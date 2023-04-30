«День рождения с кайфом просто. Спасибо, что живая»: на Рублёвском шоссе «Феррари» без номеров влетела в столб и разлетелась на несколько частей

Всё складывалось как нельзя лучше - до тех пор, пока Муса не решил исполнить джигитовку на спорткаре. Авто вылетела с трассы и ударилась в столб. От столкновения разворотило всю переднюю часть машины, а движок вырвало с корнем и отбросило на 30 метров от места ДТП.