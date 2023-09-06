FISHKINET
Сообщество Юмор 17506 постов • 3605 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
20 примеров того, что мы реально живём в матрице

20 примеров того, что мы реально живём в матрице

Автор:
06 сентября 2023 11:51
Сообщество : Юмор
Метки: живем в матрице   интересно   матрица   случайное совпадение   совпадение   фото   
1509
21

Совпадения иногда случаются. Но когда видишь абсолютно идентичные вещи или людей, то создаётся ощущение, что кто-то нажал кнопки "Копировать и вставить". Может, и правда мы живём в матрице, иначе как это всё объяснить?!

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: живем в матрице   интересно   матрица   случайное совпадение   совпадение   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
90k
7guest Полчаса назад
Автор ещё в китайской бане не был.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

56329



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 закулисных фотографий, показывающих малоизвестную сторону съёмок
30 закулисных фотографий, показывающих малоизвестную сторону съёмок
В Госдуме задумались о защите мужчин от домашнего насилия
В Госдуме задумались о защите мужчин от домашнего насилия
Набирающие популярность в сообществах
Продолжаем барражировать соцсети
Продолжаем барражировать соцсети
В Уфе. Входи и смотри
В Уфе. Входи и смотри
Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё
Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Собирая новый компьютер

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересно#забавно#подборка#истории#факты#сарказм#знаменитости#шоу бизнес
#люди#Юмор#кино#криминал#история#Китай#интересное#негатив#Мемы#улыбнуло
#в мире#животные#полиция#США#фильм#позитив#магазин#дети#ограбление#удивительно
Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё 17 снимков уличного фотографа, который замечает забавные совпадения 17 снимков уличного фотографа, который замечает забавные совпадения Идеальные кадры со случайными совпадениями, которые нарочно не сделаешь Идеальные кадры со случайными совпадениями, которые нарочно не сделаешь Забавные совпадения в советских мультфильмах Забавные совпадения в советских мультфильмах Необъяснимая мистика современных будней Необъяснимая мистика современных будней 14 людей, которые стали свидетелями случайных совпадений 14 людей, которые стали свидетелями случайных совпадений

На что жалуетесь?

Вернуться