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Милота дня: медведица учит свое чадо кататься с горки

Милота дня: медведица учит свое чадо кататься с горки (4 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2021 12:10
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикая природа   животные   медведи   медведь   смешно   смешные животные   фото   
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Учителя начальной школы в американском городке Эшвилл засняли маму-медведицу и медвежонка, которые решили повеселиться на детской площадке. Мать забавно учила малыша, как кататься с горки, и сама вспомнила детство. По словам педагогов, медведи - частые гости на территории школы.

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Метки: видео   дикая природа   животные   медведи   медведь   смешно   смешные животные   фото   
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16  комментариев
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27k
Татьяна Юсова 4 часа назад
Ещё милота
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849
zenon 36 минут назад
Если бы дети были, разве они бы дали покататься. Они бы оскорбляли и обзывали бы маму и ребёнка. Оскорбили бы родителей и то, какие у них шубы некрасивые, что у них нет современных девайсов и живут они в дыре. Был бы плач родственников медведей и скрежет зубовный. Они бы больше никогда не пришли бы в эту школу и покинули бы этот штат. Был интересный ролик, как у мужика на удочку начала клевать рыба. Он снимал её с крючка и бросал позади себя на гравий и успевал менять наживку. Когда ему показалось, что довольно рыбы, он повернулся к улову, а там ни одной рыбины и стоит позади медведь и доедает последнюю. Мужик на него укоризненно глянул, медведь покраснел и ускакал в кусты. Чуть подале стояли его друзья, затаив дыхание и снимали эту сцену. Он на них обиделся, что они его не предупредили. Они боялись, что медведь нападёт на него и смотрели, как рыбак кидает рыбу назад, а медведь её хапает и ест. Все было так красиво и смешно, но они боялись смеяться, вдруг рыбак оглянется и медведь из товарища сделает добычу. Когда медведь драпанул от стыда подальше, только тогда они поняли, что всё счастливо закончилось. А ещё в одной деревне жила женщина, которой боялось всё зверьё вокруг. Она моментом вылетала из избы с метлой и била в морду не глядя кто это. Эту бабу боялись не только звери, но и жители деревни, во зверюга была.
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3k
Барсук 54 минуты назад
Когда мама вернулась с родительского собрания...

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123
sever84 Час назад
Шоколадный камнепад))
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5k
fryazino Час назад
Позитивно!
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758
SavageTi 2 часа назад
оу май гад оу май гад оу май гад
Что бы ни происходило - реакция как под копирку.
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2k
Александр 2 часа назад
Мама есть мама
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277
Космос 2 часа назад
Удивительно позитивный пост
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21k
Bar0 3 часа назад
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4k
Димка Смола/67 4 часа назад
Мамы они такие ))))
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19k
иванов дмитрий 4 часа назад
Хоть что то доброе сегодня !
Плюсую.
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33
SLON 4 часа назад
Шишкин, "Утро в Эшвиллском лесу".
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