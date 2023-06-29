FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7700 постов • 879 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Певица Мадонна попала в реанимацию с тяжелой бактериальной инфекцией

Певица Мадонна попала в реанимацию с тяжелой бактериальной инфекцией

Автор:
29 июня 2023 09:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: The Celebration world tour   Ynews   ИВЛ   США   бактериальная инфекция   гастрольный тур   госпитализация   госпиталь   мадонна   шоу бизнес   
1234
2

Американские СМИ сообщили, что артистка находится под аппаратом ИВЛ.

Эпатажную Мадонну нашли без сознания в её доме 24 июня. Певицу экстренно госпитализировали в клинику Нью-Йорка. Артистку сразу же поместили в отделение интенсивной терапии. Некоторое время она провела под аппаратом ИВЛ.


Менеджер артистки сообщил, что Мадонна заразилась тяжёлой бактериальной инфекцией, но спустя несколько дней ей стало немного легче. Она всё еще находится под наблюдением врачей, и о выписке из клиники речи пока не идёт.


В связи с болезнью пришлось отложить концертный тур, старт которого планировался с 15 июля. 64-летняя турбо-бабушка должна была начать североамериканский этап своего мирового турне The Celebration, посвященного 40-летию ее музыкальной карьеры, в Ванкувере (Канада), однако с этим придётся подождать. Планировалось также, что Мадонна в рамках тура даст два шоу-концерта в

в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке в августе, а также выступит в Лос-Анджелесе, Майами, Лас-Вегасе и Чикаго, а осенью улетил в Европу. Врачи пока не дают прогнозов о том, когда выпишут Мадонну из клиники, поэтому поклонникам артистки посоветовали набраться терпения. Им непременно сообщат, на какую дату перенесены концерты.



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: The Celebration world tour   Ynews   ИВЛ   США   бактериальная инфекция   гастрольный тур   госпитализация   госпиталь   мадонна   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Bill 56 минут назад
Повестка пришла от чертей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Топпер Харли 24 секунды назад
Нехер с задниприводными общатся, оспа ее настигла, бибизянья.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 43 секунды назад
Вазелин потёк.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
pynh 6 минут назад
бактериальная инфекция? дрищет что ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
FatZilla 6 минут назад
Вот неужели у неё денег недостаточно? 64 года бабушке! Жила бы в своё удовольствие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Dobry vojak Svejk 19 минут назад
Старушка всё молодильные уколы делает? )) Там и крови скоро не останется ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
ZET Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
591
Иван Днепров Полчаса назад
Хоспадиии ... а таки шо у неё с е...лом!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Мистер Фикс Полчаса назад
Последствия неумеренного употребления - говенная имунная система
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
981
Евгений Полчаса назад
Жадная до денег сука.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
sgb66 37 минут назад
Да и похер на эту образину...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Shtoppi 47 минут назад
такая взрослая, а то что презервативами пользоваться надо так и не усвоила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

129976



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Дом, который построю я
Дом, который построю я
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Логично

Лучшие демотиваторы
Болгарский – это язык, который звучит мелодично и передаёт всю глубину эмоций

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#интересное#в мире#позитив#Прикол#подборка#Россия#Москва#забавно
#автомобили#Юмор#животные#аварии#авто аварии#люди#кино#добро#полиция#смешно
#автомир#интересно#история#ДТП#Автовсячина#США#факты#закон#скандал#шоу бизнес
Дом, который построю я Дом, который построю я В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться