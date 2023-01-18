Мексиканская пара нашла новый способ накопить на мечту

Мексиканская пара нашла неплохой способ копить деньги. Они сэкономили более $1300 долларов, просто откладывая по $6 в копилку каждый раз, когда занимались сексом. 26-летняя Фанни Кастелланос и ее 29-летний жених Хесус поделились своим забавным финансовым секретом в недавнем посте в соцсетях, который набрал 25 миллионов просмотров.

Молодые люди поставили перед собой задачу экономить деньги в январе прошлого года после того, как столкнулись с денежными проблемами на фоне пандемии COVID-19. В течение одного года они сэкономили $1320 (75 000 рублей) за счет регулярной сексуальной жизни - 220 подходов за год.

«Мы были удивлены, заполнить три копилки было невероятно приятно», — говорит Кастелланос. По ее словам, экономить было намного проще, когда они наслаждались «каждым восхитительным моментом вместе».