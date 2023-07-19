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Каршеринг влетел в витрину алкомаркета

Каршеринг влетел в витрину алкомаркета

Автор:
19 июля 2023 09:38
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авария   влетел в магазин   водитель   каршеринг   машина   питер   
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Молодой водитель устроил краш-тест каршерингу в Красносельском районе Петербурга

Местом завершения аренды стал магазин.

Авария случилась на проспекте Героев, 31, в одиннадцатом часу вечера. Водитель не справился с управлением и въехал в круглосуточный магазин алкогольных напитков, разбив стеклянную витрину.

Задело одну из сотрудниц. По словам очевидцев, она хромает.


Сам водитель, похоже, отделался ссадинами. Наблюдавшие за его действиями засомневались в трезвости.

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Метки: Видео   авария   влетел в магазин   водитель   каршеринг   машина   питер   
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4  комментария
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9k
SuperTroll 2 часа назад
Ни разу не видел адекватно двигающийся по дороге автомобиль каршеринга. Там либо водители, которые умеют ездить, но им типо срать, не своя машина газ в палас, еду как хочу, режу всех. Либо полупокеры, у которых права на полочке лежали 3-5 лет и теперь им можно машинку взять покататься, с вот такими вот последствиями.
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251
Степан Серёгин 4 минуты назад
Мастер заголовка...
ВЕСЬ каршеринг влетел или каршеринговый автомобиль?
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10k
Борис Карабанов Полчаса назад
Я правильно понял: "Автомобиль въехал в винный магазин"?
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1k
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
За пивком по акции?
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