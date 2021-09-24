Милота дня: медведица учит свое чадо кататься с горки

Сама медведица ненадолго впала в детство, и начала кувыркаться и играть вместе со своим чадом. Учителя рассказали, что на территорию возле школы иногда забегают медведи, и все об этом предупреждены: "Наша школа находится в центре Эшвилла, и медведи часто бывают в кампусе. Школа придерживается протоколов безопасности, когда они находятся на территории. Это видео сняли, когда все ученики ушли," - рассказывает одна из учительниц, Бетси Стокслейджер Эмри.