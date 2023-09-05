Забавные детские анкеты и фразочки, которые вызывают улыбку

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Детская непосредственность и логика - самые искренние и сильные вещи на свете. Перед вами записи из анкет, дневников и просто записки записки с мудрыми мыслями маленьких человечков.
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