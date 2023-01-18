FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5604 поста • 1258 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
Мексиканская пара нашла новый способ накопить на мечту

Мексиканская пара нашла новый способ накопить на мечту

Автор:
18 января 2023 14:23
Сообщество : Истории
Метки: забавно   истории   истории из жизни   копилка   мексика   оригиналы   пара   способ экономии   
662
5
26-летняя Фанни Кастелланос и ее 29-летний жених Хесус - счастливая любящая пара, которая нашла новый и весьма приятный способ копить деньги на крупные покупки. Откладывая в копилку $6 (400 рублей) каждый раз после занятий сексом, они сумели за год накопить весомую для них сумму в $1320 (75 000 рублей).
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: забавно   истории   истории из жизни   копилка   мексика   оригиналы   пара   способ экономии   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Андрей Иванов Полчаса назад
Лайфхак для молодёжи: откладывая по 200 рублей после каждого занятия онанизмом, к совершеннолетию сможете накопить на учёбу в Кембридже
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
8k
Фомич 2 минуты назад
А по какому курсу они считали эти 6 долларов? Монеты вроде евро...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Serg2001 15 минут назад
А потом паренек еще копилку притаранил... "Дорогая, я тут подхалтуривал на стороне. Хотел тебя порадовать"...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
alertol Полчаса назад
Хм... А эти 6 долларов им зрители платили, или всёж приходилось работать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

85758



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 января
Как идея советского химика облегчила жизнь солдатам
Как идея советского химика облегчила жизнь солдатам
Набирающие популярность в сообществах
Несколько продолжений знаменитой «Карнавальной ночи», которые не смогли повторить успех оригинала
Несколько продолжений знаменитой «Карнавальной ночи», которые не смогли повторить...
Театр на Бронной после реставрации
Театр на Бронной после реставрации
«Мясоед, козерог и семьянин»: нейросеть нарисовала портреты покупателей «Пятëрочки» и «Перекрëстка»
«Мясоед, козерог и семьянин»: нейросеть нарисовала портреты покупателей «Пятëрочки» и...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Легко

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#животные#аварии#автомобили#в мире#СССР#картинки#улыбнуло
#Юмор#интересное#забавно#дтп#кино#позитив#Украина#США#Приколы#авто аварии
#Прикол#факты#подборка#люди#Ynews#Россия#Прошлое#автомир#Фотографии#сво
Xiaomi Nandme NX 7000: один раз зарядил, год чистишь Xiaomi Nandme NX 7000: один раз зарядил, год чистишь После развода мужчине пришлось заплатить бывшей жене за домашний труд После развода мужчине пришлось заплатить бывшей жене за домашний труд Победитель лотереи потратил выигрыш, убойно отомстив бывшему боссу Победитель лотереи потратил выигрыш, убойно отомстив бывшему боссу Хозяева 14 месяцев искали пропавшего кота, и нашли на фабрике зоокорма - толстым и счастливым Хозяева 14 месяцев искали пропавшего кота, и нашли на фабрике зоокорма - толстым и счастливым В Новой Зеландии полиция "задержала" двух пингвинов, которые забрели в суши-бар В Новой Зеландии полиция "задержала" двух пингвинов, которые забрели в суши-бар 14 невыносимых жлобов, которые даже за копейку готовы развязать настоящую войну 14 невыносимых жлобов, которые даже за копейку готовы развязать настоящую войну

На что жалуетесь?

Вернуться