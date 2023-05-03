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"Почему я должен ещё платить?": пользователи спорят о чаевых

"Почему я должен ещё платить?": пользователи спорят о чаевых

Автор:
03 мая 2023 13:44
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: на чай   обусжджение   оставлять чаевые или нет   официанты   пользователи спорят   соцсети   чаевые   
3296
15

Оставлять чаевые или нет - личное дело каждого. Обычно это 10% от суммы. И приняты они в сфере обслуживания, например, в общепите. Во многих заведениях "чай" включают в счёт в конце. Последнее время люди всё больше спорят о том, стоит ли ввести подобную систему во всех отраслях. Может, завидуют официантам и таксистам?

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А вы оставляете чаевые?

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Метки: на чай   обусжджение   оставлять чаевые или нет   официанты   пользователи спорят   соцсети   чаевые   
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36  комментариев
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19k
speaktr-st 3 часа назад
Ввести чаевые поголовно.
Пошел официант к врачу - дай чаевые.
Сходил таксист в платный общественный туалет - оставь чаевые.
Починил швейцар свой смартфон в сервисе - чаевые.
Постриг бариста бороду в барбершопе - чаевые.
Переобули они все свои машины на шиномонтаже - гоните чаевые.
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33k
Korolev 12 минут назад
Ссылка youtu.be
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562
Димыч 14 минут назад
А кто сказал, что "должен" и "обязан"? Личное дело каждого. Шума не понимаю.
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33k
Korolev 17 минут назад
О чём может быть спор, вообще? Это же личное дело каждого. Захотел - оставил чаевые, не захотел - не оставил. Зачем проблему на ровном месте создавать?
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17k
RDen Полчаса назад
та тут как хошь- если забежал разок перекусить/пивка кружку выпить, можно и не оставлять чаевые. А вот если часто ходишь в одно и то же заведение (значит нравится в принципе), то почему бы и не оставить пару сотен руб.
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1k
Сергей Викторович 42 минуты назад
По мне чаевые - это выклянчивание. Есть товар - есть цена. Я смотрю цену и решаю покупать мне кофе в этом месте или нет. Соответственно, официант смотрит какую зп ему платят и решает - работать ему там или нет. Думаю, в первую очередь, тему чаевых продвигают наши "предприниматели"-жмоты, которые не хотят платить нормальную зп своим сотрудникам, а перекладывают это на клиентов. Так что чаевые не оставляю, принципиально.
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573
Георгий 45 минут назад
Чаевые - сугубо личное пожертвование в пользу лица, предоставляющего услуги. А похорошему: Был у тебя хороший вечер в рестроране/ таксист не гнал как прокажённый, так ещё и суммками помог/ водопроводчик без нужды подмазал, чтобы не капало/ компьюторщик дрова поменял, после сноса шиндолс/ цирюльник бороду подровнял... Не будь скупердяем, дай сколько не жалко!
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12k
Павел Бреусов 52 минуты назад
Если обслуживание было быстрое и качественное, ну и блюда с напитками нормальные, то оставляю. Но вот если официант черепаха, да ещё и приносит уже тёплое пиво и остывшую еду - то хрен ему а не чаевые. Ну и если есть сервисный сбор - то это уже чаевые, что бы там не говорили.
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212
Виталий Понаморев Час назад
Чем любая другая профессия хуже, одним чаевые, другим спасибо!
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1k
investas Час назад
Вообще то чаевые по-сути это взятка)
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0
Oruel 2 часа назад
все что пишут здесь про чаевые больше похоже на подарок деньгами. Из чувства благодарности. Но с другой стороны как-то странно испытывать чувство щенячьей благодарности за выполненную работу, за которую ты уже заплатил
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15k
_delphin_ 2 часа назад
Я, когда сисадминил на пол(шишки)ставки чаевых не получал. Всё пивные были или висковые. Хотя, в каморке на самом видном месте стояла бутылка конины. Пиво могу, а вискарь я не очень. Хотя, носили хороший, иногда очень хороший)) Хотя, врать не буду, про чай. Бухи постоянно звали. Нанесут тортов и печенек сами, а не жрут - мы, мол, на диете. Ну, а на других, нормальных моих работах - печеньки и кофемашина входила в контракт)) Случай бsk/ Вываливается нелепый баг на проде. Отловить не можем, но система возвращает пустые корзины без оплаты, товар на складе уменьшается. один из прогеров набил корзину и пошел за кофеём. смотрит на корзину, пьёт кофе. так полдня - тупо смотрел и пил кофе. Потом как заорёт - таймаут сессии сервака меньше сессии клиента! то есть у нас все было норм, перенастроили сервак. А потом мы всё равно модуль переписали, потому как проверка наличия изменилась, добавился товар в пути и даже товар в перспективе. тут я уже не силен, как так, это продажники придумали. А на чай мы всегда оставляли - не поверите - уборщице! И она никогда без нас ничего не трогала, а весь мусор (бумажки) собирала и складывала на тележку нашу офисную. Мы так схему взаимодействия модулей оплаты нашли, начерканной ручкой на листе. Схема то ладно, все её представляли. Но там были обрисованы внешние переменные (а модуль был не наш). Понятно, что была на него документация. Где-то. У кого-то. мы бы её день искали и день изучали)) Так что на чай оставлять можно, если считаете нужным.
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2k
fkamash 2 часа назад
В ресторанах бываю редко. Обычно семьей. Просто порадовать пузо чем то новым - диковинным, для развития вкусовых предпочтений. Обычно я оставляю чаевые просто потому что этот день для меня приятный и праздничный по своему, и мне хочется сделать приятное еще кому то - пускай это будет официант. Если тип того не заслужил, или косяки в еде, подаче - я не оставлю ни рубля. По той же причине - этот человек попытался разрушить мой праздник!!!
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31k
АнтонПолднев 2 часа назад
У меня два друга начинали официантами в Москве, ещё в 90-х. Система была такая - всё что все заработали сверху вечером делилось на всех и на поваров и на остальных, потому что многие клиенты хотят как раз отблагодарить повара, но чаевые всё равно отдаются официантам. Не попрёшься же ты на кухню. Да и не пустит никто. Так что вопросы тут к коллегам и к тому как заведено в ресторане/кафе.
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16k
Vital Idol 2 часа назад
чаевые для того, чтобы официант не плюнул вам в блюдо следующий раз! хотя и это не факт...
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212
Виталий Понаморев Vital Idol Час назад
Есть куча специальностей и профессий что плевок официанта по сравнению с ними просто детский лепет. Но ни кто не оставляет им чаевые.
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1k
Yow 2 часа назад
Просто владельцы ресторанов - это самые бедные люди и не могут позволить себе платить официантам зарплату. Они практически из своего кармана вас кормят, иногда даже сами голодают)
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31k
АнтонПолднев 2 часа назад
Я считаю включение чаевых в счёт, это вообще откровенное мошенничество. Что значит "за обслуживание"? А в ресторанах, где их не включают в счёт? Там самообслуживание что ли? Что ещё за разводилово? Причём такое не только в Кыргызстане и СШП. У нас такое тоже практикуют. Сейчас не знаю, а раньше очень запросто.
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16k
Сергей 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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8k
Trenzel2003 3 часа назад
Почему добровольную "услугу" делают обязательной? Сколько есть в ценнике, столько и плачу. И плевать что они там думают.
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2k
pilot66 3 часа назад
Полностью согласен с тезисом, что ситуация с чаевыми в США - полное скотство.
И даже более того, это скотство активно пытаются разнести по всему миру. и так же полностью согласен с тем, что все диктуется нежеланием хозяина едальни платить зарплату персоналу.
В целом же, система чаевых - унижение человеческого достоинства.
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10k
Света 3 часа назад
Тоже бесит. Почему за нормально выполненную работу надо ещё и отдельно приплатить?! Эти чаевые просто способ увиливания от налогов и возможности работодателям ставить мизерную зарплату. Короче откровенное мошенничество. Если реально вот прямо очень классно что то сделали не входящее в их обязонности, то возможна отдельная благодарность в исключительных случаях. А так это возведено в систему. Не даю чаевых в принципе.
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