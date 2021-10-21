Креветки и телятина: владелица собак показала рацион своих питомцев, а россияне сочли это оскорблением

Хозяйка четырёх псов породы кане-корсо и одного чихуахуа показала в соцсетях рацион своих животных. Женщина приготовила огромным псам и их крохотной подружке телячью вырезку, креветки и перепелиные яйца. Пользователи сети посчитали ролик неуместным и предложили отдать собачью еду старикам.
Владельцы собак знают, как важен рацион питомца. Особенно, когда речь идёт о выставочных и племенных собаках. В последнее время заводчики и заботливые хозяева выбирают в качестве корма натуралку. Это натуральное сырое мясо, рыба, овощи, фрукты. Чаще всего хозяева кормят своих питомцев обрезью, трахеями, почками, выменем и другими субпродуктами.
Но владелица этих кане-корсо решила порадовать своих любимцев и приготовила для них деликатес: телятину, перепелиные яйца и креветки.
Подписчики не оценили собачьи блюда. Они начали обвинять хозяйку в расточительстве и потребовали делиться с другими.
«Да уж, люди с голоду дохнут, один раз в месяц могут себе позволить такое, а здесь собаки едят отборное мясо. Пир во время чумы называется»;
«Грустно все это. Собачки так хорошо питаются, а наши пенсионеры о таком обеде могут только мечтать…»;
«Люди зажрались не на шутку»,
Кроме мяса собачки ещё питаются творогом, овощами и фруктами. Они отлично натренированы, имею множество наград и знамениты среди собачников.
Источник:
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Она ж не в дом престарелых припёрлась со своими фотками, смотрите, мол, как надо жить, а вы тут хернёй страдаете. Не нравится не смотри. Думаю, погавкают и перестанут. Ведь бедных людей тоже можно понять.
Зато газ есть и батареи тёплые.
Почему эта женщина должна думать о ком то?
Почему о наших пенсионерах не думает государство, А должна думать владельца собак, которые судя по всему приносят ей неплохой доход
А отдайте (с) так сами раздавайте, коли потребность такая есть.