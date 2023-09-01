Забавные комиксы от российского иллюстратора про всё на свете

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Знакомьтесь с Дмитрием Пьянковым, он стендап-комик и художник из Новосибирска. Автор группы с комиксами про разные комичные ситуации из жизни. Сегодня посмотрим на его творчество, которое улыбнёт с первых минут.
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Я не большой знаток американских комиксов, но что-то мне подсказывает, что, судя по тупизне сюжетов, этот стендап-комик и художник из Новосибирска просто перерисовывает эти комиксы.
А если внимательно присмотреться, то и в перерисовку сложно поверить... просто переводит надписи на русский язык...