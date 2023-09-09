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12 сумасшедших бьюти-трендов прошлого, которые сейчас никто и ни за какие коврижки не станет пробовать на себе

12 сумасшедших бьюти-трендов прошлого, которые сейчас никто и ни за какие коврижки не станет пробовать на себе

Автор:
09 сентября 2023 09:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: trend   Прошлое   бьюти   интересно   мода   познавательно   факты   фото   
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То, что сегодня может показаться стильным и модным, завтра может стать предметом всеобщих насмешек. Люди прошлых эпох явно об не задумывались.

Наверняка, прибегая к странным бьюти-тенденциям, они были уверены в том, что делают свою внешность более яркой и необычной, а их методики закрепятся в культуре на многие столетия. Модники и модницы прошлого не гнушались носить неудобные наряды, которые нередко приводили к травмам, и использовать сомнительную, а иногда даже опасную косметику. На что только не пойдёшь ради красоты. Как хорошо, что сегодня эти тенденции по большей части остались в прошлом и больше не будут никого шокировать.


Корсеты

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В викторианской Англии тонкая талия у женщин — эта не только дань моде, но и обязанность. От ношения корсета отказывались только те, чьё поведение не соответствовало общепринятым нормам.

Этот предмет гардероба приносил женщинам настоящие мучения, вызывая обмороки, затруднённое дыхание и смещение внутренних органов. Корсеты прошлого не идут в сравнение с современными моделями, которые сделаны совсем по другому принципу и не способны так затягиваться.


В древние времена в Японии существовала необычная традиция чернения зубов

Она называлась охагуро и существовала вплоть до периода Мэйдзи (1868-1912). Чернение осуществлялось девушками, вышедшими замуж. Это был знак её сильных и неизменных чувств к мужу.

Зубы окрашивали специальной пастой, которая изготавливалась из железной стружки, уксуса и чайной пыли.


Бритый лоб

В Елизаветинскую эпоху (1558-1603) высокий лоб считался символом красоты. Многие женщины и мужчины специально сбривали волосы на лбу, чтобы соответствовать модному веянию. Некоторые даже умудрялись удалять всю растительность на лице, чтобы сделать своё преображение ещё более заметным.


Огромные парики

Главными законодателями европейской моды в 16 веке были короли. Так благодаря Людовику четырнадцатому появились всем известные огромные напудренные парики. Однако причина невероятной популярности этого аксессуара крылась далеко не в желании быть частью стильной тусовки. Париками представители знати скрывали свои лысины. И это было необходимостью, ведь длинные волосы считались в Европе одним из символов власти.

Женщины также не отставали от мужчин. Однако их громоздкие парики в первую очередь подчёркивали статус.


Неестественная бледность

В 19 веке многие женщины нарочно ели вафли, содержащие мышьяк, а также употребляли его в чистом виде в небольшом количестве. Такая манипуляция позволяла сделать лицо более бледным, убрать веснушки и угри.


Сияющая кожа

Открывшие радий, Мария и Пьер Кюри даже не догадывались, что этот опасный элемент станут использовать в косметических средствах. Но именно так и поступили предприниматели, работающие в косметологической индустрии. В 1930-е радий буквально провозгласили «лекарством от всего» и стали активно добавлять его в пудры, губные помады, крема. Самым популярным производителем такой смертоносной косметики стала американская компания Tho-Radia. Пока бренд зарабатывал миллионы долларов, миллионы его клиенток безвозвратно подрывали своё здоровье, получая невероятные дозы облучения.


Большие зрачки

Сегодня для подчёркивания красоты своих глаз женщины активно используют косметику и контактные линзы. Раньше модницам эти методы были недоступны, поэтому в ход шёл сок белладонны — ядовитого растения, который расширял зрачок и делал взгляд сияющим и глубоким.


Фальшивые родинки

Женщины стали активно прибегать к яркому макияжу в 18 веке. Кроме бледного лица в моде были мушки. Кусочки ткани в форме звёзд, родинок и квадратов использовали, чтобы скрыть несущественные недостатки кожи. Также они нередко применялись в качестве обычного декора (как сегодня, например, используются блёстки или стразы).


Рентгеновский аппарат для красоты

Вы знали, что ранее рентгеновский аппарат активно использовали для удаления нежелательных волос и улучшения состояния кожи? К сожалению, в те времена никто не догадывался о том, к каким чудовищным последствиям может привести многократное облучение.


Юбка-кольцо

В первой половине 19 века в моду вошли широкие кринолиновые юбки. Эти странные изделия представляли собой каркас из обручей, которые были сделаны из льна и китового уса. Наверное, даже не стоит говорить о том, насколько эти предметы одежды были неудобными — из-за них нельзя было нормально ходить и сидеть.


Хромая юбка

Это чрезвычайно узкие юбки, имеющие длину до щиколотки. Женщины обменяли свои тяжёлые платья на этот ранний прототип юбки-карандаша. Однако за эту модную вещь пришлось заплатить цену: женщины могли ходить только маленькими, размеренными шажками.


Умышленная деформация черепа

Нарочное деформирование черепа, как правило, было распространено среди племён майя, гуннов, индейцев и различных народов Африки. Эта методика преображения существует давно и точно нельзя сказать, для какой цели конкретно она делалась. Некоторые исследователи предполагают, что это дань культурным ценностям, другие уверены, что такая трансформация черепа украшала человека, указывая на его высокий социальный статус. Также существует теория, согласно которой деформация влияла на характер человека и его поведение.


Какие из представленных тенденций кажутся вам самыми странными?


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Метки: trend   Прошлое   бьюти   интересно   мода   познавательно   факты   фото   
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4  комментария
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13k
Cornho 52 минуты назад
"То, что сегодня может показаться стильным и модным, завтра может стать предметом всеобщих насмешек."

Вот это точно. Это же относится и к сегодняшнему повальному увлечению набивания наколок.
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5k
Babangdida 46 секунд назад
Уродывание стоп (девочкам) на юго-востоке Азии, удлинение шеи (опять девочкам) в Африке, повсеместное обрезание (девочек включительно)... Увы, это не из прошлого.
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26
ApolloOne 2 минуты назад
Некоторые современные тенденции в моде тоже, скажем так, крайне сомнительны.
Тот же дукфейс, или перекачанные силиконом жопы.
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22k
Виталий Касандров Полчаса назад
которые сейчас никто и ни за какие коврижки не станет пробовать на себе.
Мода таки циклична и клеить родинки или чернить зубы скажем с 2024 году вполне возможно вновь станет модно, и не только в Японии.
Разве что с деформацией черепа власти попытаются силой прекратить сие увлечение.
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