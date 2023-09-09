12 сумасшедших бьюти-трендов прошлого, которые сейчас никто и ни за какие коврижки не станет пробовать на себе

В викторианской Англии тонкая талия у женщин — эта не только дань моде, но и обязанность. От ношения корсета отказывались только те, чьё поведение не соответствовало общепринятым нормам.

Этот предмет гардероба приносил женщинам настоящие мучения, вызывая обмороки, затруднённое дыхание и смещение внутренних органов. Корсеты прошлого не идут в сравнение с современными моделями, которые сделаны совсем по другому принципу и не способны так затягиваться.

В древние времена в Японии существовала необычная традиция чернения зубов