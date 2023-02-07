В Подмосковье беспризорный енот ограбил дом

Люди думают, что еноты — милые пушистики, которые моют в тазиках печеньки своими лапками. На самом деле еноты — настоящие разбойники, которые за считанные часы могут разнести вашу квартиру.
В Тучково Московской области жители частного дома вернулись с работы и обнаружили бардак. Сначала люди подумали, что к ним ворвались воры, но потом нашли всего-навсего енота в ванной. Бедный пушистик разгромил весь дом и спрятался в тёмном уголке.
Люди вызвали специалистов, которые забрали бедное напуганное животное. Как оказалось, енот когда-то был домашним. Скорее всего он сбежал от прошлых хозяева и случайно забрёл в дом, чтобы погреться. В поисках еды он перевернул всё вверх дном и спрятался.
Сейчас енотик живёт в контактном зоопарке. Его осмотрели ветеринары, сделали анализы и теперь ищут его хозяев.
Источник:
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