FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6325 постов • 1126 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Солдат-срочник в Воронеже расправился с сослуживцами и сбежал из части

Солдат-срочник в Воронеже расправился с сослуживцами и сбежал из части (5 фото)

Автор:
09 ноября 2020 10:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   армия   аэродром   военное   воинская часть   воронеж   нападение   стрельба   
2474
5
Сегодня утром, 9 ноября, в войсковой части на окраине Воронежа военнослужащий напал на товарищей. Погибло трое. После случившегося солдат сбежал с территории воинской части №23326 на аэродроме "Балтимор".
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ynews   армия   аэродром   военное   воинская часть   воронеж   нападение   стрельба   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
23
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
324
Алксандр Шевченко 52 минуты назад
Никогда не было и вот снова.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
jonnyD 2 минуты назад
Ох тыж , млять , напал на целого майора с топором , отобрал ПМ , застрелил его и ещё двоих... Он что , Рембо ?
А ... все , пишут сдался полиции .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
712
Павел Астахов 3 минуты назад
Вот так "дедовщина искорена" в армии. Зато опять скажут о "неуравновешенном солдате-срочнике" и остальное бла-бла-бла
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
славик плаксин 11 минут назад
где был караул в это время ?
после первого выстрела вся караулка должна была подскочить по тревоге
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
610
Ermak 11 минут назад
Министерство обороны опять будет рассказывать сказку о том что никаких неуставных отношений в армии РФ нет а солдат просто неуравновешенный психопат?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Шилов Ermak 5 минут назад
Да какой психопат? 3-х человек всего убил... Вангую, что как и в случае с Шамсутдиновым, они даже не имели отношения к его проблемам. Именно так все нормальные пацаны поступают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Арт 11 минут назад
Для начала надо проверять психиатром..но сейчас ,увы, лишь бы набрать. И дедовщина была и будет всегда!!! А шакалы будут отрицать, что кого то давили или ещё что то! И х*й ты что кому докажешь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
579
Кукулькан 14 минут назад
Только так и надо бороться с неуставными отношениями
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
KL11 18 минут назад
Имя "Антом" в ориентировке. Редкое имя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
483
дункан KL11 11 минут назад
А "шлспитализхирован" вообще редкое слово
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Я Только спросить. 18 минут назад
В России тоже есть Балтимор?..зачем?..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Шурум-бурум Полчаса назад
по телевизору в новостях нет ничего о расстреле срочником сослуживцев...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
кот базилий 46 минут назад
А дедовщины у нас нету, ее "искоренили" ...и вот опять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Батончик с маком 47 минут назад
побегает и застрелится как обычно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Иванов 49 минут назад
Балтимор под Воронежем? Я думал, это в США, штат Мэриленд...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Анатолий 52 минуты назад
Так уже не раз объявляли о победе над дедовщиной.
Кстати, а как у америкосов дела с этой проблемой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
fraxinus Анатолий 46 минут назад
У них проблема намного меньше, там призыва нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Alex Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−14
ру$$кий патриот Час назад
православненько
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий Час назад
Недержание какое-то. Не могли подождать недельку и состряпать пост уже с деталями??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Иванов Дмитрий 49 минут назад
А вдруг кто опередит? Абыдно, да!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
599k
Result Автор поста Дмитрий 47 минут назад
У меня для вас новость. В США начались выборы президента.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Yasen_Perec Час назад
На своих ТОВАРИЩЕЙ? Да чего уж там, лучших друзей, в порыве искренней симпатии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Одна из самых красивых детских моделей из России. Как она выглядит сейчас? (7 фото) Одна из самых красивых детских моделей из России. Как она выглядит сейчас? (7 фото) "Боевые русские медведи": в Сети спорят, зачем на армейских ушанках сделаны маленькие ушки "Боевые русские медведи": в Сети спорят, зачем на армейских ушанках сделаны маленькие ушки В Вене произошла серия спланированных терактов В Вене произошла серия спланированных терактов Чем кормили солдат-срочников в армии в 80-х: воспоминания бывших военнослужащих Чем кормили солдат-срочников в армии в 80-х: воспоминания бывших военнослужащих Рейтинг армий мира 2020 по версии Global Firepower Рейтинг армий мира 2020 по версии Global Firepower Экспериментальная экипировка для армии США, которую разрабатывали в 1970–1990 годах Экспериментальная экипировка для армии США, которую разрабатывали в 1970–1990 годах
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

599502



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Не нужна грибница, пена для бритья и такой... "друг"
2
85
Не нужна грибница, пена для бритья и такой... "друг"
"Два махачкалино, пожалуйста": самый провокационный пост о Дагестане
4
124
"Два махачкалино, пожалуйста": самый провокационный пост о Дагестане
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В США появился первый сенатор-трансгендер
1
48
В США появился первый сенатор-трансгендер
Девушка 15 лет могла есть только наггетсы и картошку фри, но гипноз ее вылечил
1
37
Девушка 15 лет могла есть только наггетсы и картошку фри, но гипноз ее вылечил
Одна из самых красивых детских моделей из России. Как она выглядит сейчас? (7 фото)
Одна из самых красивых детских моделей из России. Как она выглядит сейчас? (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Бариста Зинка разливает эспрессо гурманам
0
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#история#смешно#позитив#на различный вкус#забавно#мир#происшествие#яавтор
#фото#факты#картинки#СССР#смешные#коронавирус#коты#подборка#день в истории
#прикол#животные#прикольные#настроение#сша#в мире#люди#приколы#ynews

На что жалуетесь?

Вернуться