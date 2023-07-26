"Ты думаешь это смешно?": хозяин решил подшутить над своим псом

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Пёс оказался в очень затруднительном положении: сыр он видит, но съесть не может.
Немецкий боксёр очень любит плавленый сыр. Он заметил, что хозяин на кухне есть бутерброды и начал попрошайничать. Сыр пёс получил, но только он приклеился к стеклу, которое хозяин не заметил. Или заметил, но решил подшутить над питомцем.
Надеемся, пёсик получит свой сырочек!
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