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Самый обстоятельный пост о чаевых... И самый смешной. Но это не точно

Самый обстоятельный пост о чаевых... И самый смешной. Но это не точно (20 фото)

Автор:
11 марта 2022 10:06
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   деньги   на чай   подборка   прикол   чаевые   
2622
20
Пост посвящён тем, кто даёт чаевые, а также тем кто их тратит. Постоянно возникают споры, нужно ли оставлять чаевые... А если и нужно, то в каком размере?..
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Источник:

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Метки: Юмор   деньги   на чай   подборка   прикол   чаевые   
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14  комментариев
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12k
Erorist Час назад
Чаевые омерзительная практика. Сродни милостыне. Плати нормальную зарплату сотрудникам и фонд оплаты труда используй для калькуляции себестоимости, а не морочь людям голову чаевыми. Если уж я иду в ресторан, всё должно быть в стоимости блюд "зашито".
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2k
vagon1 Минуту назад
Не знаю как на Западе, но у нас наценка в общепите доходит до 300% на некоторые блюда- знаю это точно, так как я программист 1с и веду бухгалтерии нескольких заведений.
Поэтому не понимаю, почему я должен давать сверху ещё какие-то деньги!
Мне не понятна сама постановка вопроса: за то, что меня хорошо обслужили, я должен дать деньги!
В наценку уже включена вся прибыль хозяина- поверьте, немалая,- и если он платит мало официантам, то это проблема официанта, а не моя. Почему я должен ему доплачивать из своего кармана за то,что бы он хорошо выполнил свою работу!?
Всё дело в жадности хозяев.
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11k
Дядя Саша 7 минут назад
В США чаевые выбивают сразу в чек.
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8k
Hunson Abadeer 10 минут назад
ни когда не оставляю чаевых, не понимаю просто их сути. Мне же за подписание договоров и перевозку груза не оставляют чаевые.
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12k
Типа граф Полчаса назад
Комментарий к фото
Не знаю как в Исландии , но в Японии стопудоф !
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12k
Типа граф 37 минут назад
Комментарий к фото
Всего то надо накопить 15 септиллионов долларов .
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2k
Алксандр Шевченко 40 минут назад
Что все такие жалобы? Официанты, обычно ещё совсем молодые люди/девушки, которые только учатся или ищут место в жизни ва эти 10-20 % сверх счёта никакого проыита не сделают, а им как глоток воздуха. Они ведь только учатся планировать бюджет и накоплений нет, а бежать к маме или папе тоже не очень. У меня есть принцип труд должен быть оплачен, а хороший - хорошо оплачен. В общем не будьте жлобами ни работодатели, ни гости.
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