Певица Мадонна попала в реанимацию с тяжелой бактериальной инфекцией

Американские СМИ сообщили, что артистка находится под аппаратом ИВЛ.
Эпатажную Мадонну нашли без сознания в её доме 24 июня. Певицу экстренно госпитализировали в клинику Нью-Йорка. Артистку сразу же поместили в отделение интенсивной терапии. Некоторое время она провела под аппаратом ИВЛ.
Менеджер артистки сообщил, что Мадонна заразилась тяжёлой бактериальной инфекцией, но спустя несколько дней ей стало немного легче. Она всё еще находится под наблюдением врачей, и о выписке из клиники речи пока не идёт.
В связи с болезнью пришлось отложить концертный тур, старт которого планировался с 15 июля. 64-летняя турбо-бабушка должна была начать североамериканский этап своего мирового турне The Celebration, посвященного 40-летию ее музыкальной карьеры, в Ванкувере (Канада), однако с этим придётся подождать. Планировалось также, что Мадонна в рамках тура даст два шоу-концерта в
в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке в августе, а также выступит в Лос-Анджелесе, Майами, Лас-Вегасе и Чикаго, а осенью улетил в Европу. Врачи пока не дают прогнозов о том, когда выпишут Мадонну из клиники, поэтому поклонникам артистки посоветовали набраться терпения. Им непременно сообщат, на какую дату перенесены концерты.
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Уроки русского языка в США в 1960-ых