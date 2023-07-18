В Бокситогорске задержали водителя, решившего устроить бар прямо в машине

Как вы знаете, на выходных проходил профилактический рейд "Нетрезвый водитель". И грех было не заглянуть в Ленобласть, где своя атмосфера.
Инспекторы ДПС ОСБ №2 ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль Kia, в котором находился водитель (м., 1988 г.р.) с явными признаками алкогольного опьянения.
Был очень недоволен, что его проверяют и не дали доехать спокойно до дачи.
Когда понял, что дело идет к оформлению - стал показывать всю мощь своего гнева: угрожал инспекторам увольнение, вызывал сотрудников ОСН "Гром" на поединок "один на один" (спасибо сотрудникам, что сдержались и сдержали этого наХАЛКА) Понятым сообщил, что он хозяин местного кладбища (якобы его знает весь Бокситогорск) и что понятых принято хоронить.
Даже эвакуаторщику досталось. При погрузке т/с ударил его ногой по рукам.
Ну, и обещал, что ему все равно ничего не будет и дела он закроет через связи. (❗Надо будет проследить за исходом административных материалов. Сможет ли он решить на местном уровне вопросы )
Кстати, даже жена оставила заявку, что бедного мужа избили.
Источник:
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Разве может это человекообразное самостоятельно осознать, что оно является потенциальным убийцей? Нет, конечно. Только жесточайшие карательные меры помогут ему в этом.