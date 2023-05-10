В Никарагуа шесть пассажиров автобуса погибли после атаки пчёл-убийц

Сейчас в клинике остаются 17 человек того рейса.

Не ясно, к какой именно породе относились те самые пчёлы, но известно, что все африканские разновидности отличаются куда более злым нравом по сравнению с их европейскими собратьями. Почуяв опасность, они бросаются на помеху всем роем. Биологи отмечают, что многие пчёлы способны преследовать человека или животного на значительном расстоянии от улья. Поэтому у пассажиров автобуса в Никарагуа, смявшего несколько домиков пчёл, практически не было шансов спастись от агрессивных насекомых.