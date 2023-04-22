Авария с участием бензовоза на мосту чуть не привела к экологической беде

После того как пожар был потушен, выяснилось, что часть защитного ограждения со стороны моста полностью расплавилась. Комиссар штата по транспорту Гарретт Эукалитто сказал, что пока не ясно, когда снова откроется мост, идущий на юг. По его словам, по пролетам ежедневно проезжает около 60 000 автомобилей. Фактически Gold Star Bridge состоит из двух мостов и разным движением - южное и северное. Последний ремонт был проведен в 2018 году.