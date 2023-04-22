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Авария с участием бензовоза на мосту чуть не привела к экологической беде

Авария с участием бензовоза на мосту чуть не привела к экологической беде

Автор:
22 апреля 2023 08:00
Сообщество : Аварии
Метки: США   бензовоз   видео   дороги   дтп   коннектикут   мост   
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На самом большом мосту в штате Коннектикут (США) произошла самая эпичная авария из-за лопнувшей шины легкового автомобиля.

Рассказываем по порядку. В минувшую пятницу в районе 12 часов по полудню на южной стороне огромного авто-железнодорожного моста Gold Star Bridge, который соединяет город Гротон с Нью-Лондоном, произошло ДТП с участием легковушки и грузовика, перевозившего 8340 литров топлива.


У легкового автомобиля лопнула шина, водитель не справился с управлением и влетел в бензовоз. От удара он перевернулся, а топливо растеклось по мосту и загорелось, образовав огромные тучи дыма. Водитель грузовика скончался еще до приезда медиков, а вот водителю и пассажиру легкового автомобиля повезло больше, они выжили и с разными травмами доставлены в больницу.


Часть топлива, вытекшего из грузовика, попала в реку, а горящие обломки грузовика и ограждения моста вызвали пожары внизу, но никто на берегу не пострадал. В настоящий момент экологам удалось ликвидировать последствия попадания топлива в воду.

Об этом сообщил губернатор Нед Ламонт.


После того как пожар был потушен, выяснилось, что часть защитного ограждения со стороны моста полностью расплавилась. Комиссар штата по транспорту Гарретт Эукалитто сказал, что пока не ясно, когда снова откроется мост, идущий на юг. По его словам, по пролетам ежедневно проезжает около 60 000 автомобилей. Фактически Gold Star Bridge состоит из двух мостов и разным движением - южное и северное. Последний ремонт был проведен в 2018 году.


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Метки: США   бензовоз   видео   дороги   дтп   коннектикут   мост   
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10  комментариев
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5k
Искандер 58 минут назад
Что бы ни говорили, а водилу бензовоза жалко! Ни за что погиб!
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9k
Павел 6 часов назад
Красиво горит!!
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6k
perekrestok 8 часов назад
Копоть и красное пламя похоже не то что горит смола или гудрон. Ну и облако копоти такое что много там топлива. А так конечно красиво!
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1k
оленевод Бельдыев 9 часов назад
Беда....
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30
Дмитрий оленевод Бельдыев 3 часа назад
китаёзам срать на экологию, но похоже америкосы ещё хуже
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31k
Slonyash 10 часов назад
Глядя на эти кадры так и напрашивается знаменитое "слава украине".
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31k
koleos72 10 часов назад
Хохлы марку замутили?
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46k
Максим Т. 11 часов назад
Колесо Москвы
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Billi_Bons 11 часов назад
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