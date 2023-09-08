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В Воронежской области семь человек госпитализированы с подозрением на сибирскую язву

В Воронежской области семь человек госпитализированы с подозрением на сибирскую язву

Автор:
08 сентября 2023 08:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Воронеж   госпитализация   зараженные   карантин   очаг заражения   сибирская язва   
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В регионе уже выявлено четыре очага опасной болезни.

20 августа в Панинском районе Воронежской области объявили о карантине по сибирской язве (до 16 ноября). На территории ввели режим ЧС, а в клинику поступил первый больной - мужчина, заразившийся после разделки туши инфицированного животного.


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22 августа стало известно о еще одном очаге сибирской язвы - в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже хранилась разделанная туша больного телёнка. Опасную продукцию уничтожили, ввели карантин, который был снят 1 сентября.


А вчера, 7 сентября, сообщили о двух новых очагах в Богучарском районе Воронежской области (с. Лебединка), в связи с чем был введён карантин на отдельных территориях Богучарского и Кантемировского районов.


Известно о семерых заболевших: двух женщинах и пятерых мужчинах. Они госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи №8 (в Воронеже). Среди них - резчик мяса коров, владелица мясного магазина и несколько покупателей.


Неблагополучным пунктом признаётся территория в радиусе двух километров вокруг каждого из очагов, а зона в радиусе семи километров считается угрожаемой (в пределах сел Плесновка, Новоникольское Богучарского района и хутора Криничный Кантемировского района).


В карантинной зоне под запретом - посещение посторонними лицами, любые манипуляции с сельскохозяйственными животными, касающиеся их перемещения, вывоза молока, убоя. Также запрещено заготавливать и вывозить корма. В неблагополучном пункте запреты не распространяются на посещение людей, однако строгие меры введены в отношении животных. Запрещается перевозить скот, проводить сельскохозяйственные ярмарки, выставки, торги и другие публичные мероприятия с участием с/х-животных. Под запретом также остаётся убой скота и охота на диких зверей и птиц.


Источник:

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Метки: Ynews   Воронеж   госпитализация   зараженные   карантин   очаг заражения   сибирская язва   
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3  комментария
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62k
doker 2 часа назад
Ой, не к добру это... Слишком всё близко.
Чего-то Колина Пауэлла вспомнил.
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4k
Vlamir Час назад
Не зря, значит, "лучшие друзья Америки" раскапывали свои скотомогильники! От них сейчас любой подляны можно ждать!
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