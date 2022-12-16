Автобус с вахтовиками улетел в кювет в Хабаровском крае. Есть погибшие

Губернатор области Михаил Дегтярёв сообщил, что семьям пострадавших выплатят по 500 тысяч рублей, родственники погибших получат от властей помощь в размере одного миллиона рублей.

После ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".