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Как снимали фильм "Титаник": кадры со съемок и интересные факты о съемках

Как снимали фильм "Титаник": кадры со съемок и интересные факты о съемках

Автор:
06 сентября 2023 11:44
Метки: актеры   интересно   кино   съемка   титаник   фильм   фото   
2037
24

Фильм "Титаник" (1997), снятый Джеймсом Кэмероном, стал настоящим хитом среди зрителей и критиков, заработав аж 11 "Оскаров", что до сих пор является рекордом.

Более того, на протяжении 12 лет фильм занимал первое место в списке самых кассовых фильмов, пока в 2009 году его не подвинул "Аватар" от того же Джеймса Кэмерона. И сегодня я хотел бы рассказать вам 16 интересных фактов о фильме "Титаник", а также показать вам интересные кадры со съемок этого шедевра.



1. Леонардо ДиКаприо не умеет рисовать, поэтому когда его герой рисует портрет обнаженной Роуз, на крупных планах мы видим вовсе не его рисующую руку, а руку самого режиссера - Джеймса Кэмерона.

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Да, режиссер "Титаника" умеет отлично рисовать, именно поэтому он сам решил написать портрет Роуз. Единственное, Джеймс Кэмерон является левшой, тогда как ДиКаприо - правша. Но режиссер учел и этот момент, поэтому просто отзеркалил кадр.

2. Актеры, которые участвовали в водных съемках, надевали гидрокостюмы под одежду, чтобы не получить переохлаждение, ведь температура воды была менее 10 градусов. Но Кейт Уинслетт хотела максимально погрузиться в роль, поэтому отказалась от гидрокостюма. В итоге актриса заболела пневмонией.

3. Съемки фильма слишком сильно затянулись, поэтому Кэмерон хотел отснять все сцены как можно быстрее. Участники съемок даже говорили, что режиссер грозился уволить любого, кто выйдет из воды, чтобы отойти в туалет.

4. Кэмерон не хотел, чтобы в его фильме звучали песни, желая ограничиться лишь фоновым музыкальным оформлением. Но когда композитор Джеймс Хорнер показал ему созданную им песню "My heart will go on" в исполнении канадской певицы Селин Дион, то Кэмерон просто не смог устоять.

5. После знакомства с исследователем, который впервые обнаружил обломки Титаника, Джеймс Кэмерон и решил снять свой оскароносный фильм. Режиссер хотел досконально изучить судно, чтобы как можно точно воспроизвести всё это на экране. Поэтому он решил лично погрузиться под воду, причем не один, а аж 12 раз.

6. Те самые пожилые пассажиры, которые встретили смерть в обнимку, лежа в кровати, были списаны с реальной пожилой пары - Исиды и Идора Штрауса. Для этой пары были подготовлены места в спасательной шлюпке, но Идор отказался в нее садиться, так как не хотел занимать место, в которое можно было бы посадить женщин и детей.

Исида решила поддержать мужа и они остались вместе на Титанике. Последний раз их видели, как они лежали в шезлонгах, взявшись за руки. Очень романтично и трагично, но поступок этой пожилой пары просто героический.

7. Как известно, Кэмерон хотел как можно точнее показать всё ,что касается "Титаника". Даже мальчик, который играет с волчком на палубе, присутствовал в кадре не просто так. Таким образом режиссер хотел воссоздать реальный кадр, сделанный на Титанике.

Кстати, сам мальчик спасся вместе со своим отцом, правда через некоторое время отец погиб. Причиной стал несчастный случай.

8. Помните сцену, где Роуз плюет в лицо Кэлу? Этого плевка в лицо не было в сценарии. Кейт Уинслетт просто импровизировала. Но режиссеру настолько понравился этот ход, что он решил вставить сцену в фильм.

9. Сцена с затолплением главной лестницы выглядела очень эффектно. Кэмерон очень переживал на счет данной сцены, так как у съемочной группы была всего одна попытка, чтобы эту самую сцену отснять. Благо, все получилось с первого дубля.

10. На многих вещах приходилось экономить, но режиссер решил, что для создания аутентичности еда в кадре должна быть настоящей. Поэтому в сцене ужина в ресторане мы можем видеть настоящую икру белуги.

11. Несмотря на то, что Кэмерон старался как можно точнее воспроизвести различные исторические моменты, в фильме можно встретить немало неточностей.

Например, Джек не мог обещать Роуз отвезти ее в парк аттракционов в Санта-Монике, так как он был открыт лишь в 1916 году. А в 1912 году в том месте лишь сливались нечистоты.

Другой пример. Джек рассказывает Роуз как он ловил с отцом рыбу на озере Виссота в штате Висконсин. Вот только озеро образовалось лишь после строительства дамбы в 1917 году, то есть через 5 лет после гибели "Титаника".

Ну и конечно же нельзя не вспомнить офицера Уильяма Мёрдока, которому Кэл дал взятку, и который случайно убил двух человек. Офицер Мердок - настоящий герой, который делал всё, чтобы спасти пассажиров. Нет ни одного свидетельства, что он брал взятку, и тем более они никого не убивал.

И конечно же, сам Мёрдок не совершал самоубийства. Он умер уже в воде после того как корабль ушел под воду. За создание такого образа героического офицера продюсерам пришлось извиняться перед потомками Мёрдока.

Подробнее об исторических неточностях в фильме "Титаник" вы можете почитать в моей отдельной статье.

12. Уже после съемок фильма "Титаник" Джеймс Кэмерон узнал о том, что среди пассажиров лайнера был реальный Дж. Доусон, который погиб во время крушения.

13. Впервые за всю историю "Оскара" номинантами стали две актрисы, сыгравшие одного персонажа в одном и том же фильме. Конкретно, на "Оскар" были номинированы Кейт Уинслетт (Роуз в молодости) и Глория Стюарт (Роуз в старости).

14. Старая Роуз в исполнении Глории Стюарт прибыла на исследовательское судно вместе со своим питомцем - померанским шпицем. Джеймс Кэмерон намеренно ввел собаку именно этой породы, так как после крушения "Титаника" спаслись два померанских шпица и один пекинес.

15. Роберт Де Ниро мог сыграть капитана корабля, но он не смог принять участие в съемках из-за сразившей его кишечной инфекции.

16. Романтичный исторический фильм "Титаник" был в новинку для Джеймса Кэмерона, так как до этого он снимал лишь фантастику и боевики.

17. Для создания эффекта обледенения волос главных героев ближе к концу фильма использовали воск.

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Метки: актеры   интересно   кино   съемка   титаник   фильм   фото   
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7  комментариев
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30k
Serg2001 2 часа назад
"...режиссер грозился уволить любого, кто выйдет из воды, чтобы отойти в туалет". Поэтому к концу съемочного дня вода с 10 градусов нагревалась до вполне комфортной температуры...)
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4k
leofox 24 минуты назад
Вместо Уинслет можно было найти более красивую актрису
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2k
Tambabashi 41 минуту назад
Интересно, а когда это Джек рыбачил с отцом в Штатах, если они жили в Дублине?
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1k
Максим Макашев Час назад
Автор! А почему бы тебе не оцифровать книгу о съёмках "Титаника", которая была издана Jonson & Jonson? И ещё ты забыл упомянуть об одной немаловажной детали: сцены в порту , откуда отправлялся "Титаник", были сняты в зеркальном отображении, т.к. макет лайнера был "пришвартован" к пирсу киностудии НЕ ЛЕВЫМ БОРТОМ, как это видно в фильме, А ПРАВЫМ. Поэтому пришлось выполнять реквизит в "зеркальном" варианте вплоть до надписей на ленточках бескозырок
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30k
Serg2001 2 часа назад
"Помните сцену, где Роуз плюет в лицо Кэлу? Этого плевка в лицо не было в сценарии. Кейт Уинслетт просто импровизировала". Эх, надо было Билли Зейну тоже сымпровизировать в ответ...
Ссылка www.youtube.com
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76k
Viktor 2 часа назад
Бля, раз двадцать уж было тут про этот фильм, не надоело!?
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