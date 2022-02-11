20+ любопытных фактов о наших любимцах - кошках

Кошки - удивительные существа, ведь не просто так их любит весь интернет. Мы готовы простить этим пушистым мордочкам все что угодно, и несмотря на возможные особенности характера, мы их все так же обожаем и балуем. Узнаем несколько любопытных фактов о кошачьих!

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Древние египтяне брили брови, когда умирали их кошки - они считали их магическими существами. Они держали траур и оплакивали потерю кошки до тех пор, пока брови не отрастали снова 0 Источник:

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Если кошка медленно моргает глазами, смотря на вас, она буквально признается вам в любви. Так кошки показывают доверие 0 Источник:

Книга рекордов Гиннесса больше не регистрирует "самую толстую кошку в мире". Сообщалось о случаях, когда хозяева намеренно откармливали котов ради того, чтобы завоевать рекорд 0 Источник:

Иногда кошки зевают, чтобы прекратить конфликт с сородичем. Это их способ сказать: "Это не стоит моего времени" 0 Источник:

Кошки относятся к строго плотоядным животным. В их рационе обязательно должно присутствовать мясо, и их не советуют кормить растительной пищей 0 Источник:

Этот кот работает на станции поездов в Японии 0 Источник:

У кошек есть особый звук, выработанный для общения с людьми и "выпрашивания". Звук представляет собой комбинацию мурлыканья и мяуканья, и его частота похожа на плач младенца 0 Источник:

При ходьбе кошки двигают сначала обеими правыми ногами, а затем обеими левыми. В дикой природе так ходят только верблюды и жирафы 0 Источник:

У кошек на верхней челюсти есть особый вомероназальный орган. С его помощью они могут воспринимать феромоны тепла, которые оставляют другие кошки, или чувствовать, где находится их возможная добыча 0 Источник:

Кошки одомашнили себя сами. Когда-то они сами пришли в амбары людей, где бесконтрольно кормилось множество мышей. Кошки решили остаться, чтобы лакомиться мышами, а людям было выгодно держать кошек, чтобы те истребляли грызунов 0 Источник:

Кошкам снятся сны. Как предполагают ученые, в основном им снится охота, а также тревожные переживания 0 Источник:

Если кошка вас облизывает или "умывает" - она выражает привязанность 0 Источник:

Исследования показывают, что владельцы кошек более здоровы, чем владельцы собак. "Успокаивающее" влияние кошек помогает снизить риск сердечного приступа или инфаркта 0 Источник:

Кошки инстинктивно предпочитают пить проточную воду. В дикой природе они избегают стоячей воды, потому что она может быть загрязнена 0 Источник:

Кошачий нос имеет совершенно уникальный "отпечаток", похожий на отпечаток пальца человека 0 Источник:

Около 40% кошек имеют либо правую, либо левую "ведущую" лапу, как и люди 0 Источник:

У домашней кошки и тигра есть схожие на 95 процентов модели поведения - например, игровая охота, маркировка запахом и техника нападения 0 Источник:

Кошки проводят примерно 2/3 своего дня во сне 0 Источник:

Кошки часто являются переносчиками паразита Toxoplasma gondii. Мыши, пораженные этим паразитом, из-за повреждения нейронов перестают бояться источников угрозы, и в том числе кошек 0 Источник:

Кошки иногда предпочитают игнорировать людей. Исследования показывают, что они часто слышат, как мы зовем их, но выбирают игнорировать это 0 Источник:

Кошки резко начинают носиться по дому и прыгать, когда у них накопилось достаточное количество энергии. Они как заводная игрушка: появилась энергия - нужно ее выплеснуть 0 Источник:

Кошачьи усы улавливают вибрации, которые помогают кошкам ориентироваться в окружающей среде и оценивать пространство. Если обрезать или повредить усы, это приведет к дезориентации животного 0 Источник:

У кошек может развиться депрессия - она обычно вызвана внешними источниками стресса. Симптомы включают потерю аппетита, снижение уровня энергии и изменения в использовании лотка 0 Источник:

Кошки могут найти дорогу домой, даже если они оказались за много километров от него. Они делают это с использованием сильного обоняния и слуха. Некоторые ученые даже говорят, что кошки чувствуют магнитное поле Земли 0 Источник:

С помощью усов можно отследить настроение кошки. Если они спокойно висят вниз - кошка расслаблена, если направлены назад - она грустит, а вперед - это означает любопытство 0 Источник:

У кошек могут появиться прыщи (акне). Это довольно распространенное явление - прыщи обычно появляются на подбородке 0 Источник:

Кошки "умываются" примерно 1/3 времени бодрствования. Это составляет около 730 полных дней их жизни 0 Источник:

В Шотландии есть памятник кошке по кличке Таузер. За свою жизнь эта кошка истребила 30 тысяч мышей на заводских складах 0