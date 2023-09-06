Как снимали фильм "Титаник": кадры со съемок и интересные факты о съемках

Более того, на протяжении 12 лет фильм занимал первое место в списке самых кассовых фильмов, пока в 2009 году его не подвинул "Аватар" от того же Джеймса Кэмерона. И сегодня я хотел бы рассказать вам 16 интересных фактов о фильме "Титаник", а также показать вам интересные кадры со съемок этого шедевра.

1. Леонардо ДиКаприо не умеет рисовать, поэтому когда его герой рисует портрет обнаженной Роуз, на крупных планах мы видим вовсе не его рисующую руку, а руку самого режиссера - Джеймса Кэмерона.