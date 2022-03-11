Самый обстоятельный пост о чаевых... И самый смешной. Но это не точно

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Пост посвящён тем, кто даёт чаевые, а также тем кто их тратит. Постоянно возникают споры, нужно ли оставлять чаевые... А если и нужно, то в каком размере?..
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Поэтому не понимаю, почему я должен давать сверху ещё какие-то деньги!
Мне не понятна сама постановка вопроса: за то, что меня хорошо обслужили, я должен дать деньги!
В наценку уже включена вся прибыль хозяина- поверьте, немалая,- и если он платит мало официантам, то это проблема официанта, а не моя. Почему я должен ему доплачивать из своего кармана за то,что бы он хорошо выполнил свою работу!?
Всё дело в жадности хозяев.