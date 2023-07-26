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Батя года: американец закрыл ребёнка в раскалённой на жаре машине и забыл в ней ключи

Батя года: американец закрыл ребёнка в раскалённой на жаре машине и забыл в ней ключи

Автор:
26 июля 2023 14:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Батя   Видео   США   Техас   авто   ключи   машина   монтировка   отец   ребенок   
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Но всё-таки нашёл «оригинальный» способ открыть авто.

В штате Техас, сверхразум остановился возле заправки и ушёл по делам. В машине оставил ребёнка и ключи. Об этом он вспомнил, только когда вернулся и решил сесть за руль.

Сначала он побегал вокруг авто, а потом кто-то из очевидцев вооружился монтировкой и вынес «бате» лобовое.

По крайней мере, ребёнок остался жив и здоров.

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Метки: Батя   Видео   США   Техас   авто   ключи   машина   монтировка   отец   ребенок   
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4  комментария
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10k
Б.Касторский 42 минуты назад
В целом круто! Разбить лобовое, а не боковое, передать ребенка сквозь осколки. У- большой ум!
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543
Максим Эсфельд 6 минут назад
Один сверхразум оставил ребёнка и ключи в машине, второй сверхразум выбил лобовое вместо бокового. Амеры сами себя когда нибудь уничтожат. Мы подождём.
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1k
zu4ara 9 минут назад
подешевле окошко нелзя было раздолбать?
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9k
SuperTroll 53 минуты назад
Надо было вызвать эвакуатор, вывесить на цепях и вырезать днище
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