
"Тогда его оппонент запрыгнул на авто и принялся выбивать с ноги лобовуху, после чего водитель Caldina испугался ещё сильнее, вышел и побежал, бросив свой авто"
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