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Эпичная авария из Воронежской области попала на видео

Эпичная авария из Воронежской области попала на видео

Автор:
04 мая 2023 16:18
Сообщество : Аварии
Метки: Автомобиль   видео   водитель   воронежская область   дорога   дтп   полиция   
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Горе-водитель не стал дожидаться полицию и сбежал.

Мужик решил полихачить на платной дороге, но не рассчитал силы и мастерство: на полном ходу влетел в ограждение и снёс шлагбаум. Но так ловко, что на записи даже номеров не различить.

К тому же он оказался стеснительным - не решился пообщаться с полицейскими и убежал до их приезда.

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Метки: Автомобиль   видео   водитель   воронежская область   дорога   дтп   полиция   
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3  комментария
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5k
Олег 2 часа назад
"Убежал" что значит? Уехал? Так далеко не убежит - на платниках камер в достатке, номера не спрячешь
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7k
Дмитрий 46 минут назад
Я конечно извиняюсь, как говорится, но! А зачем камеры для определения номера автомобиля, если он, рас.я...нный автомобиль стоит на месте? Смысл в камерах? Да и на сколько знаю, там не не одна камера, а несколько ....в обе стороны.
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19k
anpetrof Час назад
Мастер, однако.
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August

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