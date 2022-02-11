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20+ любопытных фактов о наших любимцах - кошках

20+ любопытных фактов о наших любимцах - кошках (30 фото)

Автор:
11 февраля 2022 21:50
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   кот   коты   кошка   кошки   факты   фото   
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Кошки - удивительные существа, ведь не просто так их любит весь интернет. Мы готовы простить этим пушистым мордочкам все что угодно, и несмотря на возможные особенности характера, мы их все так же обожаем и балуем. Узнаем несколько любопытных фактов о кошачьих!
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Метки: животные   интересно   кот   коты   кошка   кошки   факты   фото   
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34k
KiploksAKS 55 минут назад
"их не советуют кормить растительной пищей" поэтому, если для них не посеять траву, они начинают жевать комнатные цветы.

"У кошек есть особый звук, выработанный для общения с людьми и "выпрашивания". Звук представляет собой комбинацию мурлыканья и мяуканья," - мои кошки таким мурканием зовут друг друга.

"При ходьбе кошки двигают сначала обеими правыми ногами, а затем обеими левыми."
Ага, щаз:
Ссылка youtu.be


" В дикой природе так ходят только верблюды и жирафы" - а также лошади, медведи и вобоще все, кто движется не прыжками.

"Кошки одомашнили себя сами." - это мы так думаем. У кошек своя точка зрения на то, кто кого одомашнил.
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16k
Dobryi_KOT Минуту назад
У меня кот пока что малолетний балбес - вот такой суп с котом.
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69k
parallax 51 минуту назад
Домашние кошки – это единственная разновидность кошачьих, способная держать хвост вертикально при ходьбе. Все дикие кошки держат при ходьбе свои хвосты горизонтально.
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У кошки потеют только подушечки лап.
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3k
александр 56 минут назад
интересно, кто вел учет съеденных мышей на заводских складах ?
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9k
Alexander Час назад
У меня кот левша...
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