Если котик хочет СПАТЬ, он может заснуть где и как угодно

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Если котику не дают спать, по каким-то причинам, то он устает и может заснуть при первой же возможности, где угодно. Иногда эти места очень необычные и совсем не спальные.
Подборка фото с котиками, которые спят там, где получилось и в смешных позах.
Надеюсь вам понравится и немножко поднимет настроение!
Интересного вам просмотра!
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