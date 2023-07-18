В Бокситогорске задержали водителя, решившего устроить бар прямо в машине

Когда понял, что дело идет к оформлению - стал показывать всю мощь своего гнева: угрожал инспекторам увольнение, вызывал сотрудников ОСН "Гром" на поединок "один на один" (спасибо сотрудникам, что сдержались и сдержали этого наХАЛКА) Понятым сообщил, что он хозяин местного кладбища (якобы его знает весь Бокситогорск) и что понятых принято хоронить.



Даже эвакуаторщику досталось. При погрузке т/с ударил его ногой по рукам.



