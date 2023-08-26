Хозяин теленка, заболевшего сибирской язвой, прятал его от ветеринаров

Во время планового осмотра домашней живности мужчина решил скрыть от врачей наличие11-месячного теленка и предоставил для вакцинации только взрослую корову. Теленок на тот момент уже был заражен опаснейшей болезнью. Решив не заморачиваться, хозяин к ветеринарам не обратился, так как сам купил этого теленка без документов. Теленка забил, а мясо продал перекупам, которые благополучно отправили его на местный рынок "10000 мелочей" без всяких документов.

После проверки выяснилось, что у части перекупов и с миграционным законодательством проблемы были. В суд переданы документы об их выдворении из страны, на остальных были возбуждены уголовные дела.

Сам же хозяин оказался заражен сибирской язвой, поднялась высокая температура, а на руках появились язвы. С высокой температурой была также госпитализирована и его сестра.