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Креветки и телятина: владелица собак показала рацион своих питомцев, а россияне сочли это оскорблением

Креветки и телятина: владелица собак показала рацион своих питомцев, а россияне сочли это оскорблением (4 фото)

Автор:
21 октября 2021 13:52
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   еда   животные   интересное   питомцы   рацион питания   собаки   фото   
1979
4

Хозяйка четырёх псов породы кане-корсо и одного чихуахуа показала в соцсетях рацион своих животных. Женщина приготовила огромным псам и их крохотной подружке телячью вырезку, креветки и перепелиные яйца. Пользователи сети посчитали ролик неуместным и предложили отдать собачью еду старикам.

Владельцы собак знают, как важен рацион питомца. Особенно, когда речь идёт о выставочных и племенных собаках. В последнее время заводчики и заботливые хозяева выбирают в качестве корма натуралку. Это натуральное сырое мясо, рыба, овощи, фрукты. Чаще всего хозяева кормят своих питомцев обрезью, трахеями, почками, выменем и другими субпродуктами.

Но владелица этих кане-корсо решила порадовать своих любимцев и приготовила для них деликатес: телятину, перепелиные яйца и креветки.

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Подписчики не оценили собачьи блюда. Они начали обвинять хозяйку в расточительстве и потребовали делиться с другими.

«Да уж, люди с голоду дохнут, один раз в месяц могут себе позволить такое, а здесь собаки едят отборное мясо. Пир во время чумы называется»;

«Грустно все это. Собачки так хорошо питаются, а наши пенсионеры о таком обеде могут только мечтать…»;

«Люди зажрались не на шутку»,

Кроме мяса собачки ещё питаются творогом, овощами и фруктами. Они отлично натренированы, имею множество наград и знамениты среди собачников.

Источник:

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Метки: видео   еда   животные   интересное   питомцы   рацион питания   собаки   фото   
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13
apqurhf 2 часа назад
а она должна каких-то посторонних людей кормить за свой счёт?
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6k
SR 3 минуты назад
Отнять и поделить! Сколько Шариковых развелось в стране...
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1k
DarkOmen 8 минут назад
Мне интересно, вот эти все недовольные люди спонсируют пенсионеров и нуждающихся, содержат дома престарелых и т.д.? Или лишь бы бзднуть в интернете? Это право владелицы собак, чем их кормить, хоть каждый день мраморной говядиной, если позволяет бюджет!
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21k
Inter 14 минут назад
не все ли равно как она их кормит, лишь бы не воровала.. эта хата поди съемная!! ща эти прощалыги снимают квартиры и разводят зверинец, это повезет, если тихие собаки и без вони в квартире.. но сомневаюсь
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1k
Дмитрий 24 минуты назад
Какое собачье дело подписчиков как кто то распоряжается своими деньгами в капиталистическом режиме? Цукерберг например за день простоя Фейсбука 6 ярдов $ просрал..и чего теперь? Повесить его на сосне??
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26k
Notan Blaine Полчаса назад
У меня обычная кошка ест креветки, так, что не остановить. Тоже мне оскорбление.
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5k
Наталья 44 минуты назад
подписана на нее в тиктоке. чудесные собачки и хозяйка. Ну, могут люди себе позволить содержать подобную породу, что здесь такого? Рацион вполне обычный для собак породных и выставочных. Очень продуманный рацион. Там где были креветки, это их приехавшая подруга угостила. Там и было то по паре штучек. У меня на лабра 2 года назад уходило в районе 2 тыс в неделю на кормешку
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14k
vikklu 44 минуты назад
Предложите сначала правительству поделиться со стариками своим рационом.
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3
Эрика 45 минут назад
хорошая хозяйка. завела собак и несет за них отвественность. молодец!
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18k
Сергей Костюнин 54 минуты назад
Насчет пенсионеров все вопросы к Путину . Это её личное дело чем кормить своих питомцев .
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1k
閃光 55 минут назад
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9k
Обама Бараков 56 минут назад
Её деньги, её собаки. Пусть кормит чем хочет. Может быть кичится этим не надо?
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7k
Garpia121 56 минут назад
А селяне, которые кормят свинюшек хлебом, не оскорбляют голодающие африканские страны? Смысл лезть в чужую тарелку?
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646
SLON 58 минут назад
Пожилым барышням тоже не нравится, когда молодые девки позируют перед зеркалом своими прелестями. И ЧЁ?
Она ж не в дом престарелых припёрлась со своими фотками, смотрите, мол, как надо жить, а вы тут хернёй страдаете. Не нравится не смотри. Думаю, погавкают и перестанут. Ведь бедных людей тоже можно понять.
Зато газ есть и батареи тёплые.
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3
svetlana16 Час назад
Люди остановитесь!!! Почему Вы такие злые. Для чего вы поливаете грязью эту женщину?За что? За любовь к собакам? Прежде чем писать и оскорблять людей посмотрите на себя. Люди стали хуже чем животные.
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154
SHAGREEN Час назад
А чо у нас коммунизм чтоль настал. Мне лично пох... чем она кормит, не моим и ладно. Любители кормить пенсионеров сами дох..я накормили?
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7k
Дмитрий Данилов Час назад
А может хватить считать чужие деньги...
Почему эта женщина должна думать о ком то?
Почему о наших пенсионерах не думает государство, А должна думать владельца собак, которые судя по всему приносят ей неплохой доход
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4k
Максим Час назад
Любят люди чужие деньги считать и советы как тратить раздавать. Если деньги заработаны законным путем, то пусть сжигает их. Её право.
А отдайте (с) так сами раздавайте, коли потребность такая есть.
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3k
Секрет фирмы Час назад
Подписана на нее и таких отвратных отзывов минимум. В основном только восхищение заботой о собаках.
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403
Сигизмунд Лазаревич Час назад
какие-то грустные люшьены... похоже хозяйка у них с явными умственными отклонениями, вот и грустят.
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7k
Фельдъегерь 2 часа назад
у меня мать обычного кота, даже не породистого кормит только вырезкой, говорит - другое он не ест
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403
Сигизмунд Лазаревич Фельдъегерь Час назад
на пару недель отдай мне этого блохастого, он есть будет всё. Даже то что кошки в принципе есть не могут.
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