"Принял решение отдаться специалистам": переводчик Дмитрий "Гоблин" Пучков попал в больницу

"Гоблин" - легендарная личность. Он известен своими нестандартными закадровыми переводами культовых фильмов. Среди них - "Бешеные псы" и "Криминальное чтиво" Квентина Тарантино, "Карты, деньги, два ствола" и "Большой Куш" Гая Ричи. Многие поклонники Пучкова признаются, что после просмотра картин с его переводом традиционный вариант им кажется пресным и унылым.

А пока многотысячная армия фанатов творчества "Гоблина" желает ему скорейшего выздоровления и бодрости духа!