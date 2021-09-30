15 фотографий, которые расширят ваш кругозор

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Мир полон увлекательных и ошеломляющих вещей. В этом посте вы узнаете интересные факты, которые пополнят вашу копилку знаний.
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На Мадагаскаре растут гигантские баобабы. Эти деревья заполнены водой, чтобы выжить в сезон засухи. Они растут на 1 см в окружности, в год
Обувь Adidas Adicolors 1983 года поставляется с красками, чтобы вы могли дать им свой собственный стиль
Череп воина все еще внутри металлической сетки, которую они использовали в качестве защиты. После битвы при Висбю, 1361 год
Зловещие грибы, “Грибы зомби”. Они овладевают разумом насекомого, заставляя его карабкаться по ветке и цепляться за нижнюю сторону листа перед мумификацией. После фиксации на месте грибовидное тело кордицепса прорастает из насекомого
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