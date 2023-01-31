20 жестких и циничных комиксов про современное общество

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Дмитрий Пьянков - иллюстратор из Новосибирска. Молодой комик создает комиксы на разные темы, порой они жесткие и циничные, обнажающие пороки общества и абсурдность современности. Бытовые ситуации с долей иронии тоже присутствуют. Готовы посмотреть серию веселых картинок обо всем?
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