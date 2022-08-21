Алёнка воскресла: к жуткому памятнику на фестивале "Чернозем" выстроилась очередь за фото

Помните страшилду, которая испугала жителей Нововоронежа? Памятник русской Алёнке подвергся изрядному остракизму и его убрали с людских глаз долой. Но, как оказалось, на рок-фестивале скульптура пришлась ко двору, а сфотографироваться с ней хотели очень многие.
Рок-фестиваль "Чернозем" проходил в Воронеже с 19 по 21 августа. И многие его зрители и даже артисты в обязательном порядке фотографировались с Алёнкой.
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Среди прочих, сделавших памятный снимок, были музыканты группы «Ария» — фронтмен Михаил Житняков, гитаристы Владимир Холстинин и Сергей Попов, а также бас-гитарист Виталий Дубинин. Артисты опубликовали снимок на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Артисты и вовсе заявили, что на рок-фестивале памятнику самое место. Более того, скульптура вполне бы могла гастролировать.
Ну, не знаем, как насчет гастролей, но, похоже, Алёнка нашла свою нишу и аудиторию.
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АНТИФИШКИ
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3,5 зрителя (рукалицо)
Среди людей тоже есть калеки и уроды (Я не про моральных)
Неприлично в их сторону пальцем тыкать !