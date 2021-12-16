Официантку уволили за то, что она не хотела делиться чаевыми

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В американском городе Бентонвилль (Арканзас) произошла занятная история, которая в итоге стала достоянием общественности и попала в интернет. После ужина в ресторане одна веселая компания оставила двум официанткам чаевые в размере 4400 долларов. Руководство заведения решило, что деньги нужно поделить на всех.
Дело было так: в ресторан Oven and Tap в Бентонвилле ужинали члены клуба "Обеды за 100 долларов", который организовал Грант Уайз, владелец компании по продаже недвижимости. Народу было немало, обслуживали их Райан Брандт и еще одна официантка (она позже ушла, так как неважно себя чувствовала, так что на фотографиях ее нет).
Каждый член клуба оставил дополнительно по 100 долларов чаевых, такая у них была договоренность - мол, пандемия сильно ударила по обслуживающему персоналу, давайте внесем свой вклад и поможем официанткам.
В конце вечера чек на 4400 долларов торжественно вручили Райан, которая должна была разделить эту сумму со своей напарницей. Торжественно - то есть с видео, которое выложили в Инстаграм, и всеми прочими атрибутами благотворительной акции. Женщина была тронута до слез. Деньги были нужны ей позарез, чтобы погасить свои студенческие ссуды.
В конце вечера чек на 4400 долларов торжественно вручили Райан, которая должна была разделить эту сумму со своей напарницей. Торжественно - то есть с видео, которое выложили в Инстаграм, и всеми прочими атрибутами благотворительной акции. Женщина была тронута до слез. Деньги были нужны ей позарез, чтобы погасить свои студенческие ссуды.
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Грант Уайз утверждает, что даже звонил в ресторан предварительно, чтобы уточнить, что официантки не должны будут ни с кем делиться этими деньгами, это только для них.
Однако все вышло совсем не так. Менеджеры рестораны сказали официантке, что она может оставить себе только 20 процентов от своей доли, а остальное должна отдать начальнику смены. А тот разделит деньги между всеми сотрудниками.
Надо сказать, что в этом заведении Райан Брандт проработала больше трех лет и раньше никакой дележки чаевых там не наблюдалось.
После того, как она рассказала Гранту Уайзу, вручившему ей чек, о том, что большую часть денег у нее забрали, он был очень недоволен и написал об этом в соцсетях, как следует приложив руководство ресторана. А официантку уволили за "нарушение политики".
Надо сказать, что в этом заведении Райан Брандт проработала больше трех лет и раньше никакой дележки чаевых там не наблюдалось.
После того, как она рассказала Гранту Уайзу, вручившему ей чек, о том, что большую часть денег у нее забрали, он был очень недоволен и написал об этом в соцсетях, как следует приложив руководство ресторана. А официантку уволили за "нарушение политики".
По словам Уайза, он пытался связаться с владельцем ресторана, чтобы решить этот вопрос, но это ему не удалось.
"Мне так грустно слышать, что официантку, которой мы дали чаевые накануне вечером в нашем клубе обедов за 100 долларов, уволили с работы, - написал он в Facebook. Я не совсем понимаю, почему это могло произойти с такой милой и доброй женщиной. Тем не менее, я хочу показать ей, что в мире есть прекрасные люди, которые делают добрые дела, когда могут".
"Мне так грустно слышать, что официантку, которой мы дали чаевые накануне вечером в нашем клубе обедов за 100 долларов, уволили с работы, - написал он в Facebook. Я не совсем понимаю, почему это могло произойти с такой милой и доброй женщиной. Тем не менее, я хочу показать ей, что в мире есть прекрасные люди, которые делают добрые дела, когда могут".
Уайз завел проект по сбору средств на GoFundMe для уволенной официантки, чтобы помочь ей, пока она не найдет другую работу. К моменту, когда он его закрыл, было собрано 8700 долларов. И новая работа у женщины тоже уже есть - ей предложили место в другом ресторане.
Официальная реакция от ресторана все же воспоследовала. В интервью телеканалу Fox59 представители Oven and Tap сказали: "После ужина большая группа гостей попросила передать их чаевые двум конкретным официанткам. Мы полностью выполнили их просьбу. Из уважения к высоко ценимым членам нашей команды мы не обсуждаем детали, связанные с увольнением сотрудника".
Официальная реакция от ресторана все же воспоследовала. В интервью телеканалу Fox59 представители Oven and Tap сказали: "После ужина большая группа гостей попросила передать их чаевые двум конкретным официанткам. Мы полностью выполнили их просьбу. Из уважения к высоко ценимым членам нашей команды мы не обсуждаем детали, связанные с увольнением сотрудника".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews а вы как думаете благотворительная деятельность жизнь в сша и такое бывает интересная история оставлять чаевые чаевые
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"Надо сказать, что в этом заведении Райан Брандт проработала больше трех лет и раньше никакой дележки чаевых там не наблюдалось."