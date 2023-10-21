Жителя Киришей избили из-за замечания о парковке на газоне

Мужчина зачем-то согласился на свою голову. Он рассчитывал с ним поговорить, но предусмотрительно взял с собой на всякий случай баллончик.



Дело в том, что в рамках многонациональной классике, кавказец на стрелку позвал братскую помощь, она опоздала. Правда пришла в тот момент, когда кавказец пытался убежать.