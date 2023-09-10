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Если котик хочет СПАТЬ, он может заснуть где и как угодно

Если котик хочет СПАТЬ, он может заснуть где и как угодно

Автор:
10 сентября 2023 22:00
Метки: интересно   коты   фото   
268
33

Если котику не дают спать, по каким-то причинам, то он устает и может заснуть при первой же возможности, где угодно. Иногда эти места очень необычные и совсем не спальные.

Подборка фото с котиками, которые спят там, где получилось и в смешных позах.

Надеюсь вам понравится и немножко поднимет настроение!

Интересного вам просмотра!

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Метки: интересно   коты   фото   
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1  комментарий
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Anatolij 3 часа назад
На жопке и я бы уснул! Самый сладкий сон на свете!!!
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