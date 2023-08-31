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"С ноги по лобовухе": жесткая разборка в пробке во Владивостоке

"С ноги по лобовухе": жесткая разборка в пробке во Владивостоке

Автор:
31 августа 2023 10:27
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Владивосток   авто   водитель   дорога   конфликт   лобовое стекло   машина   
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Инцидент между пассажиром и водителем Caldina произошел накануне, 29 августа, вечером на Тополиной аллее во Владивостоке. Пассажир авто вышел из машины, запрыгнул на авто и стал ногами выбивать ловобое стекло.

Причина конфликта пока неизвестна. Как заявляют очевидцы происшествия, пассажир что-то не поделил с рулевым Caldina, вышел из авто и призывал выйти водителя, но тот отказался и отчаянно пытался проехать вперёд, застряв в пробке.


"Тогда его оппонент запрыгнул на авто и принялся выбивать с ноги лобовуху, после чего водитель Caldina испугался ещё сильнее, вышел и побежал, бросив свой авто"


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Метки: Видео   Владивосток   авто   водитель   дорога   конфликт   лобовое стекло   машина   
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4  комментария
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Дмитрий ! Час назад
Сколько дебилов. Только возврат карательной психиатрии исправит ситуацию.
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Ray 22 минуты назад
Может он очень был зол за то что он трахнул его жену ?
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3k
kuchipachi 51 минуту назад
а с капотом всё ок?)
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