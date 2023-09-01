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Забавные комиксы от российского иллюстратора про всё на свете

Забавные комиксы от российского иллюстратора про всё на свете

Автор:
01 сентября 2023 12:48
Сообщество : Комиксы
Метки: Прикол   Юмор   забавно   иллюстрации   комиксы   смешные картинки   
2046
17

Знакомьтесь с Дмитрием Пьянковым, он стендап-комик и художник из Новосибирска. Автор группы с комиксами про разные комичные ситуации из жизни. Сегодня посмотрим на его творчество, которое улыбнёт с первых минут.

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Метки: Прикол   Юмор   забавно   иллюстрации   комиксы   смешные картинки   
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7  комментариев
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5k
Трям 2 часа назад
Не надоело этого мудака пиарить? Третий день подряд!
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34k
Korolev 16 секунд назад
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3k
Хачик Полчаса назад
До кучи...
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17k
Поручик Час назад
"Никогда не понимал правила биатлона: КАК может человек с винтовкой ПРОИГРАТЬ в забеге?!"(с)
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29k
Юрьевич 2 часа назад
У пиндосов свой юмор... нам его сложно понять.
Я не большой знаток американских комиксов, но что-то мне подсказывает, что, судя по тупизне сюжетов, этот стендап-комик и художник из Новосибирска просто перерисовывает эти комиксы.
А если внимательно присмотреться, то и в перерисовку сложно поверить... просто переводит надписи на русский язык...
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3k
Шапкин 2 часа назад
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3k
xbrat 2 часа назад
Или у меня чувства юмора нет, или контент го*но...
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