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Иллюстратор из России рисует комиксы про обычную жизнь, которая знакома каждому из нас

Иллюстратор из России рисует комиксы про обычную жизнь, которая знакома каждому из нас

Автор:
31 августа 2023 17:01
Сообщество : Комиксы
Метки: Мемы   Прикол   картинки из соцсетей   комиксы   павел пако   смешные картинки   
1671
16

Павел Пако - иллюстратор из России. Автор признаётся, что делает жизненные зарисовки - это скетч-комиксы про него самого: истории из жизни, мысли на разные темы, мини-истории, про то, что он посмотрел. В целом, обычная жизнь обычного жителя РФ!

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Метки: Мемы   Прикол   картинки из соцсетей   комиксы   павел пако   смешные картинки   
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2  комментария
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9k
Billi_Bons 2 часа назад
Комиксы и Россия - несовместимые понятия.
Мы не СШП.
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31k
Владимир 42 минуты назад
Ну и хрень однако..
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