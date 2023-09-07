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14 фотодоказательств многогранности Китая

14 фотодоказательств многогранности Китая

Автор:
07 сентября 2023 07:48
Сообщество : ФотоМир
Метки: Китай   Фотографии   интересно   подборка   страна   фото   
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В Китае современная инфраструктура нередко соседствует с настоящими жемчужинами природы. Перед вами подборка фотографий из Поднебесной, которые показывают, насколько прекрасна и многогранна эта удивительная страна.

Китай — одна из самых больших стран мира, именно по этой причине он невероятно разный. Рельеф, климат, традиции и архитектура — здесь можно найти то, чего совершенно не ожидаешь.

Статуя бога Гуань Гун в Цзиньчжоу: он покровительствует воинам

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Ледяное королевство в Харбине

Всего лишь маленькая деревушка в городском округе Гуйлинь, окруженная необычными горами

Рисовые террасы с высоты, которые возделываются уже несколько тысячелетий

Солнечная ферма в виде очаровательных панд

Общий бассейн для целого квартала

Богиня красоты Ян-Аша в городе Кайли, Гуйчжоу: ей поклоняется народ хмонг

Книжный магазин в Чэнду

Парк Данься и его цветные горы

Горы в нацпарке Чжанцзяцзе, которые вдохновили Джеймса Кэмерона создать Пандору из «Аватара»

Жилой дом в Гуйяне и его потрясающие балконы

Заброшенная деревня Хоутоувань, над которой природа взяла верх

Вот тут мы подробнее рассказывали про это уникальное место.

Место, где заканчивается Великая китайская стена

Дом-лес в городе Фошань

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Метки: Китай   Фотографии   интересно   подборка   страна   фото   
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