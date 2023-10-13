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В Новгородской области выпустили на волю осиротевших медвежат

В Новгородской области выпустили на волю осиротевших медвежат

Автор:
13 октября 2023 14:22
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Питомцы   дикая природа   животные   интересное   медведи   фото   
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8 марта этого года в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области позвонил лесник и сообщил, что случайно провалился в берлогу к медведице. Самка сбежала, бросив малышей одних.

Целый день лесники ждали, пока медведица вернётся. Но этого не произошло. Малыши, которые остались одни, были перевезены в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области.

Спасатель медвежат дал им имена: Марта, Туся и Джэксон. У всех медвежат шерстка темная, как и у ВолоГоши. У Марты - два хорошо заметных белых пятнышка, у Туси - два крошечных пятнышка, а у Джэксона и вовсе нет пятен, рассказали биологи. Малыши весили совсем мало. Марта - самая маленькая из тройни - 2,570 кг, Туся - 2,790 кг, а Джэксон, как и положено мальчику, покрупнее - 2,950 кг.

За пол года медвежата сильно подросли. Они уже не игривые малыши, а будущие грозные хищники. В Центре спасения медвежата провели 8 месяцев. Теперь пришло время выпускать малышей на волю. Медведей выпустили в лесном массиве Маловишерского района.

До холодов у медведей есть время освоиться и набрать массу перед спячкой. У каждого мишки на ушке бирка. Учёные будут следить за их дальнейшей судьбой.

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Метки: Видео   Питомцы   дикая природа   животные   интересное   медведи   фото   
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3  комментария
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7k
Станислав Час назад
Такие маленькие, а когти, как у тиранозавра уже О_О
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Ксения Лукашенкова-Денисова Полчаса назад
Надеюсь,крепкими и сильными хищниками станут)
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2k
Максим Макашев 36 минут назад
Леснику повезло, что медведица сбежала, а не стала им "лакомиться"
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