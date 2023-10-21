Жителя Киришей избили из-за замечания о парковке на газоне

Фотографию с неправильно припаркованной машиной он опубликовал в местном чате. Хозяин машины агрессивно отреагировал, назначив встречу автору снимка.
Житель Киришей опубликовал в местный чат дома фотографию с припаркованной на газоне на Волховской набережной "Тойотой", после чего разгорелся конфликт. По предварительным данным, хозяин неправильно припаркованной иномарки начал агрессивно общаться с жителем Киришей в Сети, а после назначил автору снимка встречу.
Мужчина зачем-то согласился на свою голову. Он рассчитывал с ним поговорить, но предусмотрительно взял с собой на всякий случай баллончик.
Дело в том, что в рамках многонациональной классике, кавказец на стрелку позвал братскую помощь, она опоздала. Правда пришла в тот момент, когда кавказец пытался убежать.
Оказавшись в численном меньшинстве, русский мужчина растерялся, потерял концентрацию. Вдвоём им удалось его повалить на землю, а после чего запинали ногами. У пострадавшего были выбиты зубы и сломан нос, на бандитов написано заявление в полицию.Кавказцы написали встречный иск - мол, они в этом конфликте несчастные жертвы
Источник:
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Активисту урок.
В одиночку на «стрелку» не ходить.
Тем более к шакалам, которые всегда в стае
Вопросы есть. К активисту. Без начальной фотографии, что неизвестно когда, где и при каких условиях была сделана, это просто мерзейший клоп.
1) Нет смысла выкидывать в домовой чат, фото с долбоклюями, которым насрать на окружающих(чего "герой" ожидал, что нарушитель, возьмется за голову, встанет на колени и запишет видео с извинениями?) Лучше это фото отправить сразу гайцам или вызвать инспекторов на этот самый газон.
2) Нууу хорошо, пообщался в чате. Кто мне объяснит, для чего соглашаться на личную встречу? Тем более, с россиянином, нетрадиционной национальности? А чего днем и во дворе, сразу нужно было соглашаться на ночь и загород, безопасность наше всё? Ну то есть, опять же, какие цели "герой" преследует? Он ожидал, что борода пригласит его на раф с сиропом и согласится с его позицией, хотя в чате был не согласен?
3)Внезапно, видео это НЕ начало конфликта, уже видны последствия применения баллона, так как вешалка для бороды, почти весь ролик трет лицо и вначале отступает от "героя", на суде он реально может доказать свою самооборону, вместе со своим партнером по постели, ибо тот тоже может заявить, что он "ходил мимо никого, не трогал и тут видит истошные крики умирающего в агонии любимого овцетраха и злого рюзкого, который беспощадно поливал его газом"- самооборона, распространяется не только на себя, но и на окружающих.
Мой вывод прост, все участники видео стоят друг друга и все получили чего хотели. (приключений)
Всем героям напоминаю, что всегда можно быть умнее, соплезубых тигров и нужно быть готовым на внезапную атаку из кустов, интернет не вчера подключили, посмотрите сколько Ваней и Васей перерезали, на этих "выходи поговорим". Какого хера, каждым мнит себя не только бесстрашным с баллончиком просроченного перца, но и бессмертным..?
Какие добровольцы в отряд его имени пропадают без дела!
Боевые! Вдвоем до Киева дойдут!!!
Сейчас этот товарищ будет орать во всех сетях, что злые кавказцы избили нежного славянина, тк знает, что получит поддержку и сочувствие. Но вот веры ему нет совсем.