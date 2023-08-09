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В США медведь зашёл в дом, поел и лёг спать

В США медведь зашёл в дом, поел и лёг спать

Автор:
09 августа 2023 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Видео   США   дикая природа   дикие животные   животные   медведи   медведь   неожиданно   природа   фото   
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В дом у озера Тахо в США ворвался дикий медведь — и сразу направился в гостиную, чтобы полакомиться и поспать. Косолапого гостя засняли домашние камеры наблюдения.

На этой неделе владелец дома на озере Тахо, США, увидел необычные кадры с камеры наблюдения. Пока хозяин дома плавал на лодке, в жилище ворвался чёрный медведь (или барибал). Сначала мишка бродил по дому и вынюхивал еду, а затем зашёл в гостиную, где полакомился чипсами и солёным арахисом. До холодильника косолапый гость так и не добрался.

После перекуса медведь прилёг на диван и заснул. Владелец дома Брайан Самнер считает, что медведю удалось проникнуть внутрь через окно, которое он оставил приоткрытым. Он добавил, что ущерб от медведя был "минимальным", но ему всё равно было страшно — ведь не каждый день в гости заваливается медведь! Затем мишкой занялся Департамент пожарной охраны и охраны дикой природы — его доставили туда, откуда он пришёл.

По данным Департамента, в Калифорнии водятся только барибалы. При этом они могут быть разных окрасов, включая чёрный, коричневый, светлый. Чаще всего медведи наведываются в жилые районы с приходом тёплых летних месяцев, когда люди проводят больше времени на свежем воздухе. Нападения медведей редки. Большинство из них нападают только в том случае, если чувствуют угрозу, чтобы защитить своих детенышей или пищу.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Видео   США   дикая природа   дикие животные   животные   медведи   медведь   неожиданно   природа   фото   
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7  комментариев
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979
Sexxxton Час назад
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1k
Алексей Гулевич Полчаса назад
фисташек своих не оставил им?
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83
Радист 49 минут назад
Была и у нас похожая история.
На одном из арктических островов белый медведь зашёл на продовольственный склад, пообедал и затем настала послеобеденная дремота.
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1k
Андерсен Час назад
Пожрал, поспал - жизнь удалась!
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208
ДедМаздай 2 часа назад
Родителям Маши мстит)
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1
Андрей 2 часа назад
И почему американцы убеждены, что это в России медведи пьют водку в гостях?
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
- Кто съел мои чипсы?
- Кто спал на моей постели?
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