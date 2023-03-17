Микроавтобус влетел в толпу пешеходов в Петербурге

Среди пострадавших есть дети.
Страшное ДТП с пешеходами произошло сегодня днём в Красносельском районе Санкт-Петербурга произошла ре авария. Микроавтобус Ford Transit вылетел на тротуар и сбил группу людей, стоявших у пешеходного перехода.
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Под колёса микроавтобуса попали шесть человек, среди которых трое детей. После ДТП на место приехали несколько реанимобилей. Сообщается, что двое детей находятся в тяжёлом состоянии.
Сейчас на месте происшествия работает полиция и ГИБДД. Отмечается, что за рулём микроавтобуса находился местный житель 1994 года рождения, на счету которого всего один штраф ГИБДД.
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(перед тем, как писать заголовки, надо хоть капельку разбираться в теме)
Протаранить людей, что бы уйти от столновения-это полный киздец