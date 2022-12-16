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Автобус с вахтовиками улетел в кювет в Хабаровском крае. Есть погибшие

Автобус с вахтовиками улетел в кювет в Хабаровском крае. Есть погибшие

Автор:
16 декабря 2022 09:02
Сообщество : Аварии
Метки: Ynews   аварии   автобус   вахтовики   видео   дтп   уголовное дело   упал в кювет   хабаровский край   
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Водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В результате восемь человек погибло, многие пострадали.

Примерно в 6:30 утра 16 декабря в девяти километрах от поворота к селу Троицкое Нанайского района произошло смертельное ДТП. Автобус, перевозивший вахтовиков, съехал в кювет с трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре и перевернулся.


Экстренными службами было эвакуировано 23 пострадавших, однако к этому часу число погибших увеличилось. Ранее сообщали о четырех скончавшихся на месте аварии - сейчас количество жертв ДТП возросло до восьми человек.

В Троицкой районной больнице находятся трое пострадавших, остальные отправлены на вертолёте в Хабаровск.


Губернатор области Михаил Дегтярёв сообщил, что семьям пострадавших выплатят по 500 тысяч рублей, родственники погибших получат от властей помощь в размере одного миллиона рублей.


После ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".


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Метки: Ynews   аварии   автобус   вахтовики   видео   дтп   уголовное дело   упал в кювет   хабаровский край   
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krivsan 39 минут назад
вроде и трасса прямая и сухая
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176
Человек Наблюдающий 4 минуты назад
Максимально странная ситуация.... Откуда восемь трупов то? Я вижу что автобус по касательной вышел на встречку, пробил ограду и скользнул по кювету. С виду ничего смертельного, ни удара ни резкого торможения или перевертыша... Со страху что ли померли?...В любом случае соболезную.
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