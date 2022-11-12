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"Наташ, вставай": юмор в искусстве и древнеегипетские связи

"Наташ, вставай": юмор в искусстве и древнеегипетские связи

Автор:
12 ноября 2022 09:48
Сообщество : Исторические факты
Метки: египет   забавно   интересно   искусство   коты   факты   фото   
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Скульптура, неожиданно ставшая мемом, вполне отражает современные реалии, а ее стилистика вдруг заставила весь рунет поверить в то, что данная работа относится к древнеегипетскому искусству.

Еще бы, спутать вполне можно, ведь до нашего времени дошли слухи о совершенно особенном отношении египтян к кошкам. Их почитали, считали чем-то вроде низших домашних божеств, а кошки этим, видимо, активно пользовались.

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И картинка вроде бы типичная, вызывающая умилительную улыбку. Ну какому хозяину кошачьего не знакома ситуация – солнечный диск не успел осветить небосвод, а голодный питомец наседает оглушительным мяуканьем. Композиция настолько точная, что в ней нельзя не узнать себя.

И конечно, публику тешила мысль, что этот сюжет стар, как мир. И даже гордые египтяне три тысячи лет назад страдали теми же проблемами, что и мы. И это действительно так, правда скульптура, которую мы сегодня рассматриваем не имеет к ним никакого отношения.

Данное художественное произведение – плод фантазии и усердной работы современного американского скульптора Сары Суинк. Стиль Сары – это скульптурный наивизм. Ее работы похожи на упрощенные, местами примитивные образы, граничащие с детским творчеством.

Некоторые скульптуры ярко раскрашены, многие имеют плавные, приятные взгляду формы, которые используются в детском дизайне и мультипликации. Нерадивый котик, наступивший на грудь спящей хозяйке тоже создан в стиле наивизма, вот почему его так просто спутать с древним искусством, ведь тогда мастерство скульпторов не имело реализма, присущего современному искусства.

И если вы расстроились из-за датировки, спешим вас успокоить – у древних египтян предостаточно кошачьей тематики в искусстве. Кошки в ту эпоху обладали настолько высоким статусом, что их мумифицировали любящие хозяева, украшали их изображениями папирусы и стены гробниц, рисовали вельмож и цариц, играющими с котятами.

Даже в иероглифическом письме для определения кошки были специально отведенные символы (само слово целиком читалось как «миу» или «миит»).

Таким образом, и в древнем, и в современном искусстве можно найти образы по душе, главное, наблюдать и расширять свой кругозор.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: египет   забавно   интересно   искусство   коты   факты   фото   
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