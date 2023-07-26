Батя года: американец закрыл ребёнка в раскалённой на жаре машине и забыл в ней ключи

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Но всё-таки нашёл «оригинальный» способ открыть авто.
В штате Техас, сверхразум остановился возле заправки и ушёл по делам. В машине оставил ребёнка и ключи. Об этом он вспомнил, только когда вернулся и решил сесть за руль.
Сначала он побегал вокруг авто, а потом кто-то из очевидцев вооружился монтировкой и вынес «бате» лобовое.
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По крайней мере, ребёнок остался жив и здоров.
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