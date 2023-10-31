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«Для нормального мужика - это нормальный поступок»: пенсионера из Щелкова, задержавшего грабителя телефона у школьника, позвали в Госдуму

«Для нормального мужика - это нормальный поступок»: пенсионера из Щелкова, задержавшего грабителя телефона у школьника, позвали в Госдуму

Автор:
31 октября 2023 15:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Вячеслав Володин   Госдума   Подмосковье   Телефон   грабитель   мальчик   пенсионер   подарок   щелково   
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С ним лично пообщался председатель ГД Вячеслав Володин.

72-летний Михаил Макаров задержал грабителя в Щёлково - тот отнял телефон у мальчишки и хотел сбежать.

После этого пенсионер стал знаменит. Ему сигналят на улицах, с ним фотографируются и приглашают выступить перед школьниками. Также его премировали жк-телевизором в подмосковном главке МВД. Глава щёлковского района выдал Макарову сертификат на отечественное авто, Михаил Викторович выбрал «Ниву».

Макарова отметил и глава Госдумы Вячеслав Володин:

И пригласил его выступить перед депутатами. В Госдуме Михаил Викторович получил почётную грамоту и сообщил, что конечно благодарен за то, что его так отметили. И за всеобщее внимание он тоже благодарен. Но заметил, что так на его месте поступил бы каждый нормальный мужик.

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Метки: Видео   Вячеслав Володин   Госдума   Подмосковье   Телефон   грабитель   мальчик   пенсионер   подарок   щелково   
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47  комментариев
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5k
Горожанин 2 часа назад
В кои веки у нас внимание и резонанс не по фрикам и моральным уродам, а по хорошему человеку. Может быть в итоге поменяется тенденция и в целом у нас будет развиваться общественное внимание и внимание СМИ именно к таким достойным людям. Это нужно поддерживать.
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208
Нежмисто Живисто 57 секунд назад
Самые богатые подарили грамоту))))
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1k
Igor Grishaev 14 минут назад
Теперь милиция и депутаты Госдумы удивляются: " А что, так можно было??"
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446
На хер ЗАПАД! 37 минут назад
За жизнь, минимум 3 девушки спас от насильников,откачал кучу нариков и просто,тех,кому плохо стало. Даже спасибо не слышал
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На хер ЗАПАД! 36 минут назад
А мужчине уважение!!!
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446
На хер ЗАПАД! Артур 7 минут назад
Согласен
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3k
Walther 44 минуты назад
Мужику респект - однозначно! Только его не в Думу приглашать надо было, а в ментовскую академию, чтобы мастер-класс провел кому надо.
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13k
Проктолог-иллюзионист 50 минут назад
Чот мракобесие какое-то началось уже
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241
Радист 54 минуты назад
Дедушка молодец!
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997
kolobok263 55 минут назад
показушники
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53k
turyst Час назад
А вот думцы, могли бы и на гараж для деда скинуться.
Чтобы он не на улице, на холоде, машину ремонтировал.
Для них - копейки на обед в столовой, деду реальная помощь.
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12k
Karelian Час назад
Чё то Госдума самая экономная, Почетной грамотой отделалась.
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252
wgw 2 часа назад
А не будь видеозаписи, о Герое ни кто бы и не узнал.
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61k
pynh 2 часа назад
Могли бы и героя России дать. Его, вон, и за меньшие заслуги раздают.
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345
Feud 2 часа назад
Замучают щас мужика, следующий Малахов на очереди.
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7k
Roman 2 часа назад
А зачем позвали? Грабителей ловить?
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10k
Billi_Bons 2 часа назад
Где обещанная НИВА?
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August

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