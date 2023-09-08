В Воронежской области семь человек госпитализированы с подозрением на сибирскую язву

22 августа стало известно о еще одном очаге сибирской язвы - в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже хранилась разделанная туша больного телёнка. Опасную продукцию уничтожили, ввели карантин, который был снят 1 сентября.

А вчера, 7 сентября, сообщили о двух новых очагах в Богучарском районе Воронежской области (с. Лебединка), в связи с чем был введён карантин на отдельных территориях Богучарского и Кантемировского районов.