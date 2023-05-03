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14 забавных банок для чаевых, в которые так и просится денежка

14 забавных банок для чаевых, в которые так и просится денежка

Автор:
03 мая 2023 15:05
Сообщество : Юмор
Метки: банки для чаевых   копилка   копим   на чай   оставил на чай   чаевые   
1052
15

Пока все спорят о том, нужно ли оставлять чаевые, специальные банки стоят повсюду. Серьёзно, они везде. Бросите монетку?

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А у вас была когда-нибудь копилка?

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Метки: банки для чаевых   копилка   копим   на чай   оставил на чай   чаевые   
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5  комментариев
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151
RDV Час назад
Прикольно было бы с надписью "подайте на бухло"... как "честные" бомжи у вокзалов с такими сидят))
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4k
Enigma Kuutar 13 минут назад
С НГ завела себе копилочку, куда складываю найденные монетки.
С конце года собранную сумму переведу в какой-нибудь приют :)
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15k
_delphin_ 15 минут назад
Когда сисадминил, тоже так прикалывались. В каморке стояла банка с надписью: На интернет сотрудникам. Пустой не была никогда))
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8k
Борис Карабанов 53 минуты назад
Представляю, какая же у Зеленского баночка с которой он пО миру ездит.
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