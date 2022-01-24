В Татарстане водитель отказался убирать свою машину ради скорой с ребенком

"Из-за неправильно припаркованной машины мы на скорой помощи не можем проехать с больным ребенком уже 40 минут! Сам хозяин агрессивный, идет в отказ и не убирает машину. Отец у него работает на минуточку сам в скорой помощи водителем! Назад сдать не можем, так как тащит из-за снега на другие машины! Пришлось вызвать другую бригаду скорой помощи, потеряв как минимум 1 час. Теперь, когда вы скажете, что «скорая» едет долго, вот из-за таких *** она просто стоит и ничего не может сделать! Теперь власти нашего города, мы уже затрагивали тему не раз, сделайте уже что-нибудь в нашем дворе, чтоб машины не ставили! Пройти невозможно пешеходам, машины проезжают с большим трудом, скорая и пожарная точно не проедут!" - рассказывают родители больного ребенка.

Отец малыша попытался договориться с хозяином припаркованной машины. Но толко после того, как медики вызвали полицию, ситуация разрешилась. Как сообщают местные, СМИ, служба скорой помощи подала заявление в правоохранительные органы.