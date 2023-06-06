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"Кормить нельзя, спасать": россиянин встретил на трассе медведей

"Кормить нельзя, спасать": россиянин встретил на трассе медведей

Автор:
06 июня 2023 10:20
Сообщество : Животные
Метки: Россия   видео   водитель   животные   интересное   медведи   предупреждение   фото   
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Бурые медведи часто выходят к людям за порцией угощений. Но кормить медведей нельзя и на это есть веские причины.

В сети появился ролик, как водитель фуры встретил двух медведей, которые с радостью попробовали баранки и печеньки. Кажется, что мужчина сделал хорошее дело — покормил мишек, порадовал их и заодно снял ролик, который разлетелся по сети.

Однако кормить медведей нельзя. Это вредит не только медведям, но и людям. Медведь — всеядное животное, оно будет есть и печенье, и хлеб, и гамбургеры и бутерброды с маслом. Как только медведь распробует вкус калорийной пищи, он будет хотеть ещё и ещё.

Если медведь ест человеческую еду, это не значит, что он сильно голоден. 85% рациона медведя составляют лесные ягоды, грибы и различные растения. Остальные 15% - рыба, пчелы и пчелиный мед, насекомые и разные мелкие животные. Вся пища, в которой нуждаются медведи, находится в среде их обитания. Но медведь всеядное животное, и к зиме ему нужно набрать вес, чтобы пережить спячку. Поэтому мишки охотно едят угощения от людей. Но это не значит, что кормить медведей нужно. На это есть причинны.

  • Медведь, попробовавший калорийную пищу, будет искать её повсюду. Он будет выходить на трассу и просить еду у проезжающих машин, будет лазить по помойкам и навещать людей, которые устроили пикник в лесу. У мишек отличное обоняние, поэтому они могут учуять вашу еду и прийти отведать её.
  • Обычно человек не ассоциируется у медведя с едой. Но прикормленный медведь теряет свой инстинктивный страх перед людьми. Стремление к человеческой еде уменьшает страх и делает медведя непредсказуемым и опасным.
  • Медведь, который охотится за человеческой едой, живёт намного меньше, чем медведь, питающийся тем, что даёт природа. Прикормленных медведей сбивают машины, убивают люди и даже свора собак может задрать одинокого медведя, забрёдшего в селение.

Если вы любите природу, не кормите диких животных. Вообще никаких. В среде обитания у них есть всё для выживания. Если вдруг вы встретили дикое животное, которое нуждается в помощи, обратитесь к волонтёрам или в Главное управление лесного хозяйства.

А вы встречали дикого медведя?


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Метки: Россия   видео   водитель   животные   интересное   медведи   предупреждение   фото   
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3  комментария
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837k
А.Берестенко Час назад
Да, заходили к нам в Зеленоград, лет 7 назад

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14k
котегRUS Полчаса назад
Это самый глупый проступок водителя, потому что в следующий раз, эти звери подойдут к грибнику - к ребенку или старушке, у которых не будет в кармане бублика, и они не будут сидеть в кабине трёхметрового грузовика..

Водилы, думайте своей башкой что творите!
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13k
Kostick 43 минуты назад
это что за свора собак то должна быть? если просто дворня, как только одного мишка убьет, а для этого ему надо того бобика просто лапой раз шлёпнуть, остальные разбегутся. максимум на что способны собаки, того косолапого "на жопу" посадить.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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