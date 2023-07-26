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"Ты думаешь это смешно?": хозяин решил подшутить над своим псом

"Ты думаешь это смешно?": хозяин решил подшутить над своим псом

Автор:
26 июля 2023 11:24
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Питомцы   Прикол   Юмор   животные   интересное   милота   собаки   фото   
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Пёс оказался в очень затруднительном положении: сыр он видит, но съесть не может.

Немецкий боксёр очень любит плавленый сыр. Он заметил, что хозяин на кухне есть бутерброды и начал попрошайничать. Сыр пёс получил, но только он приклеился к стеклу, которое хозяин не заметил. Или заметил, но решил подшутить над питомцем.

Надеемся, пёсик получит свой сырочек!

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Метки: Видео   Питомцы   Прикол   Юмор   животные   интересное   милота   собаки   фото   
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1  комментарий
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Garpia121 46 минут назад
В молодости тоже развлекались похожим образом. Бумажную денежку к асфальту приклеивали на тротуаре вечером. Весело было, как прохожие лихорадочно пытались ее отклеить.
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