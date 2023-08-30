Ёжик куснул за попку другого ёжика, который не делился едой

В Германии мужчина установил на заднем дворе камеру видеонаблюдения и мисочки для диких животных.
Житель Германии решил посмотреть, кто навещает его двор и поставил камеры видеонаблюдения. Позже, просматривая запись, мужчина увидел забавный конфликт двух ежей. Один из них спокойно ел еду из мисочки, когда к нему подошёл сородич и куснул за жопку. Ёжик, испугавшись подпрыгнул и свернулся клубочком.
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На самом деле ежи — одиночки, они не живут группами. Судя по ролику, эти ежи не знакомы друг с другом и просто пришли покушать и не поделили мисочку.
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1.Они переносят кроме бешенства ещё и толпы клещей, которые их используют в качестве автобусов.
2.Цельное молоко они любят, но оно им вредно - нарушается пищеварение.