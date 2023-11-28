Смешные картинки в стиле "Да, НО!"

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Новая подборка смешных иллюстраций от автора Gudim! "Да, Но" — двухпанельный веб-комикс, который в минималистичной манере разоблачает нелепости и лицемерие повседневной жизни. Давайте посмотрим и подумаем, а у нас тоже такое было?
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