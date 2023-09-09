Как Фредди Крюгер стал маньяком: детство, юность, семья, становление

Когда все надзиратели ушли, маньяки набросились на бедную женщину, совершая над ней противоправные действия интимного характера в течение нескольких недель, скрывая ее от охраны.

После того, как женщину все же удалось вытащить из западни, выяснилось, что она беременна. Спустя месяцы у нее родился мальчик, который получил имя Фредерик или просто Фредди. Сама же Аманда так и не смогла отойти от всех произошедших с ней событий, поэтому неудивительно, что она сошла с ума.