"Кормить нельзя, спасать": россиянин встретил на трассе медведей

Бурые медведи часто выходят к людям за порцией угощений. Но кормить медведей нельзя и на это есть веские причины.
В сети появился ролик, как водитель фуры встретил двух медведей, которые с радостью попробовали баранки и печеньки. Кажется, что мужчина сделал хорошее дело — покормил мишек, порадовал их и заодно снял ролик, который разлетелся по сети.
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Однако кормить медведей нельзя. Это вредит не только медведям, но и людям. Медведь — всеядное животное, оно будет есть и печенье, и хлеб, и гамбургеры и бутерброды с маслом. Как только медведь распробует вкус калорийной пищи, он будет хотеть ещё и ещё.
Если медведь ест человеческую еду, это не значит, что он сильно голоден. 85% рациона медведя составляют лесные ягоды, грибы и различные растения. Остальные 15% - рыба, пчелы и пчелиный мед, насекомые и разные мелкие животные. Вся пища, в которой нуждаются медведи, находится в среде их обитания. Но медведь всеядное животное, и к зиме ему нужно набрать вес, чтобы пережить спячку. Поэтому мишки охотно едят угощения от людей. Но это не значит, что кормить медведей нужно. На это есть причинны.
- Медведь, попробовавший калорийную пищу, будет искать её повсюду. Он будет выходить на трассу и просить еду у проезжающих машин, будет лазить по помойкам и навещать людей, которые устроили пикник в лесу. У мишек отличное обоняние, поэтому они могут учуять вашу еду и прийти отведать её.
- Обычно человек не ассоциируется у медведя с едой. Но прикормленный медведь теряет свой инстинктивный страх перед людьми. Стремление к человеческой еде уменьшает страх и делает медведя непредсказуемым и опасным.
- Медведь, который охотится за человеческой едой, живёт намного меньше, чем медведь, питающийся тем, что даёт природа. Прикормленных медведей сбивают машины, убивают люди и даже свора собак может задрать одинокого медведя, забрёдшего в селение.
Если вы любите природу, не кормите диких животных. Вообще никаких. В среде обитания у них есть всё для выживания. Если вдруг вы встретили дикое животное, которое нуждается в помощи, обратитесь к волонтёрам или в Главное управление лесного хозяйства.
А вы встречали дикого медведя?
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Водилы, думайте своей башкой что творите!