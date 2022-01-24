В Татарстане водитель отказался убирать свою машину ради скорой с ребенком

Из-за "принципиального" водилы скорая помощь не могла отвезти 6-летнего малыша на госпитализацию. Агрессивный мужчина встал в позу и наотрез отказался перепарковать свое авто, заявив, что оно стоит правильно.
История из Набережных Челнов федеральный резонанс. Во дворе дома 3/3 поселка ГЭС житель шестого подъезда отказался переставить свою машину, чтобы пропустить скорую помощь. В то время в машине находился ребенок, которого везли на госпитализацию.
Отец больного малыша попытался уговорить упрямого автовладельца сдвинуть свой рыдван, но тот наотрез отказался выйти во двор.
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"Из-за неправильно припаркованной машины мы на скорой помощи не можем проехать с больным ребенком уже 40 минут! Сам хозяин агрессивный, идет в отказ и не убирает машину. Отец у него работает на минуточку сам в скорой помощи водителем! Назад сдать не можем, так как тащит из-за снега на другие машины! Пришлось вызвать другую бригаду скорой помощи, потеряв как минимум 1 час. Теперь, когда вы скажете, что «скорая» едет долго, вот из-за таких *** она просто стоит и ничего не может сделать! Теперь власти нашего города, мы уже затрагивали тему не раз, сделайте уже что-нибудь в нашем дворе, чтоб машины не ставили! Пройти невозможно пешеходам, машины проезжают с большим трудом, скорая и пожарная точно не проедут!" - рассказывают родители больного ребенка.
Отец малыша попытался договориться с хозяином припаркованной машины. Но толко после того, как медики вызвали полицию, ситуация разрешилась. Как сообщают местные, СМИ, служба скорой помощи подала заявление в правоохранительные органы.
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Следственный Комитет в Набережных Челнах начал проверку инцидента. А вот адвокат Сергей Радько считает, что наказывать мужчину не за что. "Нет обязанности выйти из дома и убрать автомобиль перед спецтехникой. Нарушения в его действиях нет. Формально, если машина была припаркована неправильно и мешала проезду других автомобилей, ее можно эвакуировать и выписать штраф владельцу", - поясняет юрист. В этих случаях спецтехника должна искать другой объезд, однако зачастую в наших дворах это попросту невозможно. Даже если формально мужчина ничего не нарушил, как его поступок можно оценить по-человечески?
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Нарушения нет.... Просто на пару лет присесть можно, а так -все законно.... Идиот!
УК РФ Статья 124.1. Воспрепятствование оказанию медицинской помощи
(введена Федеральным законом от 26.07.2019 N 206-ФЗ)
1. Воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пациента, -
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть пациента, -
наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
У меня вопросы к его родителям. Это как надо воспитывать, чтобы выросло подобная тварь без эмпатии. Девушке его, кстати, нужно срочно сделать выводы, т.к. и к своим детям у него будет подобное неадекватное отношение. Уронит там, изобьёт или придушит, если надоест слушать крики от тех же коликов.
Но родители мальчика тоже хороши. столько времени потратили на спор.
За это время могли бы на руках донести ребёнка!
Ещё бы волоком предложил
У нас в Беларуси даже такого вопроса не может быть: только маячки включила скорая- все к обочине стараются прижаться.
Был же разговор у вас про то, что надо добавить статьи в Кодексы о непропуске спецтехники. Давно принять надо.
Пс: я понимаю, что здесь ситуация чуть другая, но что должно быть в голове, что бы тут отказаться переставить машину?
А так как пока это запрещено законом, нужно брать на учет и когда поступит вызов, а вызов поступит рано или поздно со стороны твари, сделать все, что бы паразит на своей шкуре прочувствовал всю боль ожидания скорой помощи.
Пару десятков машин так отпихнут, да еще в СМИ покажут, так будут по первому звуку выбегать свои корыта убирать.