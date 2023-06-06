"Кормить нельзя, спасать": россиянин встретил на трассе медведей

Если медведь ест человеческую еду, это не значит, что он сильно голоден. 85% рациона медведя составляют лесные ягоды, грибы и различные растения. Остальные 15% - рыба, пчелы и пчелиный мед, насекомые и разные мелкие животные. Вся пища, в которой нуждаются медведи, находится в среде их обитания. Но медведь всеядное животное, и к зиме ему нужно набрать вес, чтобы пережить спячку. Поэтому мишки охотно едят угощения от людей. Но это не значит, что кормить медведей нужно. На это есть причинны.

Медведь, попробовавший калорийную пищу, будет искать её повсюду. Он будет выходить на трассу и просить еду у проезжающих машин, будет лазить по помойкам и навещать людей, которые устроили пикник в лесу. У мишек отличное обоняние, поэтому они могут учуять вашу еду и прийти отведать её.

Обычно человек не ассоциируется у медведя с едой. Но прикормленный медведь теряет свой инстинктивный страх перед людьми. Стремление к человеческой еде уменьшает страх и делает медведя непредсказуемым и опасным.

Медведь, который охотится за человеческой едой, живёт намного меньше, чем медведь, питающийся тем, что даёт природа. Прикормленных медведей сбивают машины, убивают люди и даже свора собак может задрать одинокого медведя, забрёдшего в селение.

Если вы любите природу, не кормите диких животных. Вообще никаких. В среде обитания у них есть всё для выживания. Если вдруг вы встретили дикое животное, которое нуждается в помощи, обратитесь к волонтёрам или в Главное управление лесного хозяйства.

А вы встречали дикого медведя?