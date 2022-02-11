20+ любопытных фактов о наших любимцах - кошках

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Кошки - удивительные существа, ведь не просто так их любит весь интернет. Мы готовы простить этим пушистым мордочкам все что угодно, и несмотря на возможные особенности характера, мы их все так же обожаем и балуем. Узнаем несколько любопытных фактов о кошачьих!
Древние египтяне брили брови, когда умирали их кошки - они считали их магическими существами. Они держали траур и оплакивали потерю кошки до тех пор, пока брови не отрастали снова
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Если кошка медленно моргает глазами, смотря на вас, она буквально признается вам в любви. Так кошки показывают доверие
Книга рекордов Гиннесса больше не регистрирует "самую толстую кошку в мире". Сообщалось о случаях, когда хозяева намеренно откармливали котов ради того, чтобы завоевать рекорд
Иногда кошки зевают, чтобы прекратить конфликт с сородичем. Это их способ сказать: "Это не стоит моего времени"
Кошки относятся к строго плотоядным животным. В их рационе обязательно должно присутствовать мясо, и их не советуют кормить растительной пищей
У кошек есть особый звук, выработанный для общения с людьми и "выпрашивания". Звук представляет собой комбинацию мурлыканья и мяуканья, и его частота похожа на плач младенца
При ходьбе кошки двигают сначала обеими правыми ногами, а затем обеими левыми. В дикой природе так ходят только верблюды и жирафы
У кошек на верхней челюсти есть особый вомероназальный орган. С его помощью они могут воспринимать феромоны тепла, которые оставляют другие кошки, или чувствовать, где находится их возможная добыча
Кошки одомашнили себя сами. Когда-то они сами пришли в амбары людей, где бесконтрольно кормилось множество мышей. Кошки решили остаться, чтобы лакомиться мышами, а людям было выгодно держать кошек, чтобы те истребляли грызунов
Кошкам снятся сны. Как предполагают ученые, в основном им снится охота, а также тревожные переживания
Исследования показывают, что владельцы кошек более здоровы, чем владельцы собак. "Успокаивающее" влияние кошек помогает снизить риск сердечного приступа или инфаркта
Кошки инстинктивно предпочитают пить проточную воду. В дикой природе они избегают стоячей воды, потому что она может быть загрязнена
У домашней кошки и тигра есть схожие на 95 процентов модели поведения - например, игровая охота, маркировка запахом и техника нападения
Кошки часто являются переносчиками паразита Toxoplasma gondii. Мыши, пораженные этим паразитом, из-за повреждения нейронов перестают бояться источников угрозы, и в том числе кошек
Кошки иногда предпочитают игнорировать людей. Исследования показывают, что они часто слышат, как мы зовем их, но выбирают игнорировать это
Кошки резко начинают носиться по дому и прыгать, когда у них накопилось достаточное количество энергии. Они как заводная игрушка: появилась энергия - нужно ее выплеснуть
Кошачьи усы улавливают вибрации, которые помогают кошкам ориентироваться в окружающей среде и оценивать пространство. Если обрезать или повредить усы, это приведет к дезориентации животного
У кошек может развиться депрессия - она обычно вызвана внешними источниками стресса. Симптомы включают потерю аппетита, снижение уровня энергии и изменения в использовании лотка
Кошки могут найти дорогу домой, даже если они оказались за много километров от него. Они делают это с использованием сильного обоняния и слуха. Некоторые ученые даже говорят, что кошки чувствуют магнитное поле Земли
С помощью усов можно отследить настроение кошки. Если они спокойно висят вниз - кошка расслаблена, если направлены назад - она грустит, а вперед - это означает любопытство
У кошек могут появиться прыщи (акне). Это довольно распространенное явление - прыщи обычно появляются на подбородке
Кошки "умываются" примерно 1/3 времени бодрствования. Это составляет около 730 полных дней их жизни
В Шотландии есть памятник кошке по кличке Таузер. За свою жизнь эта кошка истребила 30 тысяч мышей на заводских складах
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"У кошек есть особый звук, выработанный для общения с людьми и "выпрашивания". Звук представляет собой комбинацию мурлыканья и мяуканья," - мои кошки таким мурканием зовут друг друга.
"При ходьбе кошки двигают сначала обеими правыми ногами, а затем обеими левыми."
Ага, щаз:
" В дикой природе так ходят только верблюды и жирафы" - а также лошади, медведи и вобоще все, кто движется не прыжками.
"Кошки одомашнили себя сами." - это мы так думаем. У кошек своя точка зрения на то, кто кого одомашнил.
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У кошки потеют только подушечки лап.