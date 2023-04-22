Авария с участием бензовоза на мосту чуть не привела к экологической беде

На самом большом мосту в штате Коннектикут (США) произошла самая эпичная авария из-за лопнувшей шины легкового автомобиля.
Рассказываем по порядку. В минувшую пятницу в районе 12 часов по полудню на южной стороне огромного авто-железнодорожного моста Gold Star Bridge, который соединяет город Гротон с Нью-Лондоном, произошло ДТП с участием легковушки и грузовика, перевозившего 8340 литров топлива.
У легкового автомобиля лопнула шина, водитель не справился с управлением и влетел в бензовоз. От удара он перевернулся, а топливо растеклось по мосту и загорелось, образовав огромные тучи дыма. Водитель грузовика скончался еще до приезда медиков, а вот водителю и пассажиру легкового автомобиля повезло больше, они выжили и с разными травмами доставлены в больницу.
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Часть топлива, вытекшего из грузовика, попала в реку, а горящие обломки грузовика и ограждения моста вызвали пожары внизу, но никто на берегу не пострадал. В настоящий момент экологам удалось ликвидировать последствия попадания топлива в воду.
Об этом сообщил губернатор Нед Ламонт.
После того как пожар был потушен, выяснилось, что часть защитного ограждения со стороны моста полностью расплавилась. Комиссар штата по транспорту Гарретт Эукалитто сказал, что пока не ясно, когда снова откроется мост, идущий на юг. По его словам, по пролетам ежедневно проезжает около 60 000 автомобилей. Фактически Gold Star Bridge состоит из двух мостов и разным движением - южное и северное. Последний ремонт был проведен в 2018 году.
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