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Ёжик куснул за попку другого ёжика, который не делился едой

Ёжик куснул за попку другого ёжика, который не делился едой

Автор:
30 августа 2023 14:35
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Питомцы   Юмор   животные   интересное   милота   фото   ёжик   
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В Германии мужчина установил на заднем дворе камеру видеонаблюдения и мисочки для диких животных.

Житель Германии решил посмотреть, кто навещает его двор и поставил камеры видеонаблюдения. Позже, просматривая запись, мужчина увидел забавный конфликт двух ежей. Один из них спокойно ел еду из мисочки, когда к нему подошёл сородич и куснул за жопку. Ёжик, испугавшись подпрыгнул и свернулся клубочком.

На самом деле ежи — одиночки, они не живут группами. Судя по ролику, эти ежи не знакомы друг с другом и просто пришли покушать и не поделили мисочку.

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Метки: Видео   Питомцы   Юмор   животные   интересное   милота   фото   ёжик   
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5  комментариев
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11k
Летучий Мыш 54 минуты назад
Кусь не увидела, но боднул под жопку профессионально
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 Минуту назад
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24k
Тигран Саркисян 2 минуты назад
Хорошый пендель) кувырк )
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6k
Smolny 5 минут назад
Количество и скорость замены игл мне неведомы, но:
1.Они переносят кроме бешенства ещё и толпы клещей, которые их используют в качестве автобусов.
2.Цельное молоко они любят, но оно им вредно - нарушается пищеварение.
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20k
сеньор Леонсио 52 минуты назад
Вот такими добрыми и должны быть посты на Фишках, про всякую милоту и позитив ! А не про всякую чернуху, и агрессивных сумасшедших в комментариях!
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