Иллюстратор из России рисует комиксы про обычную жизнь, которая знакома каждому из нас

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Павел Пако - иллюстратор из России. Автор признаётся, что делает жизненные зарисовки - это скетч-комиксы про него самого: истории из жизни, мысли на разные темы, мини-истории, про то, что он посмотрел. В целом, обычная жизнь обычного жителя РФ!
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