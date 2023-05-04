Эпичная авария из Воронежской области попала на видео

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Горе-водитель не стал дожидаться полицию и сбежал.
Мужик решил полихачить на платной дороге, но не рассчитал силы и мастерство: на полном ходу влетел в ограждение и снёс шлагбаум. Но так ловко, что на записи даже номеров не различить.
К тому же он оказался стеснительным - не решился пообщаться с полицейскими и убежал до их приезда.
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