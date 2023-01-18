Мексиканская пара нашла новый способ накопить на мечту

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26-летняя Фанни Кастелланос и ее 29-летний жених Хесус - счастливая любящая пара, которая нашла новый и весьма приятный способ копить деньги на крупные покупки. Откладывая в копилку $6 (400 рублей) каждый раз после занятий сексом, они сумели за год накопить весомую для них сумму в $1320 (75 000 рублей).
Мексиканская пара нашла неплохой способ копить деньги. Они сэкономили более $1300 долларов, просто откладывая по $6 в копилку каждый раз, когда занимались сексом. 26-летняя Фанни Кастелланос и ее 29-летний жених Хесус поделились своим забавным финансовым секретом в недавнем посте в соцсетях, который набрал 25 миллионов просмотров.
Молодые люди поставили перед собой задачу экономить деньги в январе прошлого года после того, как столкнулись с денежными проблемами на фоне пандемии COVID-19. В течение одного года они сэкономили $1320 (75 000 рублей) за счет регулярной сексуальной жизни - 220 подходов за год.
«Мы были удивлены, заполнить три копилки было невероятно приятно», — говорит Кастелланос. По ее словам, экономить было намного проще, когда они наслаждались «каждым восхитительным моментом вместе».
Молодые люди поставили перед собой задачу экономить деньги в январе прошлого года после того, как столкнулись с денежными проблемами на фоне пандемии COVID-19. В течение одного года они сэкономили $1320 (75 000 рублей) за счет регулярной сексуальной жизни - 220 подходов за год.
«Мы были удивлены, заполнить три копилки было невероятно приятно», — говорит Кастелланос. По ее словам, экономить было намного проще, когда они наслаждались «каждым восхитительным моментом вместе».
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У пары изначально не было плана, что делать со своими сбережениями. По их словам, они просто откладывали деньги на непредвиденные ситуации. Однако после помолвки в сентябре прошлого года они теперь планируют потратить деньги на роскошный медовый месяц. Кастелланос и ее будущий муж продолжают практику экономии и в 2023 году — и советуют другим молодым парам делать то же самое.
Пост молодой пары произвел фурор в соцсетях. Многие комментаторы заявили, что начнут копировать практику.
Другие сказали, что видео не вызвало ничего, кроме «зависти», а один разочарованный зритель заметил: «Как же повезло некоторым». Другие, однако, с завистью отреагировали на способ сбережений пары, заявив, что они оба бедны и изголодались по сексу. Впрочем, некоторые не стеснялись признаваться. что завидуют тем, кто в состоянии практиковать подобный способ накоплений. «Моя копилка была бы пуста», — посетовал один из них.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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