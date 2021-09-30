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15 фотографий, которые расширят ваш кругозор

15 фотографий, которые расширят ваш кругозор (16 фото)

Автор:
30 сентября 2021 23:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Расширяет   вещи   знания   копилка   кругозор   мир   увлекательные   
1218
16

Мир полон увлекательных и ошеломляющих вещей. В этом посте вы узнаете интересные факты, которые пополнят вашу копилку знаний.

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Метки: Расширяет   вещи   знания   копилка   кругозор   мир   увлекательные   
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4  комментария
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295
Mr White Man Полчаса назад
н-да, уж ! Кругозор резко расширился ввысь и вширь от увиденной эволюции ключей BMW.
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−18
Lux Indique 5 минут назад
ой да ладно хороший пост, только бы по больше )) самое главное позитивный +
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762
Autumn2015 15 минут назад
Я думаю, есть какой-то " собачий кардицепс", который полностью захватывает разум собачника, что они ничего, кроме своих блоховозов не видят и оправдывают любые их выходки. А у "зоошизиков" он уже и мозг съел, раз они собирают бродяжек, прикармливают , а потом выпускают на волю, понимая, что они уже никуда не уйдут далеко и будут терроризировать окружающих, вымогая еду.
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