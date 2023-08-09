В США медведь зашёл в дом, поел и лёг спать

По данным Департамента, в Калифорнии водятся только барибалы. При этом они могут быть разных окрасов, включая чёрный, коричневый, светлый. Чаще всего медведи наведываются в жилые районы с приходом тёплых летних месяцев, когда люди проводят больше времени на свежем воздухе. Нападения медведей редки. Большинство из них нападают только в том случае, если чувствуют угрозу, чтобы защитить своих детенышей или пищу.