Если котик хочет СПАТЬ, он может заснуть где и как угодно

Если котику не дают спать, по каким-то причинам, то он устает и может заснуть при первой же возможности, где угодно. Иногда эти места очень необычные и совсем не спальные.

Подборка фото с котиками, которые спят там, где получилось и в смешных позах.

Надеюсь вам понравится и немножко поднимет настроение!

Интересного вам просмотра!