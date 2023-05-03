14 забавных банок для чаевых, в которые так и просится денежка

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Пока все спорят о том, нужно ли оставлять чаевые, специальные банки стоят повсюду. Серьёзно, они везде. Бросите монетку?
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А у вас была когда-нибудь копилка?
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С конце года собранную сумму переведу в какой-нибудь приют :)