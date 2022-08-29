Комиксы о жизненных ситуациях, которые хоть раз случались с каждым из нас

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Автор комиксов с ником "bunicomic" публикует юмористические зарисовки. Главные герои его комиксов - животные и растения. Иллюстратор моделирует типичные ситуации, в которых мог бы оказаться каждый, и показывает, как с ними справляются его герои. Получается немного сюрреалистично, но забавно.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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