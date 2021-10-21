Креветки и телятина: владелица собак показала рацион своих питомцев, а россияне сочли это оскорблением

Владельцы собак знают, как важен рацион питомца. Особенно, когда речь идёт о выставочных и племенных собаках. В последнее время заводчики и заботливые хозяева выбирают в качестве корма натуралку. Это натуральное сырое мясо, рыба, овощи, фрукты. Чаще всего хозяева кормят своих питомцев обрезью, трахеями, почками, выменем и другими субпродуктами.

Но владелица этих кане-корсо решила порадовать своих любимцев и приготовила для них деликатес: телятину, перепелиные яйца и креветки.