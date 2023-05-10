В Никарагуа шесть пассажиров автобуса погибли после атаки пчёл-убийц

Водитель автобуса не справился с управлением. Набитый пассажирами транспорт упал в овраг с пчелиными ульями. Шестерых никарагуанцев насекомые закусали насмерть.
22-летний водитель автобуса, направлявшегося в Ла-Рику, не справился с управлением. В результате транспортное средство съехало с дороги на кофейную плантацию и упало в глубокий овраг. К несчастью, в овраге находились ульи с пчёлами, которые не обрадовались вторжению на их территорию и пошли в атаку.
Из 60 пассажиров автобуса больше 40 были искусаны. Особенно досталось шестерым никарагуанцам - четверо из них (среди них - 8-летняя девочка) скончались на месте от множественных укусов пчёл, еще два человека умерли позднее в больнице.
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Не ясно, к какой именно породе относились те самые пчёлы, но известно, что все африканские разновидности отличаются куда более злым нравом по сравнению с их европейскими собратьями. Почуяв опасность, они бросаются на помеху всем роем. Биологи отмечают, что многие пчёлы способны преследовать человека или животного на значительном расстоянии от улья. Поэтому у пассажиров автобуса в Никарагуа, смявшего несколько домиков пчёл, практически не было шансов спастись от агрессивных насекомых.
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Водитель автобуса не справился с управлением. Набитый пассажирами транспорт упал в овраг с пчелиными ульями. Шестерых никарагуанцев насекомые закусали насмерть.