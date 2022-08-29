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Комиксы о жизненных ситуациях, которые хоть раз случались с каждым из нас

Комиксы о жизненных ситуациях, которые хоть раз случались с каждым из нас

Автор:
29 августа 2022 12:57
Сообщество : Комиксы
Метки: забавно   картинки   комиксы   прикол   смешные картинки   фото   
1639
15

Автор комиксов с ником "bunicomic" публикует юмористические зарисовки. Главные герои его комиксов - животные и растения. Иллюстратор моделирует типичные ситуации, в которых мог бы оказаться каждый, и показывает, как с ними справляются его герои. Получается немного сюрреалистично, но забавно.

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Источник:

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Метки: забавно   картинки   комиксы   прикол   смешные картинки   фото   
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3  комментария
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31k
Игорь 58 минут назад
Ээээээ!

Ссылка www.youtube.com
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59k
pynh 3 минуты назад
Ссылка coub.com
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 51 минуту назад
Ну и ХЕРЬ!!!!!!!!!!!!!!
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Спелая кукурузинка

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