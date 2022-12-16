Автобус с вахтовиками улетел в кювет в Хабаровском крае. Есть погибшие

Водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В результате восемь человек погибло, многие пострадали.
Примерно в 6:30 утра 16 декабря в девяти километрах от поворота к селу Троицкое Нанайского района произошло смертельное ДТП. Автобус, перевозивший вахтовиков, съехал в кювет с трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре и перевернулся.
Экстренными службами было эвакуировано 23 пострадавших, однако к этому часу число погибших увеличилось. Ранее сообщали о четырех скончавшихся на месте аварии - сейчас количество жертв ДТП возросло до восьми человек.
В Троицкой районной больнице находятся трое пострадавших, остальные отправлены на вертолёте в Хабаровск.
Губернатор области Михаил Дегтярёв сообщил, что семьям пострадавших выплатят по 500 тысяч рублей, родственники погибших получат от властей помощь в размере одного миллиона рублей.
После ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Источник:
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