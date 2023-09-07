14 фотодоказательств многогранности Китая

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В Китае современная инфраструктура нередко соседствует с настоящими жемчужинами природы. Перед вами подборка фотографий из Поднебесной, которые показывают, насколько прекрасна и многогранна эта удивительная страна.
Китай — одна из самых больших стран мира, именно по этой причине он невероятно разный. Рельеф, климат, традиции и архитектура — здесь можно найти то, чего совершенно не ожидаешь.
Статуя бога Гуань Гун в Цзиньчжоу: он покровительствует воинам
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Ледяное королевство в Харбине
Всего лишь маленькая деревушка в городском округе Гуйлинь, окруженная необычными горами
Рисовые террасы с высоты, которые возделываются уже несколько тысячелетий
Солнечная ферма в виде очаровательных панд
Общий бассейн для целого квартала
Богиня красоты Ян-Аша в городе Кайли, Гуйчжоу: ей поклоняется народ хмонг
Книжный магазин в Чэнду
Парк Данься и его цветные горы
Горы в нацпарке Чжанцзяцзе, которые вдохновили Джеймса Кэмерона создать Пандору из «Аватара»
Жилой дом в Гуйяне и его потрясающие балконы
Заброшенная деревня Хоутоувань, над которой природа взяла верх
Вот тут мы подробнее рассказывали про это уникальное место.
Место, где заканчивается Великая китайская стена
Дом-лес в городе Фошань
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