Страх 30 лет: у тебя появится коллекция открыток для Вацапа

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"Наши страхи" - это проект, в котором собраны самые нелепые, забавные и реальные страхи от пользователей. Регулярно люди предлагают авторам свои опасения - и те создают из них картинки.
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