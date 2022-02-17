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"Принял решение отдаться специалистам": переводчик Дмитрий "Гоблин" Пучков попал в больницу

"Принял решение отдаться специалистам": переводчик Дмитрий "Гоблин" Пучков попал в больницу (3 фото)

Автор:
17 февраля 2022 08:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Гоблин Пучков   больница   гоблин   госпитализация   закадровый перевод   шоу бизнес   
2521
3

Блогер сообщил, что лечился дома две недели, но лучше ему не стало.

"Как тот лось в анекдоте: я всё пью и пью, а мне всё хуже и хуже. Болезнь вторую неделю не отпускает, принял решение отдаться специалистам — залёг в больничку", — написал Пучков в своем Инстаграм и опубликовал фото из лечебного заведения.


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О своем диагнозе переводчик не сообщил, но многие предполагают, что Пучков подхватил "модный" вирус. Сам он сообщил, что "залег авторитетно".


"Гоблин" - легендарная личность. Он известен своими нестандартными закадровыми переводами культовых фильмов. Среди них - "Бешеные псы" и "Криминальное чтиво" Квентина Тарантино, "Карты, деньги, два ствола" и "Большой Куш" Гая Ричи. Многие поклонники Пучкова признаются, что после просмотра картин с его переводом традиционный вариант им кажется пресным и унылым.


А пока многотысячная армия фанатов творчества "Гоблина" желает ему скорейшего выздоровления и бодрости духа!



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Метки: Ynews   Гоблин Пучков   больница   гоблин   госпитализация   закадровый перевод   шоу бизнес   
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46  комментариев
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3k
foggen2 2 часа назад
Он ещё и неплохой публицист с хорошо поставленной грамотной речью и доходчивым лексиконом.
И в своей передаче на ютубе приглашает чаще умных и интересных собеседников чем проходных.Выздоровления Вам Дмитрий Юрьевич!
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443
Alexander Woyz 2 минуты назад
Скорейшего выздоровления!
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37k
Example 6.2.6 13 минут назад
Если это корона, то комично вышло. Так нахваливал Спутник-V одним из первых побежал прививаться.
А так - скорейшего ему выздоровления, с интересом смотрю его интервью с умными людьми из разных областей науки. Отдельным репертуаром идут их совместные записи с Климом Жуковым, смотреть их куда интересней и веселее чем некоторые фильмы с многомиллионными бюджетами. :)
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1k
Григорий Водениктов Полчаса назад
вот если бы он только этим и дальше занимался!
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6k
mr.Poher Полчаса назад
ДимЮрич, держись! Лучи добра и здоровья найдут тебя!
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8k
Hunson Abadeer Полчаса назад
поправляйся!
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9k
Dmitry 59 минут назад
Выздоравливать, Дим Юричу.
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1k
Пихайло Час назад
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9k
ПчёЛа Час назад
Скорейшего выздоровления!
Мне Дмитрий Пучков очень нравится. Подписана на его программу. Приглашает очень интересных собеседников. Прекрасно с юмором поддерживает беседу. А когда его гость с ним на одной волне, то тема становится вдвойне интересна. Взахлеб слушала Руслана Карманова, который рассказывал про Китай. Кто не смотрел, очень рекомендую!
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15k
Кархародон Час назад
Что значит нестандартный перевод? Он переводит максимально ближе к авторскому тексту, используя нецензурные обороты и выражения, по своей энергетике, значению и популярности в русском языке соответсвующие авторскому тексту. В кинотеатре такой перевод не прокатит, но это особенности нашей цензуры. Так что это в наших кинотеатрах идёт «нестандартный» замысленный, не передающий всех эмоций, а зачастую каламбуров и шуток, кастрированный перевод.
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13k
ss Час назад
Ну и... Скорейшего выздоровления.
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62k
Опиум для народа 2 часа назад
"Отвечаю на регулярный вопрос: прививки от коронавируса делать надо. Я прививку сделал сразу. Вся семья привита, в том числе переболевшие. Дементий привит. Вся контора привита. Чего и вам всем желаю. Антиваксер это патентованный дурачок и враг", заявил публицист.(с)
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−59
andycpp 2 часа назад
Он не переводчик, он интерпретатор :) здоровья дядьке.
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30k
Антон 2 часа назад
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12k
Kucher 2 часа назад
У меня дети трилогию про кольца смотрели в обычном переводе и в гоблинском. После этого заявили, что обычный перевод - отстой.
Дим Юрьевичу здоровья!
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3k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Вот же сука! Топил за вакцинацию,а сам оказался латентным антиваксером с купленым сертификатом!
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223
дядя Ваня сеньор Леонсио 2 часа назад
Прививался Спутником, заболел через 2 месяца, болел дома и через неделю реально думал что помру, так худо было. Однако через несколько дней отпустило, а через 2 недели был полностью здоров. Вот и не знаю, или вакцина все таки работает, или не работает.
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16k
Вася Александрович 2 часа назад
Лучше бы и оставался "переводчиком", а не лез в политику.
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Колька Валеркин сын 2 часа назад
Да он и Властелина колец зачетно переозвучил)
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