FISHKINET
Сообщество Аварии 6433 поста • 538 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Сообщество Аварии
Микроавтобус влетел в толпу пешеходов в Петербурге

Микроавтобус влетел в толпу пешеходов в Петербурге

Автор:
17 марта 2023 18:53
Сообщество : Аварии
Метки: Красное село   Санкт-Петербург   видео   дтп   пешеходы   тротуар   
1720
3
1

Среди пострадавших есть дети.

Страшное ДТП с пешеходами произошло сегодня днём в Красносельском районе Санкт-Петербурга произошла ре авария. Микроавтобус Ford Transit вылетел на тротуар и сбил группу людей, стоявших у пешеходного перехода.

Под колёса микроавтобуса попали шесть человек, среди которых трое детей. После ДТП на место приехали несколько реанимобилей. Сообщается, что двое детей находятся в тяжёлом состоянии.

Сейчас на месте происшествия работает полиция и ГИБДД. Отмечается, что за рулём микроавтобуса находился местный житель 1994 года рождения, на счету которого всего один штраф ГИБДД.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Красное село   Санкт-Петербург   видео   дтп   пешеходы   тротуар   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
Юр21 2 часа назад
Куда нахрен летел? Теперь наделал дел...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
28k
Юрьевич 13 минут назад
Сука, ради своего ржавого железа готов людей убивать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
501
сергей ремизов 20 минут назад
Каждый день смотрю аварии на You Tube? Такое чувство что для автобусов ,маршруток и такси ,другие какие то правила пдд писали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Tony 46 минут назад
микроавтобус Форд Фокус?? А рядом на кадре самосвал Фольксваген Гольф и теплоход Опель Астра?...


(перед тем, как писать заголовки, надо хоть капельку разбираться в теме)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
138
Александр 54 минуты назад
Какая другая версия? Видно что уходил, а вот не надо было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
765
Николай Час назад
Начинающим водителям совет: обратите внимание на эту ситуацию. Из-за желтой газели (или что это?) создается ограниченная видимость. Из-за нее могла не только тачка вырулить на поворот, но и выйти упоротый пешеход или велосипедист-самокатчик например. Или выехать Урал груженый плитами. Всякое бывает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47
r3mba4 Час назад
Новый житель. Путин папа, Хуснулин мать. В них при переходе границы, паспортами РФ кидать начинают. Конечно тяжело с ишака на газель переучиваться. Пострадавшим выздоровления без последствий.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
738
Бывалый Час назад
А на последнем фото водитель этого Форда? Эй, автор, ты что-то о презумпции невиновности слышал или фотку выставил для всеобщего линчевания по твоему усмотрению, может у мальца инсульт или инфаркт? Может и виноват, но не тебе это сразу решать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Ничоси Час назад
А отсутствие охренелиарда штрафов- это смягчающее вину обстоятельство?
Протаранить людей, что бы уйти от столновения-это полный киздец
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
138
Александр Ничоси 46 минут назад
Да и машина не его, они просто не знают сколько штрафов. Только недавно стали требовать у фирм информацию о том, кто был за рулём.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

140984



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Российский суд вынес очередной суровый приговор за поджог военкомата
Российский суд вынес очередной суровый приговор за поджог военкомата
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 марта
Набирающие популярность в сообществах
Mercedes-Benz официально представили свой новый GLC Coupe
Mercedes-Benz официально представили свой новый GLC Coupe
Chevrolet Camaro превратили в самый быстрый дом на колёсах⁠⁠
Chevrolet Camaro превратили в самый быстрый дом на колёсах⁠⁠
Выпуск нового продукта ILIFE W90: беспроводной бюджетный пылесос, который не оставляет грязи
Выпуск нового продукта ILIFE W90: беспроводной бюджетный пылесос, который не оставляет...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На что уходят деньги у женщин

Лучшие демотиваторы
Мужчины обычно все вещи вешают на пол

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#факты#история#полиция#позитив#кино#дтп#Ynews#инцидент
#Юмор#животные#Прикол#Россия#автомобили#автомир#Москва#картинки#красота#дети
#интересное#интересно#машина#Приколы#люди#подборка#аварии#улыбнуло#маразм#милота
Redkey готовит к запуску новый пылесос для сухой и влажной уборки W12 SE Redkey готовит к запуску новый пылесос для сухой и влажной уборки W12 SE Зажигающая на катере девушка ударилась лбом об мост Зажигающая на катере девушка ударилась лбом об мост В Петербурге пешеход запретил "Мерседесу" проезжать по тротуару и был избит водителем В Петербурге пешеход запретил "Мерседесу" проезжать по тротуару и был избит водителем В Петербурге пьяный водитель на скорости снес пешеходов и попытался сбежать В Петербурге пьяный водитель на скорости снес пешеходов и попытался сбежать "Она в телефоне сидела": в Москве женщина устроила смертельное ДТП. Погибли мать и ребенок "Она в телефоне сидела": в Москве женщина устроила смертельное ДТП. Погибли мать и ребенок В Москве автомобиль с номерами Минобороны сбил трех пешеходов, один погиб В Москве автомобиль с номерами Минобороны сбил трех пешеходов, один погиб

На что жалуетесь?

Вернуться