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Алёнка воскресла: к жуткому памятнику на фестивале "Чернозем" выстроилась очередь за фото

Алёнка воскресла: к жуткому памятнику на фестивале "Чернозем" выстроилась очередь за фото

Автор:
21 августа 2022 22:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   аленка   ария   видео   воронеж   памятник Аленке   рок-фестиваль Чернозем   скульптура   фото   
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Помните страшилду, которая испугала жителей Нововоронежа? Памятник русской Алёнке подвергся изрядному остракизму и его убрали с людских глаз долой. Но, как оказалось, на рок-фестивале скульптура пришлась ко двору, а сфотографироваться с ней хотели очень многие.

Рок-фестиваль "Чернозем" проходил в Воронеже с 19 по 21 августа. И многие его зрители и даже артисты в обязательном порядке фотографировались с Алёнкой.


Среди прочих, сделавших памятный снимок, были музыканты группы «Ария» — фронтмен Михаил Житняков, гитаристы Владимир Холстинин и Сергей Попов, а также бас-гитарист Виталий Дубинин. Артисты опубликовали снимок на своей странице в соцсети «ВКонтакте».


Артисты и вовсе заявили, что на рок-фестивале памятнику самое место. Более того, скульптура вполне бы могла гастролировать.

Ну, не знаем, как насчет гастролей, но, похоже, Алёнка нашла свою нишу и аудиторию.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   аленка   ария   видео   воронеж   памятник Аленке   рок-фестиваль Чернозем   скульптура   фото   
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9  комментариев
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12k
Кыся 10 часов назад
С таким пиаром она скоро обгонит Пикассо.
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6k
Кружок 6 минут назад
Рок-фестиваль ...
3,5 зрителя (рукалицо)
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2k
Broscan 4 часа назад
Оставьте уже эту бедную Олиону в покое!

Среди людей тоже есть калеки и уроды (Я не про моральных)


Неприлично в их сторону пальцем тыкать !
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6k
Shtoppi 8 часов назад
Да уж, на концертах Black Metal групп она прям точно впишется как часть антуража, олицетворяя какого-нибудь демона из преисподней.
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124k
DeOrio 8 часов назад
Вы чернозём от навоза, отличаете?
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1k
Ksenia2 9 часов назад
Ну там Аленка была к месту.
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345
Миха 10 часов назад
Алёнка клёвая!
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