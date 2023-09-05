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Забавные детские анкеты и фразочки, которые вызывают улыбку

Забавные детские анкеты и фразочки, которые вызывают улыбку

Автор:
05 сентября 2023 11:59
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   детские анкеты   детские перлы   забавно   смешные картинки   смешные фразы   
1156
17

Детская непосредственность и логика - самые искренние и сильные вещи на свете. Перед вами записи из анкет, дневников и просто записки записки с мудрыми мыслями маленьких человечков.

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Метки: Прикол   детские анкеты   детские перлы   забавно   смешные картинки   смешные фразы   
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4  комментария
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5k
S__D 54 минуты назад
Комментарий к фото
Даже боюсь спросить, что это за валюта - перечёркнутое "г".
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3k
Хачик 36 минут назад
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5k
S__D 57 минут назад
Комментарий к фото
Это из вчерашнего поста про слабительное? ))
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5k
S__D 59 минут назад
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Этот глагол пишется с мягким знаком.
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