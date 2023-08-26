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Хозяин теленка, заболевшего сибирской язвой, прятал его от ветеринаров

Хозяин теленка, заболевшего сибирской язвой, прятал его от ветеринаров

Автор:
26 августа 2023 09:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Воронеж   ветеринары   мясо   рынок   сибирская язва   теленок   
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Житель Панинского района Воронежской области, где неделю назад зафиксировали вспышку заболевания сибирской язвы, решил, что он умнее всех.

Во время планового осмотра домашней живности мужчина решил скрыть от врачей наличие11-месячного теленка и предоставил для вакцинации только взрослую корову. Теленок на тот момент уже был заражен опаснейшей болезнью. Решив не заморачиваться, хозяин к ветеринарам не обратился, так как сам купил этого теленка без документов. Теленка забил, а мясо продал перекупам, которые благополучно отправили его на местный рынок "10000 мелочей" без всяких документов.


После проверки выяснилось, что у части перекупов и с миграционным законодательством проблемы были. В суд переданы документы об их выдворении из страны, на остальных были возбуждены уголовные дела.


Сам же хозяин оказался заражен сибирской язвой, поднялась высокая температура, а на руках появились язвы. С высокой температурой была также госпитализирована и его сестра.


Всех, кто успел купить мясо, удалось выявить, мясо конфисковали и сожгли. Пока о новых заболевших информация отсутствует, но инкубационный период болезни может занимать до восьми дней.


В зараженном районе принудительно вакцинировали свыше 600 животных. Во дворе хитрого мужика провели дезинфекцию и сожгли все малоценные предметы, используемые для ухода за скотом.

После опасной находки рынки Воронежской области досконально проверили и выявили еще 52 нарушения. Чаще всего было мясо без документов, нарушение правил хранения и несоблюдение санитарных условий.


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Метки: Воронеж   ветеринары   мясо   рынок   сибирская язва   теленок   
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5  комментариев
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34k
Max Z Shtirlic 57 минут назад
По справедливости надо, что бы мужик помер!
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Валерий 18 минут назад
да спалить его вместе с домом и делов то
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