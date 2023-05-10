В Никарагуа шесть пассажиров автобуса погибли после атаки пчёл-убийц

Водитель автобуса не справился с управлением. Набитый пассажирами транспорт упал в овраг с пчелиными ульями. Шестерых никарагуанцев насекомые закусали насмерть.