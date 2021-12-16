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Официантку уволили за то, что она не хотела делиться чаевыми

Официантку уволили за то, что она не хотела делиться чаевыми (6 фото)

Автор:
16 декабря 2021 15:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   а вы как думаете   благотворительная деятельность   жизнь в сша   и такое бывает   интересная история   оставлять чаевые   чаевые   
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В американском городе Бентонвилль (Арканзас) произошла занятная история, которая в итоге стала достоянием общественности и попала в интернет. После ужина в ресторане одна веселая компания оставила двум официанткам чаевые в размере 4400 долларов. Руководство заведения решило, что деньги нужно поделить на всех.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   а вы как думаете   благотворительная деятельность   жизнь в сша   и такое бывает   интересная история   оставлять чаевые   чаевые   
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14  комментариев
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24k
Владимир Час назад
Насколько я знаю это вообще традиционно все чаевые сбрасываются в кубышку, а потом делятся на всех поровну. В пиндостане официанты зачастую даже зарплат не получают, а живут на чаевые. А тут взыграла жадность.. А сколько она уже получила из общей кассы, то что заработали другие?
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1k
Довер Иванович 18 минут назад
Повезло ей что такие клиенты попались.
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513
Vadims Jemeljanovs 42 минуты назад
Ну любое заведение устанавливает свои правила. Но по факту ни один официант не заработает ни гроша чаевых при плохой кухне и наоборот, при прекрасно приготовленном и оформленном блюде шансы на благодарнось довольного посетителя, увеличиваются. И опять-же, делишся с кухней, всегда будешь накормлен и обласкан. По молодости пять лет оттрубил в ресторанном бизнесе и всегда был сыт!
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4k
Hunde Beißer2 Час назад
Живут же!
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