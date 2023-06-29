Певица Мадонна попала в реанимацию с тяжелой бактериальной инфекцией

Эпатажную Мадонну нашли без сознания в её доме 24 июня. Певицу экстренно госпитализировали в клинику Нью-Йорка. Артистку сразу же поместили в отделение интенсивной терапии. Некоторое время она провела под аппаратом ИВЛ.

Менеджер артистки сообщил, что Мадонна заразилась тяжёлой бактериальной инфекцией, но спустя несколько дней ей стало немного легче. Она всё еще находится под наблюдением врачей, и о выписке из клиники речи пока не идёт.