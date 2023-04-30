«День рождения с кайфом просто. Спасибо, что живая»: на Рублёвском шоссе «Феррари» без номеров влетела в столб и разлетелась на несколько частей

В аварии пострадала 23-летняя девушка. А её спутник, Муса, отделался лёгким испугом.
29-летний Муса Сулиманов покупает/продаёт элитные машины и автономера. Также у него есть студия автотюнинга "ЛеМанс Детейлерс" на Рублёвском шоссе.
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Недавно бизнесмен прикупил себе новенький «Феррари», вот видео его растаможки.
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Ну а вчера лихой Муса познакомился с 23-летней девушкой, она отмечала день рождения. Слово за слово, между ними установился тесный контакт, и вот они уже мчатся на «Феррари» по Рублёвскому шоссе, чтобы продолжить вечер в менее публичной обстановке.
Всё складывалось как нельзя лучше - до тех пор, пока Муса не решил исполнить джигитовку на спорткаре. Авто вылетела с трассы и ударилась в столб. От столкновения разворотило всю переднюю часть машины, а движок вырвало с корнем и отбросило на 30 метров от места ДТП.
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Девушка получила травму головы и переломы позвонка и ног, вскоре она записала «видосик», в котором поздравила себя со вторым днём рождения.
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А Муса не пострадал, если не считать потерю машины за десятки миллионов рублей.
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но вероятно такие нравятся джигитам ))))
Самоуверенный банановик лишился дорогой машины и покалечил чернильницу :)
Пздц!
Лучше бы оба с машиной скончались.
вертикальное видео, это вопрос религии, или ориентации?
заполнять своим логотипом видос так, что бы его было противно смотреть - результат коучь процесса?
можете не отвечать, это риторические вопросы.
самого подбешивает когда снимают вертикально.