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Как Фредди Крюгер стал маньяком: детство, юность, семья, становление

Как Фредди Крюгер стал маньяком: детство, юность, семья, становление

Автор:
09 сентября 2023 09:50
Сообщество : Кино
Метки: Фредди Крюгера   интересно   кошмар   маньяк   ужасы   факты   фильм   фото   
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Сегодня мне бы хотелось рассказать не про уже состоявшегося Фредди Крюгера, а скорее про то, как именно он прошел свой путь с самого рождения до привычного нам маньяка, являющегося во снах.

Рождение

Все началось с психиатрической больницы, где работала молодая женщина по имени Аманда Крюгер. В один из дней, она была случайно заперта в комнате, где содержалось несколько сотен психопатов и убийц. Подробнее об этом рассказано в фильме "Кошмар на улице Вязов 5: Дитя сна".

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Когда все надзиратели ушли, маньяки набросились на бедную женщину, совершая над ней противоправные действия интимного характера в течение нескольких недель, скрывая ее от охраны.

После того, как женщину все же удалось вытащить из западни, выяснилось, что она беременна. Спустя месяцы у нее родился мальчик, который получил имя Фредерик или просто Фредди. Сама же Аманда так и не смогла отойти от всех произошедших с ней событий, поэтому неудивительно, что она сошла с ума.

Кстати, одного из маньяков сыграл сам Роберт Инглунд, который и примерил на себя образ Фредди Крюгера. Поэтому, скорее всего именно он и является биологическим отцом Крюгера.

Детство

После того, как женщина сходит с ума, маленького Фредди отправляют в приют, где он проводит часть своего детства. Но чуть позже для него находят приемную семью, правда весьма неблагополучную, так как приемный отец мистер Андервуд был тем еще алкоголиком. Поэтому, неудивительно, что он постоянно мутузил Фредди, называя это даже "приёмом лекарства".

В школе у будущего маньяка тоже все не складывалось. История о том, что он появился на свет благодаря сотне маньяков, а его мать сошла с ума, резко просочилась в город, поэтому друзей у него не было, а все одноклассники только издевались над ним, постоянно указывая на его происхождение.

Но Фредди было на них плевать. Уже с самого детства у него начали проявляться его садистские наклонности. Школьник без каких-либо эмоций избавил от жизни хомячков из классного зооуголка. Многие сразу же подумали на Фредди, но из-за недостатка улик Фредди удалось избежать наказания.

Пока Фредди рос в доме неадекватного алкоголика, его характер всё больше ожесточался. Фредди научился терпеть боль и даже сам себя периодически делал себе порезы бритвой на теле, чтобы научиться бороться с болью.

И когда мистер Андервуд пришел к сыну, чтобы дать ему очередную порцию "лекарства", Фредди смог ему противостоять. В возрасте 18 лет Крюгер с помощью бритвы убил своего приемного отца, который в итоге и стал самой первой его жертвой.

Никаких улик, указывающих на причастность Фредди к убийству Андервуда, не было, поэтому парню снова удалось избежать наказания.

Семья

Фредди вырос и даже смог влиться в общество. Со временем он познакомился с девушкой по имени Лоретта, с которой у него завязались отношения. Позже эти отношения переросли в брак, а со временем Лоретта родила от Крюгера дочку, которую назвали Кэтрин.

Фредди удавалось умело притворяться обычным человеком, у которого был дом с лужайкой и любящая семья. Но это вовсе не значит, что он утихомирил свою жестокость. Все это время его жестокость только росла. В своей мастерской он мастерил свои самодельные перчатки с ножами на пальцах.

Чтобы утолить свой голод маньяка, он стал похищать детей с улицы Вязов, после чего привозил их ночью в котельную, в которую когда-то устроился на работу, где и расправлялся с невинными малышами.

Но однажды Лоретта нашла в мастерской мужа все его маньячные принадлежности, что вызвало у нее ужас, так как она смогла сопоставить всё это с похищением местных детей.

Фредди был в ярости. И несмотря на то, что она умоляла мужа не трогать ее и заверяла его, что она никому ни о чем не расскажет, Крюгер все равно убил свою жену прямо на глазах у дочери.

Становление

В 1966 году власти также смогли установить связь между работником котельной и убийством детей, благодаря чему Фредди был отправлен за решетку, а его дочь была помещена в приют.

Но из-за следственной ошибки Фредди в очередной раз удалось избежать наказания и он был отпущен на свободу, с чем не смогли смириться жители улицы Вязов, многие из которых лишились своих детей.

Разъяренные родители, среди которых был и полицейский Дональд Томпсон (отец Нэнси из первой части), устроили Фредди засаду, после чего подожгли котельную в которой он находился.

Здание полностью сгорело, как и сам Фредди Крюгер. По крайней мере так думали родители, который теперь наконец могли вздохнуть спокойно. Но на самом деле всё было не так.

Когда котельная горела и выхода у Крюгера уже казалось бы не было, ему явились трое демонов снов (это я считаю вообще было лишним), которая предложила Фредди сделку - его душу взамен на сверхвозможности во снах, на что маньяк конечно же согласился.

Спустя некоторое время Фредди решает отомстить, а точнее продолжить то дело, которым он занимался при жизни, а именно убивать детей. И хоть он теперь не может существовать в реальном мире, зато он может являться детям во снах и делать там с ними всё что угодно. А все раны и увечья, которые Крюгер нанесет детям во сне, проявляются теперь и в реальности.

Ну а дальше, собственно, начинаются события самого фильма.

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Метки: Фредди Крюгера   интересно   кошмар   маньяк   ужасы   факты   фильм   фото   
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27k
Matrosskin Полчаса назад
15 лет: Боишься Фредди Крюгера
25 лет : Пойух на Фредди Крюгера
45 лет : Согласен с Фредди Крюгером
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10k
Пётр 3 минуты назад
Легендарный фильм...Никогда не забуду, когда посмотрел его впервые в 12 лет, и в ночь после просмотра я не спал)) Это было было что-то с чем-то...А считалочка, до сих пор иногда крутится в голове...
Ссылка www.youtube.com
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174
Homefighter 39 минут назад
Комментарий к фото
Папашка то у него Элис Купер
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