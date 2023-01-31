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20 жестких и циничных комиксов про современное общество

20 жестких и циничных комиксов про современное общество

Автор:
31 января 2023 09:58
Сообщество : Комиксы
Метки: Прикол   забавно   комиксы   рисунки   смешные картинки   фото   циничные комиксы   
878
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Дмитрий Пьянков - иллюстратор из Новосибирска. Молодой комик создает комиксы на разные темы, порой они жесткие и циничные, обнажающие пороки общества и абсурдность современности. Бытовые ситуации с долей иронии тоже присутствуют. Готовы посмотреть серию веселых картинок обо всем?

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Метки: Прикол   забавно   комиксы   рисунки   смешные картинки   фото   циничные комиксы   
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сеньор Леонсио Полчаса назад
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