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Иллюстратор рисует комиксы про типичную жизнь работающих девушек

Иллюстратор рисует комиксы про типичную жизнь работающих девушек

Автор:
05 сентября 2023 11:16
Сообщество : Комиксы
Метки: Прикол   весело   забавно   комиксы   про девушек   смешные картинки   
678
16

Анастасия Лемова - иллюстратор. Она рисует забавные комиксы про жизнь девушек, берёт сюжеты из реальной жизни. Давайте посмотрим на мир глазами девушки через забавные картинки.

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Метки: Прикол   весело   забавно   комиксы   про девушек   смешные картинки   
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5  комментариев
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12k
Copycat 38 минут назад
Комментарий к фото
Почти всё зависит только от вас) далеко не каждый может стать миллиардером, но устроить свою жизнь доступно каждому
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76k
Viktor Полчаса назад
Чёта в последнее время дохрена развелось этих "иллюстраторов"!
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1k
Vergüenza Ajena Полчаса назад
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12k
Copycat Полчаса назад
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я в телефоне заметки веду, можно вывести в виджет - так оно перед глазами постоянно)
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12k
Copycat Полчаса назад
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каждый раз когда мне говорят "да там работы на 5 минут" "да там все легко" хочет стукнуть человека
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