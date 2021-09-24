Милота дня: медведица учит свое чадо кататься с горки

2669
4
1
Учителя начальной школы в американском городке Эшвилл засняли маму-медведицу и медвежонка, которые решили повеселиться на детской площадке. Мать забавно учила малыша, как кататься с горки, и сама вспомнила детство. По словам педагогов, медведи - частые гости на территории школы.
Это очаровательное видео засняли учителя начальной школы в городке Эшвилл в Северной Каролине, США. На видео слышно, как учительницы умиляются, видя эту чудесную парочку. Сначала большая черная медведица сама скатилась с горки, а с другой стороны - ее малыш, которого она "поймала" в конце.
Сама медведица ненадолго впала в детство, и начала кувыркаться и играть вместе со своим чадом. Учителя рассказали, что на территорию возле школы иногда забегают медведи, и все об этом предупреждены: "Наша школа находится в центре Эшвилла, и медведи часто бывают в кампусе. Школа придерживается протоколов безопасности, когда они находятся на территории. Это видео сняли, когда все ученики ушли," - рассказывает одна из учительниц, Бетси Стокслейджер Эмри.
В Эшвилле нередко встречают медведей на игровых площадках. Хотя наблюдать за ними удивительно интересно, такие встречи не всегда приятны - ведь медведи всегда остаются хищниками, поэтому о безопасности забывать не стоит. В июне прошлого года медвежья семья вторглась в сад возле дома одной местной семьи - владельцы дома перепугались, но мишки всего-то покачались на качелях и горках, и ушли.
Видео:
Источник:
Ссылки по теме:
- "Не на того напал": австралиец заснял встречу собаки с кенгуру
- Камеры засняли мишку, который решил искупаться в детском бассейне
- Кенгуру показал туристам австралийское гостеприимство
- "Это мое": медведь оккупировал птичье гнездо
- Какие же чудики: 20+ странных и смешных фото из мира дикой природы
111
Понравилось111
Новости партнёров
Что бы ни происходило - реакция как под копирку.
Плюсую.