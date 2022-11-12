"Наташ, вставай": юмор в искусстве и древнеегипетские связи

И конечно, публику тешила мысль, что этот сюжет стар, как мир. И даже гордые египтяне три тысячи лет назад страдали теми же проблемами, что и мы. И это действительно так, правда скульптура, которую мы сегодня рассматриваем не имеет к ним никакого отношения.