Солдат-срочник в Воронеже расправился с сослуживцами и сбежал из части

Сегодня утром, 9 ноября, в войсковой части на окраине Воронежа военнослужащий напал на товарищей. Погибло трое. После случившегося солдат сбежал с территории воинской части №23326 на аэродроме "Балтимор".
9 ноября 2020 г. около пяти утра военнослужащий напал на своих сослуживцев. Официальные источники сообщают о трех погибших - двух офицерах и одном солдате-срочнике, еще один рядовой госпитализирован с двумя пулевыми ранениями в плечо и лопатку. Инцидент произошел на военном аэродроме "Балтимор".
"Военнослужащий из состава суточного наряда по парку совершил нападение на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части и, завладев оружием офицера, скрылся. Командованием воинской части совместно с правоохранительными органами проводятся мероприятия по розыску и задержанию нападавшего", - цитирует пресс-службу Западного военного округа (ЗВО) агентство "Интерфакс".
Детали и данные этого происшествия, как и его мотивы, в настоящее время выясняются.
По версии РИА "Воронеж", в шестом часу утра срочник снял с пожарного щита топор, ударил им майора и завладел офицерским пистолетом с патронами...
Детали и данные этого происшествия, как и его мотивы, в настоящее время выясняются.
По версии РИА "Воронеж", в шестом часу утра срочник снял с пожарного щита топор, ударил им майора и завладел офицерским пистолетом с патронами...
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Между тем, в МВД Воронежа появилась ориентировка на срочника. В настоящее время ведутся поиски военнослужащего, который скрылся на территории Советского района столицы Черноземья.
А пока стали известны имена погибших: майор Сергей Ермолаев, ефрейтор Сергей Кожокин и рядовой Нинаил Акталиев. Рядовой Виктор Фирсов госпитализирован с пулевыми ранениями.
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А ... все , пишут сдался полиции .
после первого выстрела вся караулка должна была подскочить по тревоге
Кстати, а как у америкосов дела с этой проблемой?