FISHKINET
Сообщество Аварии 6602 поста • 543 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Сообщество Аварии
«День рождения с кайфом просто. Спасибо, что живая»: на Рублёвском шоссе «Феррари» без номеров влетела в столб и разлетелась на несколько частей

«День рождения с кайфом просто. Спасибо, что живая»: на Рублёвском шоссе «Феррари» без номеров влетела в столб и разлетелась на несколько частей

Автор:
30 апреля 2023 17:44
Сообщество : Аварии
Метки: Ferrari   Девушка   больница   видео   движок   дтп   рублевское шоссе   травмы   
2227
6
4

В аварии пострадала 23-летняя девушка. А её спутник, Муса, отделался лёгким испугом.

29-летний Муса Сулиманов покупает/продаёт элитные машины и автономера. Также у него есть студия автотюнинга "ЛеМанс Детейлерс" на Рублёвском шоссе.

Недавно бизнесмен прикупил себе новенький «Феррари», вот видео его растаможки.

Ну а вчера лихой Муса познакомился с 23-летней девушкой, она отмечала день рождения. Слово за слово, между ними установился тесный контакт, и вот они уже мчатся на «Феррари» по Рублёвскому шоссе, чтобы продолжить вечер в менее публичной обстановке.

Всё складывалось как нельзя лучше - до тех пор, пока Муса не решил исполнить джигитовку на спорткаре. Авто вылетела с трассы и ударилась в столб. От столкновения разворотило всю переднюю часть машины, а движок вырвало с корнем и отбросило на 30 метров от места ДТП.

Девушка получила травму головы и переломы позвонка и ног, вскоре она записала «видосик», в котором поздравила себя со вторым днём рождения.

А Муса не пострадал, если не считать потерю машины за десятки миллионов рублей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Ferrari   Девушка   больница   видео   движок   дтп   рублевское шоссе   травмы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
39  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
yahaomsk 2 часа назад
не жалко
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
3k
Дмитрий Минуту назад
Всё, что заработал на своей автомойке, пошло козе в трещину...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
198
twincam 9 минут назад
нормальная джигитовка )))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Puans-on 10 минут назад
Хорошая машина. Безопасность на высшем уровне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей Крылов 13 минут назад
Ублюдки оба. И правда хорошо, что люди не пострадали, как кто-то уже писал по этому поводу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
Элек Мек 14 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
193
Sent 14 минут назад
Прямо какие то Утиные истории

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
198
twincam Sent 8 минут назад
ага, уйябисча ппц.
но вероятно такие нравятся джигитам ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22
Александр 17 минут назад
жаль ,что выжили. Ведь в следующий раз могут пострадать невиновные..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
VPJ 17 минут назад
Вот же сука не тренированная... муса ишак не пострадал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
352
Альберт Назыров 23 минуты назад
Скоро на Авито..."не бита не крашена"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
MrGod Полчаса назад
Отличная новость перед 1 мая!
Самоуверенный банановик лишился дорогой машины и покалечил чернильницу :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Трям Полчаса назад
А можно я их добью? Ну пажааалстааа!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
kaboza 37 минут назад
ну Феррари знакомое слово, а че за конченые другие?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35
Имя пользователя 45 минут назад
Неужели никто не понял что это не девушка, а педераст?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
198
twincam Имя пользователя 8 минут назад
представительница лгбт сообщества
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Toxictofa 46 минут назад
Чурка, утка и феррари.
Пздц!
Лучше бы оба с машиной скончались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
172
Николай Максимов 46 минут назад
На ишаке если бы ехали, дешевле вышло бы)))) ну и чернильница так себе)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
cnob7 54 минуты назад
НУ И УЁ..ЩЕ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alex 56 минут назад
Мрази
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Сергей 58 минут назад
Как пришла, так и ушла!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
wild cat Час назад
у меня пару вопросов к деятелям из shot:
вертикальное видео, это вопрос религии, или ориентации?
заполнять своим логотипом видос так, что бы его было противно смотреть - результат коучь процесса?

можете не отвечать, это риторические вопросы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
198
twincam wild cat 7 минут назад
так вероятно удобнее снимать.
самого подбешивает когда снимают вертикально.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pioner76 Час назад
Блин. Стыдно за белых женщин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 11 комментариев
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

215949



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 апреля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 апреля
Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что в американских СМИ действует негласная цензура и запрет на обсуждение важных тем
Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что в американских СМИ действует негласная...
Набирающие популярность в сообществах
История Святого озера в Косино-Ухтомском районе Москвы
История Святого озера в Косино-Ухтомском районе Москвы
Оплётка на руль
Оплётка на руль
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вдруг всё действительно так?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#Приколы#актеры
#Юмор#история#картинки#СССР#забавно
#в мире#кино#люди#подборка#Россия
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек Микроавтобус влетел в толпу пешеходов в Петербурге Микроавтобус влетел в толпу пешеходов в Петербурге Девушке потребовалась помощь, когда её ноготь застрял в бачке унитаза Девушке потребовалась помощь, когда её ноготь застрял в бачке унитаза Боец-трансгендер проломил голову уже второй сопернице на ринге Боец-трансгендер проломил голову уже второй сопернице на ринге «Это был розыгрыш, простой розыгрыш»: американскому пранкеру прострелили печень прямо во время съёмок «Это был розыгрыш, простой розыгрыш»: американскому пранкеру прострелили печень прямо во время... Авария с участием бензовоза на мосту чуть не привела к экологической беде Авария с участием бензовоза на мосту чуть не привела к экологической беде

На что жалуетесь?

Вернуться