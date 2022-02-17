"Принял решение отдаться специалистам": переводчик Дмитрий "Гоблин" Пучков попал в больницу

Блогер сообщил, что лечился дома две недели, но лучше ему не стало.
"Как тот лось в анекдоте: я всё пью и пью, а мне всё хуже и хуже. Болезнь вторую неделю не отпускает, принял решение отдаться специалистам — залёг в больничку", — написал Пучков в своем Инстаграм и опубликовал фото из лечебного заведения.
О своем диагнозе переводчик не сообщил, но многие предполагают, что Пучков подхватил "модный" вирус. Сам он сообщил, что "залег авторитетно".
"Гоблин" - легендарная личность. Он известен своими нестандартными закадровыми переводами культовых фильмов. Среди них - "Бешеные псы" и "Криминальное чтиво" Квентина Тарантино, "Карты, деньги, два ствола" и "Большой Куш" Гая Ричи. Многие поклонники Пучкова признаются, что после просмотра картин с его переводом традиционный вариант им кажется пресным и унылым.
А пока многотысячная армия фанатов творчества "Гоблина" желает ему скорейшего выздоровления и бодрости духа!
Источник:
- Victoria’s Secret - всё: лицом компании стал негр-трансгендер
- Аль Пачино заметили танцующим на улице
- Суд сократил срок нежелательности пребывания в РФ комику Мирзализаде
- "Прощай, Данилко!": Верка Сердючка спела со сцены "Батька наш Бандера"
- В Татарстане водитель отказался убирать свою машину ради скорой с ребенком
Понравилось92
И в своей передаче на ютубе приглашает чаще умных и интересных собеседников чем проходных.Выздоровления Вам Дмитрий Юрьевич!
А так - скорейшего ему выздоровления, с интересом смотрю его интервью с умными людьми из разных областей науки. Отдельным репертуаром идут их совместные записи с Климом Жуковым, смотреть их куда интересней и веселее чем некоторые фильмы с многомиллионными бюджетами. :)
Как и богер блогеру.....
Повзрослейте,юноша.....
Мне Дмитрий Пучков очень нравится. Подписана на его программу. Приглашает очень интересных собеседников. Прекрасно с юмором поддерживает беседу. А когда его гость с ним на одной волне, то тема становится вдвойне интересна. Взахлеб слушала Руслана Карманова, который рассказывал про Китай. Кто не смотрел, очень рекомендую!
Я именно и говорил про наличие цитаты,а не диагноза.
-
Ваше:
"Я так понимаю диагноз Вы ему наложением руки н монитор поставили..?))))"
-
Моё:
"А вот если бы вы были повнимательнее, то неожиданно поняли бы, что никакого диагноза нет. Есть цитата..."
---
И в каком месте я не тому отослал коммент и где вы говорили "про наличии цитаты"?
Признаю.
Приношу извинения.
Например "Спиз.дили" или "Плохой Санта" прекрасно озвучены (переведены). Смотрятся замечательно.
А вот "Властелин колец", "Терминатор2" на мой взгляд, полное убожество. Там он действительно лепил что в голову придёт. Всякую муть.
Дим Юрьевичу здоровья!
Полагаете привитые не болеют?
Вирус какой-то избирательный и некоторым ,как мне, вакцинация нах"й не надо.