Официантку уволили за то, что она не хотела делиться чаевыми

Однако все вышло совсем не так. Менеджеры рестораны сказали официантке, что она может оставить себе только 20 процентов от своей доли, а остальное должна отдать начальнику смены. А тот разделит деньги между всеми сотрудниками.



Надо сказать, что в этом заведении Райан Брандт проработала больше трех лет и раньше никакой дележки чаевых там не наблюдалось.



После того, как она рассказала Гранту Уайзу, вручившему ей чек, о том, что большую часть денег у нее забрали, он был очень недоволен и написал об этом в соцсетях, как следует приложив руководство ресторана. А официантку уволили за "нарушение политики".