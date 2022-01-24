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В Татарстане водитель отказался убирать свою машину ради скорой с ребенком

В Татарстане водитель отказался убирать свою машину ради скорой с ребенком (2 фото + 2 видео)

Автор:
24 января 2022 09:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Набережные Челны   автохам   видео   госпитализация   полиция   скорая помощь   
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Из-за "принципиального" водилы скорая помощь не могла отвезти 6-летнего малыша на госпитализацию. Агрессивный мужчина встал в позу и наотрез отказался перепарковать свое авто, заявив, что оно стоит правильно.

История из Набережных Челнов федеральный резонанс. Во дворе дома 3/3 поселка ГЭС житель шестого подъезда отказался переставить свою машину, чтобы пропустить скорую помощь. В то время в машине находился ребенок, которого везли на госпитализацию.


Отец больного малыша попытался уговорить упрямого автовладельца сдвинуть свой рыдван, но тот наотрез отказался выйти во двор.


"Из-за неправильно припаркованной машины мы на скорой помощи не можем проехать с больным ребенком уже 40 минут! Сам хозяин агрессивный, идет в отказ и не убирает машину. Отец у него работает на минуточку сам в скорой помощи водителем! Назад сдать не можем, так как тащит из-за снега на другие машины! Пришлось вызвать другую бригаду скорой помощи, потеряв как минимум 1 час. Теперь, когда вы скажете, что «скорая» едет долго, вот из-за таких *** она просто стоит и ничего не может сделать! Теперь власти нашего города, мы уже затрагивали тему не раз, сделайте уже что-нибудь в нашем дворе, чтоб машины не ставили! Пройти невозможно пешеходам, машины проезжают с большим трудом, скорая и пожарная точно не проедут!" - рассказывают родители больного ребенка.


Отец малыша попытался договориться с хозяином припаркованной машины. Но толко после того, как медики вызвали полицию, ситуация разрешилась. Как сообщают местные, СМИ, служба скорой помощи подала заявление в правоохранительные органы.

Следственный Комитет в Набережных Челнах начал проверку инцидента. А вот адвокат Сергей Радько считает, что наказывать мужчину не за что. "Нет обязанности выйти из дома и убрать автомобиль перед спецтехникой. Нарушения в его действиях нет. Формально, если машина была припаркована неправильно и мешала проезду других автомобилей, ее можно эвакуировать и выписать штраф владельцу", - поясняет юрист. В этих случаях спецтехника должна искать другой объезд, однако зачастую в наших дворах это попросту невозможно. Даже если формально мужчина ничего не нарушил, как его поступок можно оценить по-человечески?

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Метки: Ynews   Набережные Челны   автохам   видео   госпитализация   полиция   скорая помощь   
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36  комментариев
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4k
Том Сойер Час назад
По человечески? Да скотина он, и муд.ак конченный!
(Это каким надо быть ублюдком, чтобы скорую с ребёнком не пропустить!!!)
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5k
hellish_hound 2 минуты назад
По человечески его не оценивать надо, а дать оздоровительных пи#дюлEй.
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16k
uutb 3 минуты назад
А вот адвокат Сергей Радько считает, что наказывать мужчину не за что. "Нет обязанности выйти из дома и убрать автомобиль перед спецтехникой. Нарушения в его действиях нет.(с)
-----------------------
Нарушения нет.... Просто на пару лет присесть можно, а так -все законно.... Идиот!

УК РФ Статья 124.1. Воспрепятствование оказанию медицинской помощи

(введена Федеральным законом от 26.07.2019 N 206-ФЗ)

1. Воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пациента, -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть пациента, -

наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
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268
Ххх 9 минут назад
Просто не сталкивался ещё с тем, что родственники болеют и нужна срочная госпитализация, столкнется с тем что когда или ему или его родственнику понадобится помощь и встретит такого уже утырка, визгу будет, на весь район, а если ещё и не успеют вовремя, думаю судами замучает
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6k
Дмитрий Горчилин 10 минут назад
Бывает что на дороге просто некуда выкрутиться. Но в случае сознательного отказа пропустить ТС медиков или пожарных (полиция сама разберется) надо человека лишать прав, ТС конфисковать в пользу государства. Таких людей на дорогах быть не должно. Эти действия следует квалифицировать как покушение на убийство, по пустякам скорая не ездит.
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5k
Станислав 10 минут назад
Сжечь машину по ночи х..есосу да и все. Ребеночку выздоравливать поскорее!
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5k
Wacker 10 минут назад
Желаю адвокату и этому сперматозойду не дождаться скорой помощи.
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121
Simpatico Holgazan 19 минут назад
Утырка на Шкоде нет смысла обсуждать. Тупое животное. А вот к качеству юридического образования есть вопросы. Не обязан убирать машину? Допустим. Но обязан припарковать так, чтобы не мешать проезду других участников дорожного движения.
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1k
Павел Астахов Полчаса назад
Что должно быть в душе, чтобы в данной ситуации не переставить машину?!
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4k
aleksei Полчаса назад
Как можно быть таким м#даком?
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241
Feropont Полчаса назад
Полагаю, при нынешнем развитии интернета, этому дебилку устроят "весёлую" жизнь.
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246
Марат Мезужок 41 минуту назад
обязательная конфискация транспортного средства, как орудие преступления.
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2k
Casey 43 минуты назад
Надеюсь кто-то ночью пройдется по его машине гвоздем и останется незамеченным
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246
Марат Мезужок 43 минуты назад
для таких удлюдков должно быть предусмотрено в законодательстве полное поражение в правах. Информацию о них с указанием ФИО нужно распространять во всех региональных СМИ с фото уродца. Полный запрет на оказание любой медицинской помощи от государства, полиции, почты. Внесение в черный список всех банков, авиа, жд и других транспортных компаний.
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640
WORLD 44 минуты назад
Водитель конченый мудак!
Но родители мальчика тоже хороши. столько времени потратили на спор.
За это время могли бы на руках донести ребёнка!
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1k
Оксид Бетона 45 минут назад
Ябать яво в сраку!
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74
Юрий Алматы 47 минут назад
"адвокат Сергей Радько считает, что наказывать мужчину не за что" - какой-то тупой адвокат. Машина припаркована так, что мешает проезду - это уже нарушение (КОАП РФ, статья 12.19). А вообще за любое нарушение надо штраф в десятки раз повышать, т.к. для порядочных людей ничего не изменится, а для подобного зверья - урок. Ну видно, же что там тротуар сужается, зачем свое корыто бросать, зная, что машина не проедет?
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1k
Radugananebe 57 минут назад
Мужик просто мудак. Вставать в позу, даже если по закону прав, в такой ситуации -верх бесчеловечности.
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1k
vagon1 Час назад
Урод, обычный урод. И он такой не один. Я не понимаю того, когда не пропускают скорые. У вас в новостях часто такие ситуации. Это понт в России какой-то? Ты круче становишься от того, что скорую не попустил?
У нас в Беларуси даже такого вопроса не может быть: только маячки включила скорая- все к обочине стараются прижаться.
Был же разговор у вас про то, что надо добавить статьи в Кодексы о непропуске спецтехники. Давно принять надо.

Пс: я понимаю, что здесь ситуация чуть другая, но что должно быть в голове, что бы тут отказаться переставить машину?
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6k
Николай Час назад
а где разговор полиции с этим утырком?
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7k
Trenzel2003 Час назад
Нужно разрешить водителям и санитарам морды бить таким ублюдкам!
А так как пока это запрещено законом, нужно брать на учет и когда поступит вызов, а вызов поступит рано или поздно со стороны твари, сделать все, что бы паразит на своей шкуре прочувствовал всю боль ожидания скорой помощи.
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236
Никита sanchesS80 3 минуты назад
А в США пожарные так и делают. В смысле таранят, если мешают проезду.
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