«Для нормального мужика - это нормальный поступок»: пенсионера из Щелкова, задержавшего грабителя телефона у школьника, позвали в Госдуму

И пригласил его выступить перед депутатами. В Госдуме Михаил Викторович получил почётную грамоту и сообщил, что конечно благодарен за то, что его так отметили. И за всеобщее внимание он тоже благодарен. Но заметил, что так на его месте поступил бы каждый нормальный мужик.