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Смешные картинки в стиле "Да, НО!"

Смешные картинки в стиле "Да, НО!"

Автор:
28 ноября 2023 10:38
Сообщество : Комиксы
Метки: Гудим   Прикол   да но   забавно   исллюстрации   комиксы   смешные картинки   
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Новая подборка смешных иллюстраций от автора Gudim! "Да, Но" — двухпанельный веб-комикс, который в минималистичной манере разоблачает нелепости и лицемерие повседневной жизни. Давайте посмотрим и подумаем, а у нас тоже такое было?

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Метки: Гудим   Прикол   да но   забавно   исллюстрации   комиксы   смешные картинки   
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1  комментарий
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CAIIIKA1908 13 минут назад
в оправдание 10-й картинки, количество отверстий под яйца на полке холодильника не всегда совпадает с вместительностью лотка.
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