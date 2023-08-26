Хозяин теленка, заболевшего сибирской язвой, прятал его от ветеринаров

Житель Панинского района Воронежской области, где неделю назад зафиксировали вспышку заболевания сибирской язвы, решил, что он умнее всех.
Во время планового осмотра домашней живности мужчина решил скрыть от врачей наличие11-месячного теленка и предоставил для вакцинации только взрослую корову. Теленок на тот момент уже был заражен опаснейшей болезнью. Решив не заморачиваться, хозяин к ветеринарам не обратился, так как сам купил этого теленка без документов. Теленка забил, а мясо продал перекупам, которые благополучно отправили его на местный рынок "10000 мелочей" без всяких документов.
После проверки выяснилось, что у части перекупов и с миграционным законодательством проблемы были. В суд переданы документы об их выдворении из страны, на остальных были возбуждены уголовные дела.
Сам же хозяин оказался заражен сибирской язвой, поднялась высокая температура, а на руках появились язвы. С высокой температурой была также госпитализирована и его сестра.
Всех, кто успел купить мясо, удалось выявить, мясо конфисковали и сожгли. Пока о новых заболевших информация отсутствует, но инкубационный период болезни может занимать до восьми дней.
В зараженном районе принудительно вакцинировали свыше 600 животных. Во дворе хитрого мужика провели дезинфекцию и сожгли все малоценные предметы, используемые для ухода за скотом.
После опасной находки рынки Воронежской области досконально проверили и выявили еще 52 нарушения. Чаще всего было мясо без документов, нарушение правил хранения и несоблюдение санитарных условий.
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