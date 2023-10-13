В Новгородской области выпустили на волю осиротевших медвежат

Целый день лесники ждали, пока медведица вернётся. Но этого не произошло. Малыши, которые остались одни, были перевезены в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области.

Спасатель медвежат дал им имена: Марта, Туся и Джэксон. У всех медвежат шерстка темная, как и у ВолоГоши. У Марты - два хорошо заметных белых пятнышка, у Туси - два крошечных пятнышка, а у Джэксона и вовсе нет пятен, рассказали биологи. Малыши весили совсем мало. Марта - самая маленькая из тройни - 2,570 кг, Туся - 2,790 кг, а Джэксон, как и положено мальчику, покрупнее - 2,950 кг.