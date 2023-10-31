«Для нормального мужика - это нормальный поступок»: пенсионера из Щелкова, задержавшего грабителя телефона у школьника, позвали в Госдуму

С ним лично пообщался председатель ГД Вячеслав Володин.
72-летний Михаил Макаров задержал грабителя в Щёлково - тот отнял телефон у мальчишки и хотел сбежать.
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После этого пенсионер стал знаменит. Ему сигналят на улицах, с ним фотографируются и приглашают выступить перед школьниками. Также его премировали жк-телевизором в подмосковном главке МВД. Глава щёлковского района выдал Макарову сертификат на отечественное авто, Михаил Викторович выбрал «Ниву».
Макарова отметил и глава Госдумы Вячеслав Володин:
И пригласил его выступить перед депутатами. В Госдуме Михаил Викторович получил почётную грамоту и сообщил, что конечно благодарен за то, что его так отметили. И за всеобщее внимание он тоже благодарен. Но заметил, что так на его месте поступил бы каждый нормальный мужик.
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Чтобы он не на улице, на холоде, машину ремонтировал.
Для них - копейки на обед в столовой, деду реальная помощь.
Слишком.
А ещё можно сказать что это там депутаты былию По одному от каждых фракций. А чё, вариант...