Иллюстратор рисует комиксы про типичную жизнь работающих девушек

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Анастасия Лемова - иллюстратор. Она рисует забавные комиксы про жизнь девушек, берёт сюжеты из реальной жизни. Давайте посмотрим на мир глазами девушки через забавные картинки.
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