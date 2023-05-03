"Почему я должен ещё платить?": пользователи спорят о чаевых

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Оставлять чаевые или нет - личное дело каждого. Обычно это 10% от суммы. И приняты они в сфере обслуживания, например, в общепите. Во многих заведениях "чай" включают в счёт в конце. Последнее время люди всё больше спорят о том, стоит ли ввести подобную систему во всех отраслях. Может, завидуют официантам и таксистам?
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А вы оставляете чаевые?
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Пошел официант к врачу - дай чаевые.
Сходил таксист в платный общественный туалет - оставь чаевые.
Починил швейцар свой смартфон в сервисе - чаевые.
Постриг бариста бороду в барбершопе - чаевые.
Переобули они все свои машины на шиномонтаже - гоните чаевые.
И даже более того, это скотство активно пытаются разнести по всему миру. и так же полностью согласен с тем, что все диктуется нежеланием хозяина едальни платить зарплату персоналу.
В целом же, система чаевых - унижение человеческого достоинства.