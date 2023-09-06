20 примеров того, что мы реально живём в матрице

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Совпадения иногда случаются. Но когда видишь абсолютно идентичные вещи или людей, то создаётся ощущение, что кто-то нажал кнопки "Копировать и вставить". Может, и правда мы живём в матрице, иначе как это всё объяснить?!
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