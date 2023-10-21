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Жителя Киришей избили из-за замечания о парковке на газоне

Жителя Киришей избили из-за замечания о парковке на газоне

Автор:
21 октября 2023 10:08
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   водитель   газон   избили   конфликт   машина   парковка   фото   
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Фотографию с неправильно припаркованной машиной он опубликовал в местном чате. Хозяин машины агрессивно отреагировал, назначив встречу автору снимка.

Житель Киришей опубликовал в местный чат дома фотографию с припаркованной на газоне на Волховской набережной "Тойотой", после чего разгорелся конфликт. По предварительным данным, хозяин неправильно припаркованной иномарки начал агрессивно общаться с жителем Киришей в Сети, а после назначил автору снимка встречу.

Мужчина зачем-то согласился на свою голову. Он рассчитывал с ним поговорить, но предусмотрительно взял с собой на всякий случай баллончик.


Дело в том, что в рамках многонациональной классике, кавказец на стрелку позвал братскую помощь, она опоздала. Правда пришла в тот момент, когда кавказец пытался убежать.

Оказавшись в численном меньшинстве, русский мужчина растерялся, потерял концентрацию. Вдвоём им удалось его повалить на землю, а после чего запинали ногами. У пострадавшего были выбиты зубы и сломан нос, на бандитов написано заявление в полицию.Кавказцы написали встречный иск - мол, они в этом конфликте несчастные жертвы

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Метки: Видео   авто   водитель   газон   избили   конфликт   машина   парковка   фото   
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28  комментариев
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15k
GROMOZEKA 2 часа назад
«Приходи один, мы тоже одни придём».

Активисту урок.
В одиночку на «стрелку» не ходить.
Тем более к шакалам, которые всегда в стае
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30k
Григорий 58 секунд назад
Рассмотрим видос. Мужик (чучмек со слов автора) пришел один. Второй на него нападает - активно гоняется за ним вокруг машины. Может мы не видим, но думаю баллончик уже в руке - этот парень шел на перестрелку. Появляется второй. Ему сказали что-то, что любого человека превращает в спарринг-партнера - звука нет. Он атакует. С чего? Он вообще лишний. И тут подключается "кавказец", но не бьет, а пытается нейтрализовать этого сбившегося в клубок человека.
Вопросы есть. К активисту. Без начальной фотографии, что неизвестно когда, где и при каких условиях была сделана, это просто мерзейший клоп.
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18k
Александр 8 минут назад
Итак, разбор ошибок, поехали:

1) Нет смысла выкидывать в домовой чат, фото с долбоклюями, которым насрать на окружающих(чего "герой" ожидал, что нарушитель, возьмется за голову, встанет на колени и запишет видео с извинениями?) Лучше это фото отправить сразу гайцам или вызвать инспекторов на этот самый газон.

2) Нууу хорошо, пообщался в чате. Кто мне объяснит, для чего соглашаться на личную встречу? Тем более, с россиянином, нетрадиционной национальности? А чего днем и во дворе, сразу нужно было соглашаться на ночь и загород, безопасность наше всё? Ну то есть, опять же, какие цели "герой" преследует? Он ожидал, что борода пригласит его на раф с сиропом и согласится с его позицией, хотя в чате был не согласен?

3)Внезапно, видео это НЕ начало конфликта, уже видны последствия применения баллона, так как вешалка для бороды, почти весь ролик трет лицо и вначале отступает от "героя", на суде он реально может доказать свою самооборону, вместе со своим партнером по постели, ибо тот тоже может заявить, что он "ходил мимо никого, не трогал и тут видит истошные крики умирающего в агонии любимого овцетраха и злого рюзкого, который беспощадно поливал его газом"- самооборона, распространяется не только на себя, но и на окружающих.

Мой вывод прост, все участники видео стоят друг друга и все получили чего хотели. (приключений)

Всем героям напоминаю, что всегда можно быть умнее, соплезубых тигров и нужно быть готовым на внезапную атаку из кустов, интернет не вчера подключили, посмотрите сколько Ваней и Васей перерезали, на этих "выходи поговорим". Какого хера, каждым мнит себя не только бесстрашным с баллончиком просроченного перца, но и бессмертным..?
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5k
Alex 17 минут назад
Сжечь тачку нахрен, вместе с обезьяной.
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> Полчаса назад
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4k
dangora Полчаса назад
Надо Кадырову ссылку на видео отправить.
Какие добровольцы в отряд его имени пропадают без дела!
Боевые! Вдвоем до Киева дойдут!!!
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Комментарий удален. Причина: флуд
−17
2k
rudenkov 40 минут назад
Без бутылки не раберёшься.
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68
Aleksandr Ivanov 42 минуты назад
обезьяна дикая.
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Комментарий удален
−17
Комментарий удален. Причина: флуд
−17
318
danieldewitte Час назад
По срокешнику обеим, обезьянам обезьянье.
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18k
Alex ASK Час назад
А я слышал, что Камри хорошо горят
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4k
Палыч Час назад
прям у подъезда моего другана
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5k
BenderRodriguez 2 часа назад
Если судить только по ролику, то мы видим, что один паря гоняется за другим. Тот от него убегает. Потом приходит друг убегающего и они валят парю с баллончиком на землю и бьют пару-тройку раз. Причём, его не добивают и не забивают. Отсюда вопрос, правда то, что говорит потерпевший? Может он просто получил сдачи? Где начало видео?
Сейчас этот товарищ будет орать во всех сетях, что злые кавказцы избили нежного славянина, тк знает, что получит поддержку и сочувствие. Но вот веры ему нет совсем.
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1k
neskaju20 2 часа назад
Чучмеки на камри, чего удивляться? Они в каждом газоне парковку видят
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6k
magic32 2 часа назад
зачем номера замазали?
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