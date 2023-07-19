Каршеринг влетел в витрину алкомаркета

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Молодой водитель устроил краш-тест каршерингу в Красносельском районе Петербурга
Местом завершения аренды стал магазин.
Авария случилась на проспекте Героев, 31, в одиннадцатом часу вечера. Водитель не справился с управлением и въехал в круглосуточный магазин алкогольных напитков, разбив стеклянную витрину.
Задело одну из сотрудниц. По словам очевидцев, она хромает.
Сам водитель, похоже, отделался ссадинами. Наблюдавшие за его действиями засомневались в трезвости.
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