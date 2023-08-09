В США медведь зашёл в дом, поел и лёг спать

В дом у озера Тахо в США ворвался дикий медведь — и сразу направился в гостиную, чтобы полакомиться и поспать. Косолапого гостя засняли домашние камеры наблюдения.
На этой неделе владелец дома на озере Тахо, США, увидел необычные кадры с камеры наблюдения. Пока хозяин дома плавал на лодке, в жилище ворвался чёрный медведь (или барибал). Сначала мишка бродил по дому и вынюхивал еду, а затем зашёл в гостиную, где полакомился чипсами и солёным арахисом. До холодильника косолапый гость так и не добрался.
После перекуса медведь прилёг на диван и заснул. Владелец дома Брайан Самнер считает, что медведю удалось проникнуть внутрь через окно, которое он оставил приоткрытым. Он добавил, что ущерб от медведя был "минимальным", но ему всё равно было страшно — ведь не каждый день в гости заваливается медведь! Затем мишкой занялся Департамент пожарной охраны и охраны дикой природы — его доставили туда, откуда он пришёл.
По данным Департамента, в Калифорнии водятся только барибалы. При этом они могут быть разных окрасов, включая чёрный, коричневый, светлый. Чаще всего медведи наведываются в жилые районы с приходом тёплых летних месяцев, когда люди проводят больше времени на свежем воздухе. Нападения медведей редки. Большинство из них нападают только в том случае, если чувствуют угрозу, чтобы защитить своих детенышей или пищу.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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